Cổ Thiên Lạc U60 vẫn cống hiến hết mình cho nghệ thuật, tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo

Sao quốc tế 19/08/2022 14:10

Ở tuổi 51, Cố Thiên Lạc vẫn đang là một tượng đài không thể bị thay thế tại làng phim ảnh.

Cổ Thiên Lạc từng được xem là 1 trong những “nam thần” của Châu Á. Thậm chí đến tận thời điểm hiện tại dù đã bước sang độ tuổi 51, nam diễn viên vẫn được xem là hình mẫu của một quý ông lịch lãm khiến bao người phải say đắm. Khác với đồng nghiệp, dù đã U60 thế nhưng anh vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật. Không chỉ dừng lại ở vai trò diễn viên như trước đây, sao nam đất Cảng còn kiêm luôn vị trí sản xuất. 

Cổ Thiên Lạc U60 vẫn cống hiến hết mình cho nghệ thuật, tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo - Ảnh 1
Cổ Thiên Lạc - Ảnh: Internet 

Hơn 3 thập kỷ gia nhập làng giải trí, Cổ Thiên Lạc sở hữu cho mình gia tài các vai diễn đồ sộ. Đặc biệt, chỉ trong 5 năm từ khoảng 2016 đến 2021, anh đã tham 20 phim với các vai lớn nhỏ khác nhau. Sự nghiệp của Cổ Thiên Lạc có thể nói là quá vĩ đại so với những người cùng trang lứa lẫn là hình mẫu lý tưởng để các thế hệ trẻ hơn phải noi theo. 

Gần đây, dự án Minh Nhật Chiến Ký do Cổ Thiên Lạc sản xuất đã được trình làng vào ngày 05/08 vừa qua. Thông tin từ HK01, bộ phim này được sản xuất trong vòng 7 năm và tài tử họ Cổ sẽ giữ 2 vai trò là diễn viên chính kiêm nhà sản xuất. 

Cổ Thiên Lạc U60 vẫn cống hiến hết mình cho nghệ thuật, tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo - Ảnh 2
Nam diễn viên đã cống hiện toàn bộ thanh xuân tuổi trẻ của mình cho phim ảnh - Ảnh: Internet 

Hết mình cống hiến cho ngành phim ảnh khu vực, thế nhưng Cổ Thiên Lạc lại “bất lực” khi nhìn “đứa con tinh thần” bị đánh cắp doanh thu. Mới đây, theo 163, Minh Nhật Chiến Ký bị tuồn vé ra ngoài bán với giá “chợ đen” khiến doanh thu bị giảm sút nghiêm trọng. 

Ở tuổi 51 dù cho đã có tất cả mọi thứ trong tay từ sự nghiệp, tiền bạc, danh vọng,... Cổ Thiên Lạc vẫn miệt mài cống hiến cho khán giả những bộ phim chỉn và hoành tráng nhất. Chứng kiến những gì nam diễn viên làm một số bộ phận netizen không khỏi phần ngưỡng mộ và cảm phục trước những cống hiến mà nam tài tử họ Cổ đã làm cho làng phim ảnh xứ Trung. 

Minh Nhật Chiến Ký của Cổ Thiên Lạc thất thoát doanh thu vì bị 'chơi bẩn'

Minh Nhật Chiến Ký của Cổ Thiên Lạc thất thoát doanh thu vì bị 'chơi bẩn'

Bộ phim điện ảnh mới của Cổ Thiên Lạc là Minh Nhật Chiến Ký đã bị thất thoát doanh thu nặng nề do vé bị tuồn ra ngoài và bị tráo sang chiếu phim khác.

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