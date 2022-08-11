Hồ Hạnh Nhi 'hẹn hò' với ông xã sau 4 tháng xa nhau

Sau thời gian 4 tháng đến đại lục để ghi hình cho Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng, Hồ Hạnh Nhi cuối cùng cũng quay lại Hong Kong bên gia đình và ông xã.

Mới đây, doanh nhân Lý Thừa Đức - chồng của Hồ Hạnh Nhi - đã đăng tải ảnh chụp của hai vợ chồng tại một nhà hàng sang trọng kèm với chú thích: "Lâu lắm không gặp nhau".

Hồ Hạnh Nhi và chồng gặp lại nhau sau 4 tháng ròng - Ảnh: Internet

Được biết, Hồ Hạnh Nhi vừa hoàn thành việc ghi hình cho chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng tại đại lục và trở về Hong Kong. Cô và chồng đã không gặp nhau trong suốt 4 tháng qua.

Suốt thời gian vợ đi công tác, Lý Thừa Đức đã đảm nhận việc đưa đón con đi học, đi chơi. Truyền thông Hong Kong nhiều lần chụp được hình ảnh nam doanh nhân cùng các con đi dạo. Nhiều netizen đã bày tỏ sự ghen tỵ với Hồ Hạnh Nhi vì cô có một ông chồng ủng hộ cho sự nghiệp của vợ, luôn sẵn sàng chia sẻ công việc nhà với cô.

Trong thời gian Hồ Hạnh Nhi đi công tác, ông xã cô đảm nhận chuyện chăm sóc các con - Ảnh: Internet

Tuy vậy, Lý Thừa Đức trong quá khứ cũng từng nhận về nhiều chỉ trích cho rằng anh là một kẻ ăn bám vợ. Hồ Hạnh Nhi lại suy nghĩ khác, cô cho rằng việc anh toàn tâm toàn ý muốn dành thời gian cho gia đình mới là điều mà cô trân trọng.

"Tôi có thể nói rằng nếu anh ấy không muốn đi làm, đó là điều hoàn toàn có thể. Điều này không phải bởi vì tôi, mà nhờ nhiều năm qua, anh ấy đã bỏ ra không ít tâm tư và nỗ lực cho sự nghiệp.

Tôi rất biết ơn ông xã, một người bạn đời luôn yêu thương, dành thời gian cho con cái của chúng tôi dù anh ấy vẫn chăm chỉ làm việc." - Hồ Hạnh Nhi chia sẻ.

Hồ Hạnh Nhi kết hôn với Lý Thừa Đức vào năm 2015 - Ảnh: Internet

Hồ Hạnh Nhi kết hôn với Lý Thừa Đức vào năm 2015, cuộc hôn nhân của họ gặp không ít sóng gió khi nam doanh nhân họ Lý bị gọi là một kẻ đào mỏ và trăng hoa. Dẫu vậy, Hồ Hạnh Nhi luôn tin tưởng vào ông xã mình và cặp đôi luôn cố gắng duy trì tình cảm nồng thắm cho đến hiện tại.

Hồ Hạnh Nhi nhận hàng loạt chỉ trích vì mải mê theo đuổi sự nghiệp, để chồng chăm lo việc nhà Việc Hồ Hạnh Nhi đang quay chương trình tại Đại Lục và để chồng một tay lo liệu việc nhà đã khiến cô nhận về nhiều chỉ trích.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ho-hanh-nhi-hen-ho-voi-ong-xa-sau-4-thang-xa-nhau-490563.html