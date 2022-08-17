Minh Nhật Chiến Ký của Cổ Thiên Lạc thất thoát doanh thu vì bị 'chơi bẩn'

Sao quốc tế 17/08/2022 20:06

Bộ phim điện ảnh mới của Cổ Thiên Lạc là Minh Nhật Chiến Ký đã bị thất thoát doanh thu nặng nề do vé bị tuồn ra ngoài và bị tráo sang chiếu phim khác.

Theo 163, nhà sản xuất của Minh Nhật Chiến Ký đã phải lên tiếng về việc bộ phim bị "chơi bẩn" khiến doanh thu bị thâm hụt nghiêm trọng: "Gần đây, chúng tôi đã phát hiện ra nhiều khán giả mua vé thông qua một thương nhân ở Giang Tây. Người này đã sử dụng nhiều phương thức khác nhau để thu thập vé xem phim giá rẻ trên các nền tảng, sau đó bán lại cho khán giả, kiếm khoản chênh lệch. Thêm vào đó, nhiều vé xem phim đã ghi nhầm Minh Nhật Chiến Ký thành phim khác, khiến người mua hoang mang".

co thien lac 1
Minh Nhật Chiến Ký bị 'chơi bẩn' khiến doanh thu bị thâm hụt nghiêm trọng - Ảnh: Internet

"Qua điều tra, chúng tôi xác nhận tài khoản này chưa nhận được sự cho phép của hãng phim và không có thỏa thuận hợp tác nào về việc bán vé với nhà phát hành phim. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, làm tổn hại đến lợi ích và danh tiếng các bên." - đại diện của Cổ Thiên Lạc cảnh báo khán giả về việc phim bị đánh cắp doanh thu và mong hãy ủng hộ phim đúng cách.

co thien lac 2
Nhà sản xuất mong khán giả hãy ủng hộ phim đúng cách - Ảnh: Internet

Bộ phim Minh Nhật Chiến Ký lấy bối cảnh vào năm 2055, lúc này Trái Đất đã bị ô nhiễm nặng nề và sinh vật ngoài hành tinh xâm lấn, trước tình cảnh này thì con người đã vùng lên chiến đấu. Tuy vậy, tác phẩm này chỉ được chấm 6,5/10 trên nền tảng Douban, phim bị chê là có nội dung kém hấp dẫn, cốt truyện dễ đoán và chỉ mạnh về mặt kỹ xảo.

Theo Sohu, sau một tuần ra mắt, Minh Nhật Chiến Ký phim chỉ đạt doanh thu phòng vé 328 triệu NDT (khoảng 48,6 triệu USD) - con số này được cho là chưa đủ hoàn vốn và trả lãi cho 7 nhà đầu tư, chưa tính Cổ Thiên Lạc. Chi phí sản xuất bộ phim này tốn đến 57,6 triệu USD và có thể phải chịu lỗ hơn 30 triệu USD.

co thien lac 3
Cổ Thiên Lạc đã rơi nước mắt kêu gọi khán giả hãy ra rạp ủng hộ phim của mình - Ảnh: Internet

Trong đợt quảng bá cho Minh Nhật Chiến Ký mới đây, Cổ Thiên Lạc đã rơi nước mắt , đồng thời bày tỏ nỗi thất vọng của mình khi tác phẩm khoa học viễn tưởng này không đạt được doanh thu như kỳ vọng.

"Làm phim khoa học viễn tưởng vừa khó, vừa tốn. Không phải tốn một ít tiền mà là tốn rất nhiều tiền. Các bạn khán giả nếu thích tác phẩm, xem xong hãy giới thiệu cho người khác. Mong mọi người đừng để tôi cảm thấy một mình." - Cổ Thiên Lạc kêu gọi khán giả hãy ra rạp ủng hộ phim của mình.

Bom tấn điện ảnh lỗ đậm, Cổ Thiên Lạc bật khóc trước người hâm mộ

Bom tấn điện ảnh lỗ đậm, Cổ Thiên Lạc bật khóc trước người hâm mộ

Cổ Thiên Lạc buồn bã, rơi nước mắt khi nói về bộ phim ấp ủ 10 năm với kinh phí lớn bị thất bại thua lỗ khiến nhiều người hâm mộ đã bất ngờ xen lẫn xúc động.

Xem thêm
Từ khóa:   Cổ Thiên Lạc diễn viên Cổ Thiên Lạc Minh Nhật Chiến Ký sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Bom tấn điện ảnh lỗ đậm, Cổ Thiên Lạc bật khóc trước người hâm mộ

Bom tấn điện ảnh lỗ đậm, Cổ Thiên Lạc bật khóc trước người hâm mộ

Cổ Thiên Lạc rơi nước mắt, nghẹn ngào kêu gọi khán giả ủng hộ phim mới

Cổ Thiên Lạc rơi nước mắt, nghẹn ngào kêu gọi khán giả ủng hộ phim mới

Cổ Thiên Lạc đã bí mật kết hôn và có một con trai?

Cổ Thiên Lạc đã bí mật kết hôn và có một con trai?

'Đại hoa đán TVB' Tuyên Huyên phủ nhận chuyện yêu Cổ Thiên Lạc, khẳng định chỉ là 'huynh đệ tốt'

'Đại hoa đán TVB' Tuyên Huyên phủ nhận chuyện yêu Cổ Thiên Lạc, khẳng định chỉ là 'huynh đệ tốt'

Gia tài kếch xù, Cổ Thiên Lạc vẫn ăn diện xuề xòa, đi xe điện đến trường quay

Gia tài kếch xù, Cổ Thiên Lạc vẫn ăn diện xuề xòa, đi xe điện đến trường quay

Xúc động lý do Cổ Thiên Lạc 'không dám' giải nghệ dù bị chê là 'ông trùm phim rác'

Xúc động lý do Cổ Thiên Lạc 'không dám' giải nghệ dù bị chê là 'ông trùm phim rác'

TIN MỚI NHẤT

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 1 giờ 3 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 1 giờ 28 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 2 giờ 9 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 19 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 3 giờ 41 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 4 giờ 3 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 4 giờ 15 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 4 giờ 47 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI