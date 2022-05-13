Huỳnh Tông Trạch bị 'tóm sống' khi hẹn hò với mỹ nữ đôi mươi?

Sao quốc tế 13/05/2022 15:00

Mới đây, truyền thông Hong Kong đăng tải loạt ảnh hẹn hò giữa Huỳnh Tông Trạch và một cô gái trẻ.

Theo trang Sohu đưa tin, vào ngày 11/5, phóng viên Hong Kong bất ngờ tung lên loạt ảnh nóng hổi làm dấy lên nghi vấn hẹn hò của Huỳnh Tông Trạch. Cụ thể, truyền thông đã bắt gặp tài tử đào hoa bậc nhất TVB tới nhà hàng ăn tối với một cô gái trẻ chỉ mới ngoài 20 tuổi, kém anh tận gần 20 tuổi.

Cặp đôi đã tới tiệm hàu do Huỳnh Tông Trạch làm chủ để dùng bữa. Trong bữa ăn, cả hai liên tục trò chuyện, cười nói vui vẻ. Bạn gái tin đồn luôn nhìn nam diễn viên bằng ánh mắt trìu mến, còn Huỳnh Tông Trạch thì khá vui vẻ và mỉm cười suốt cả buổi.

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Tuy nhiên, giữa chốn đông người, nam diễn viên và cô gái đi không hề có cử chỉ tiếp xúc thân mật nào dành cho nhau. Đáng chú ý, cô gái này sở hữu nhan sắc ưa nhìn và có góc khá giống với cựu mỹ nữ TVB - Lý Thi Hoa.

Nhiều nguồn tin còn khẳng định nam diễn viên muốn nghiêm túc trong chuyện tình cảm và yên bề gia thất. Hiện tại Huỳnh Tông Trạch đã 41 tuổi, việc anh muốn kết hôn cũng không phải chuyện bất ngờ. Tuy nhiên, phía Huỳnh Tông Trạch sau đó đã lên tiếng phủ nhận chuyện tình cảm. 

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Người tình tin đồn Lý Thi Hoa - Ảnh: Internet

Huỳnh Tông Trạch sinh năm 1980, từng là diễn viên độc quyền của hãng TVB. Anh nổi tiếng với nhiều tác phẩm như Mẹ Chồng Nàng Dâu, Tiềm Hành Truy Kích, Vẫn Cứ Thích Em...

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Huỳnh Tông Trạch và Hồ Hạnh Nhi - Ảnh: Internet

Sở hữu vẻ ngoài điển trai, tài tử họ Huỳnh còn được mệnh danh là nam thần đào hoa khét tiếng xứ Cảng thơm. Mối tình dài nhất của anh là với nữ diễn viên Hồ Hạnh Nhi. Cặp đôi đã bên nhau 8 năm, kể từ khi yêu nhau vào năm 2004 đến khi tuyên bố chia tay vào năm 2012.

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