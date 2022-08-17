Hồ Hạnh Nhi - Huỳnh Tông Trạch sau 10 năm chia tay: Người lụy tình có cái kết viên mãn, kẻ lăng nhăng vẫn cô đơn lẻ bóng

Trước nghi vấn đây chính là tình mới của mình, Huỳnh Tông Trạch đã lên tiếng cho hay anh và cô gái này chỉ là bạn mà thôi. Bên cạnh đó, nam tài tử còn khẳng định rằng mình vẫn còn "độc thân yêu đời".

Theo truyền thông Hong Kong, cách đây không lâu, Huỳnh Tông Trạch đã bị bắt gặp cùng với một cô gái mới chỉ hơn 20 tuổi đi ăn tối tại nhà hàng của nam diễn viên. Trong suốt bữa ăn, cả hai cười nói rất vui vẻ nhưng lại không hề có bất kỳ cử chỉ tiếp xúc thân mật này. Điều khiến công chúng chú ý hơn là cô gái này có ngoại hình khá giống với cựu hoa đán TVB - Lý Thi Hoa.

Thời điểm khi cặp đôi vừa mới chia tay, nhiều người dự đoán rằng Hồ Hạnh Nhi vốn lụy tình nên sẽ khó quên đi người cũ, còn Huỳnh Tông Trạch với bản tính trăng hoa sẽ sớm lại lao vào hẹn hò với các bóng hồng khác mà thôi. Tuy nhiên, sự thật lại diễn ra hoàn toàn trái ngược lại.

Tin đồn Huỳnh Tông Trạch có bạn gái mở nổ ra trùng hợp thì đây cũng là năm thứ 10 mà anh và Hồ Hạnh Nhi chia tay nhau. Trong khi tài tử TVB vẫn cô đơn thì nữ minh tinh họ Hồ đã có một gia đình viên mãn và là mẹ của 3 đứa trẻ.

Sau lần nên duyên trong dự án Mẹ Chồng Khó Tính vào năm 2005, Huỳnh Tông Trạch và Hồ Hạnh Nhi đã chính thức hẹn hò. Khi ấy, nam tài tử đã là một ngôi sao của TVB, nổi tiếng với tính cách đào hoa và là một tay chơi chính hiệu. Trong khi đó, Hồ Hạnh Nhi mới chỉ là một tân binh, cô lo sợ nếu hẹn hò với đàn anh thì sự nghiệp lẫn danh tiếng của mình sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, trước sự theo đuổi nhiệt tình từ nam diễn viên họ Huỳnh thì Hồ Hạnh Nhi đã cảm động và đồng ý làm bạn gái của anh.

Hồ Hạnh Nhi và Huỳnh Tông Trạch yêu nhau sau khi hợp tác trong Mẹ Chồng Khó Tính

Chuyện tình của cặp đôi được nhiều người ủng hộ, chính gia đình của Huỳnh Tông Trạch cũng từng tuyên bố: 'Nhà họ Huỳnh chỉ nhận một cô con dâu là Hồ Hạnh Nhi!'

Hồ Hạnh Nhi và Huỳnh Tông Trạch hẹn hò trong bí mật suốt 4 năm liền và chính thức công khai vào năm 2009. Chuyện tình của họ nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ công chúng, ai cũng hy vọng cặp đôi sẽ có một cái kết viên mãn.

Dẫu vậy trong suốt những năm bên nhau, công chúng chỉ thấy một mình Hồ Hạnh Nhi là đặt nhiều tâm ý vào chuyện tình này, cô luôn vun vén và khao khát một mái ấm thực sự. Nhưng Huỳnh Tông Trạch lại khác, anh là một đứa trẻ không chịu lớn, thích chơi bời và vui vẻ với nhiều bóng hồng khác nhau.

Dù đã công khai có bạn gái, Huỳnh tông Trạch vẫn thường xuyên xuất hiện trên mặt báo với các tin đồn tình ái

Dù đã công khai có bạn gái, Huỳnh tông Trạch vẫn thường xuyên xuất hiện trên mặt báo với các tin đồn tình ái trải dài từ Đại lục tới Hong Kong với các đối tượng khá đa dạng như đồng nghiệp, siêu mẫu, trợ lý, tiểu thư nhà giàu có… cho tới phú bà hơn anh đến 18 tuổi cũng được điểm tên. Vì vậy, Hồ Hạnh Nhi đã phải ngậm đắng nuốt cay nhiều lần, đến cuối cùng cũng quyết định "dứt áo ra đi" vào năm 2012, nữ diễn viên tâm sự cô chưa từng hối hận về lựa chọn này.

Vào năm 2015, tức là 3 năm sau kể từ khi chia tay, Hồ Hạnh Nhi và Huỳnh Tông Trạch đã cùng xuất hiện trong một bữa tối của TVB. Trong các bức ảnh được đăng tải, người ta nhận thấy Huỳnh Tông Trạch nhiều lần dùng ánh mắt nặng tình, nuối tiếc để nhìn lén Hồ Hạnh Nhi.

Huỳnh Tông Trạch lén nhìn tình cũ trong bữa tối của TVB

Vào thời điểm này, Hồ Hạnh Nhi đang công khai yêu đương với doanh nhân Lý Thừa Đức. Còn Huỳnh Tông Trạch, anh vẫn "giữ phong độ" khi liên tục vướng vào nhiều tin đồn ái tình khác nhau nhưng chẳng có ai bên cạnh anh lâu như Hồ Hạnh Nhi đã từng.

Nói về Lý Thừa Đức, Hồ Hạnh Nhi từng bẽn lẽn kể về lần đầu gặp anh: "Khi tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh ấy, trái tim tôi lại đập loạn nhịp lên. Người ta gọi đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên thì phải". Trong cùng năm 2015, người dân Hong Kong cuối cùng cũng thấy Hồ Hạnh Nhi lên xe hoa và chú rể không phải là Huỳnh Tông Trạch.

Hồ Hạnh Nhi lên xe hoa với Lý Thừa Đức vào tháng 4/2015

Trong suốt 10 năm chia tay, Hồ Hạnh Nhi chưa từng tránh né khi được hỏi về tình cũ mà luôn dành những lời lẽ văn minh nhất để nói về Huỳnh Tông Trạch dù sự thật là cô đã từng bị anh làm tan nát con tim đến tận 6 lần trước khi chính thức chia tay.

Lý Thừa Đức là người đã biến giấc mơ có một gia đình trọn vẹn của Hồ Hạnh Nhi thành sự thật

Khi công bố kết hôn với ông xã hiện tại, Hồ Hạnh Nhi cũng từng trải lòng về các mối tình đã qua: "Người yêu cũ và người yêu trước của tôi đều rất tuyệt, một người đào tạo tôi trở thành một người phụ nữ dịu dàng, một người khiến tôi trở thành một người lớn chững chạc, nhưng tôi càng yêu người yêu hiện tại, vì anh ấy khiến tôi hóa thành trẻ con".

Ảnh: Internet