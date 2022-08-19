Cổ Thiên Lạc U60 vẫn cống hiến hết mình cho nghệ thuật, tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo

Cổ Thiên Lạc từng được xem là 1 trong những “nam thần” của Châu Á. Thậm chí đến tận thời điểm hiện tại dù đã bước sang độ tuổi 51, nam diễn viên vẫn được xem là hình mẫu của một quý ông lịch lãm khiến bao người phải say đắm. Khác với đồng nghiệp, dù đã U60 thế nhưng anh vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật. Không chỉ dừng lại ở vai trò diễn viên như trước đây, sao nam đất Cảng còn kiêm luôn vị trí sản xuất.

Cổ Thiên Lạc - Ảnh: Internet

Hơn 3 thập kỷ gia nhập làng giải trí, Cổ Thiên Lạc sở hữu cho mình gia tài các vai diễn đồ sộ. Đặc biệt, chỉ trong 5 năm từ khoảng 2016 đến 2021, anh đã tham 20 phim với các vai lớn nhỏ khác nhau. Sự nghiệp của Cổ Thiên Lạc có thể nói là quá vĩ đại so với những người cùng trang lứa lẫn là hình mẫu lý tưởng để các thế hệ trẻ hơn phải noi theo.