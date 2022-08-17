Minh Nhật Chiến Ký của Cổ Thiên Lạc thất thoát doanh thu vì bị 'chơi bẩn'

Bộ phim điện ảnh mới của Cổ Thiên Lạc là Minh Nhật Chiến Ký đã bị thất thoát doanh thu nặng nề do vé bị tuồn ra ngoài và bị tráo sang chiếu phim khác.

Theo 163, nhà sản xuất của Minh Nhật Chiến Ký đã phải lên tiếng về việc bộ phim bị "chơi bẩn" khiến doanh thu bị thâm hụt nghiêm trọng: "Gần đây, chúng tôi đã phát hiện ra nhiều khán giả mua vé thông qua một thương nhân ở Giang Tây. Người này đã sử dụng nhiều phương thức khác nhau để thu thập vé xem phim giá rẻ trên các nền tảng, sau đó bán lại cho khán giả, kiếm khoản chênh lệch. Thêm vào đó, nhiều vé xem phim đã ghi nhầm Minh Nhật Chiến Ký thành phim khác, khiến người mua hoang mang". Minh Nhật Chiến Ký bị 'chơi bẩn' khiến doanh thu bị thâm hụt nghiêm trọng - Ảnh: Internet "Qua điều tra, chúng tôi xác nhận tài khoản này chưa nhận được sự cho phép của hãng phim và không có thỏa thuận hợp tác nào về việc bán vé với nhà phát hành phim. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, làm tổn hại đến lợi ích và danh tiếng các bên." - đại diện của Cổ Thiên Lạc cảnh báo khán giả về việc phim bị đánh cắp doanh thu và mong hãy ủng hộ phim đúng cách.

Nhà sản xuất mong khán giả hãy ủng hộ phim đúng cách - Ảnh: Internet Bộ phim Minh Nhật Chiến Ký lấy bối cảnh vào năm 2055, lúc này Trái Đất đã bị ô nhiễm nặng nề và sinh vật ngoài hành tinh xâm lấn, trước tình cảnh này thì con người đã vùng lên chiến đấu. Tuy vậy, tác phẩm này chỉ được chấm 6,5/10 trên nền tảng Douban, phim bị chê là có nội dung kém hấp dẫn, cốt truyện dễ đoán và chỉ mạnh về mặt kỹ xảo. Theo Sohu, sau một tuần ra mắt, Minh Nhật Chiến Ký phim chỉ đạt doanh thu phòng vé 328 triệu NDT (khoảng 48,6 triệu USD) - con số này được cho là chưa đủ hoàn vốn và trả lãi cho 7 nhà đầu tư, chưa tính Cổ Thiên Lạc. Chi phí sản xuất bộ phim này tốn đến 57,6 triệu USD và có thể phải chịu lỗ hơn 30 triệu USD.

Cổ Thiên Lạc đã rơi nước mắt kêu gọi khán giả hãy ra rạp ủng hộ phim của mình - Ảnh: Internet Trong đợt quảng bá cho Minh Nhật Chiến Ký mới đây, Cổ Thiên Lạc đã rơi nước mắt , đồng thời bày tỏ nỗi thất vọng của mình khi tác phẩm khoa học viễn tưởng này không đạt được doanh thu như kỳ vọng. "Làm phim khoa học viễn tưởng vừa khó, vừa tốn. Không phải tốn một ít tiền mà là tốn rất nhiều tiền. Các bạn khán giả nếu thích tác phẩm, xem xong hãy giới thiệu cho người khác. Mong mọi người đừng để tôi cảm thấy một mình." - Cổ Thiên Lạc kêu gọi khán giả hãy ra rạp ủng hộ phim của mình.

Bom tấn điện ảnh lỗ đậm, Cổ Thiên Lạc bật khóc trước người hâm mộ Cổ Thiên Lạc buồn bã, rơi nước mắt khi nói về bộ phim ấp ủ 10 năm với kinh phí lớn bị thất bại thua lỗ khiến nhiều người hâm mộ đã bất ngờ xen lẫn xúc động.

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