Tình trạng sức khỏe của Huỳnh Tông Trạch sau va chạm hy hữu với 'máy bay không người lái' trong Vô Gian Nhất Chiến đang ra sao?

Những thông tin liên quan đến tình trạng đến sức khỏe của Huỳnh Tông Trạch sau va chạm tại phim trường đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía khán giả.

Mới đây thông tin về việc nam diễn viên Huỳnh Tông Trạch bị tai nạn nghiêm trọng tại phim trường ''Vô Gian Nhất Chiến'' đã khiến cho người hâm mộ không khỏi phần lo lắng cho anh.

Cụ thể, trong một cảnh quay ở ngoài trời với diễn viên Lâm Tử Thiện, do gặp phải thời tiết xấu hệ thống ghi hình trên trời đã gặp phải sự cố ngoài ý muốn và rơi tự do xuống đầu của nam diễn viên họ Huỳnh.

Huỳnh Tông Trạch tại phim trường ''Vô Gian Nhất Chiến'' - Ảnh: Internet

''Vô Gian Nhất Chiến'' là bộ phim hành động về đề tài chống tội phạm, được đầu tư với chi phí lên đến hàng chục triệu HKD (đô la Hong Kong). Trong phim có nhiều cảnh hành động với những màn rượt đuổi, đánh đấm nguy hiểm và có những cảnh quay rất khó thực hiện.

Huỳnh Tông Trạch tiết lộ, anh phải thực hiện nhiều cảnh hành động nguy hiểm, đánh đấm dưới bom đạn trong bộ phim. Cũng vì điều này mà cơ thể anh gặp phải một số các vết thương nhỏ như bầm tím hay sưng tấy là điều dễ hiểu.

Đây cũng chính là nguyên nhân lớn dẫn đến lý do nam diễn viên 42 tuổi đã chi khoản tiền hơn 1,2 triệu USD (gần 29 tỷ đồng) để mua bảo hiểm thân thể.

May mắn, lần này anh chỉ bị thương nhẹ ở ngón tay và đầu nên tạm thời chưa thông báo đến công ty bảo hiểm.

Vốn là nam diễn viên hành động nên trong quá khứ Huỳnh Tông Trạch gặp không ít những chấn thương khi đóng phim - Ảnh: Internet

Huỳnh Tông Trạch sinh năm 1980, là ngôi sao hàng đầu Hong Kong. Anh góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như: "Mẹ chồng nàng dâu", "Sóng gió gia tộc", "Bảo vệ nhân chứng", "Tiềm hành truy kích"... Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây nam diễn viên đang phải chật vật trong việc lấy lại vinh quang như xưa của mình.

Huỳnh Tông Trạch bị máy bay không người lái va vào đầu, tình hình hiện tại ra sao? Nam diễn viên không ngại nguy hiểm để thực hiện những cảnh quay chân thật. Mới đây, anh bị tai nạn khi quay phim "Vô gian nhất chiến".

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