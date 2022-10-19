Cổ Thiên Lạc tiết lộ tình trạng sức khỏe 'đáng báo động', có nguy cơ bị liệt nửa người

Sao quốc tế 19/10/2022 20:30

Mới đây, tài tử Hong Kong Cổ Thiên Lạc đã chia sẻ về tình trạng sức khỏe "đáng báo động" của mình khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Mới đây, trang 163 đưa tin, Cổ Thiên Lạc chia sẻ về tình trạng sức khỏe đáng báo động của mình. Nam diễn viên cho biết cơ thể bị hành hạ bởi những cơn đau từ chứng bệnh thoái hóa đốt sống cổ. Cụ thể, các dây thần kinh cổ của anh đã hoại tử. Sau khi sang Mỹ phẫu thuật và điều trị, anh được cố định đốt sống cổ bằng thanh kim loại.

Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn phải thường xuyên dùng thuốc giảm đau liều cao trong quá trình đóng phim cường độ nặng, đặc biệt là khi quay các cảnh hành động.

Theo Cổ Thiên Lạc, căn bệnh này từng khiến anh đau dữ dội ở cổ, tê bì chân tay, thậm chí bị liệt nửa người bên phải. Điển hình, tình trạng của anh trở nặng khi phải mặc áo giáp nặng 15 kg khi quay phim điện ảnh Minh nhật chiến ký. 

Cổ Thiên Lạc tiết lộ tình trạng sức khỏe 'đáng báo động', có nguy cơ bị liệt nửa người - Ảnh 1

Cổ Thiên Lạc hiện có lịch trình làm việc dày đặc. Đồng thời, nam diễn viên chính là "trụ cột" phòng vé của điện ảnh Hong Kong, anh đóng trung bình 2-3 phim/năm. Đây là tần suất có thể gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe nghệ sĩ.

Nam diễn viên hiện còn danh sách dài các phim đang chờ công chiếu như Phong lâm hỏa sơn, Tầm Tần ký, Cửu Long thành trại: Vi thành, Ác hành chi ngoại, Kỳ huyễn biến hình ký, Tảo độc 3: Thiên đại địa đại, Truy long 3: Đường nhân nhai. Tác phẩm Minh nhật chiến ký của Cổ Thiên Lạc ra mắt vào tháng 8 có cú lội ngược dòng phòng vé tại thị trường Hong Kong. Phim phá mốc 72 triệu HKD (9,1 triệu USD), vào top những tác phẩm có doanh thu phòng vé cao nhất trong lịch sử nền phim ảnh xứ Hương Cảng.

Cổ Thiên Lạc tiết lộ tình trạng sức khỏe 'đáng báo động', có nguy cơ bị liệt nửa người - Ảnh 2

Ngoài đóng phim, Cổ Thiên Lạc còn điều hành công ty nghệ thuật, tham dự sự kiện thương mại, phim ảnh. Dù không còn phong độ như lúc trẻ, thế nhưng ở tuổi ngoài 50 sự nghiệp của anh vẫn khá suôn sẻ. Không hề giảm lượng tác phẩm, hay biến mất khỏi làng giải trí như những người bạn đồng trang lứa, Cổ Thiên Lạc vẫn là ngôi sao sáng giá khi liên tục có nhiều tác phẩm mới ra mắt.

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