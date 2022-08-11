Rộ thông tin hiếm hoi về vụ ly hôn của Tôn Di và Đổng Tử Kiện khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Sao quốc tế 11/08/2022 08:00

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin liên quan đến vụ ly hôn của Tôn Di và "thái tử Kinh Khuyên" Đổng Tử Kiện.

Theo Sina đưa tin, vào ngày 8/8, thông tin Tôn Di Đổng Tử Kiện ly hôn sau 5 năm chung sống đã làm "dậy sóng" làng giải trí xứ Trung. Bởi vì cặp đôi không cho thấy bất kỳ dấu hiệu rạn nứt hôn nhân trước đó.

Cặp đôi kết thúc mối quan hệ vợ chồng trong hòa bình, cùng nuôi dưỡng con gái và không tranh chấp tài sản. Hai nghệ sĩ không chia sẻ nguyên nhân tan vỡ.

Rộ thông tin hiếm hoi về vụ ly hôn của Tôn Di và Đổng Tử Kiện khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 1

Mới đây, nguồn tin thân cận của 163 tiết lộ, Tôn Di và Đổng Tử Kiện đã ly thân từ đầu năm 2022. Nguyên nhân chia tay là hai nghệ sĩ trẻ có kế hoạch phát triển cuộc sống đối lập. Cả hai được cho là không còn tiếng nói chung trong quan điểm và lối sống, dẫn đến việc phát sinh mâu thuẫn không thể cứu vãn. Đồng thời, Tôn Di từng chia sẻ bị mệt mỏi, căng thẳng khi liên tục bị gia đình thúc ép chuyện con cái

Trong khi đó 163 cũng không ngoại trừ khả năng Tôn Di và Đổng Tử Kiện rạn nứt quan hệ vì vấn đề con cái. Trước đó, tại chương trình See You Again 2021, Tôn Di từng nói mình bị mệt mỏi, căng thẳng khi liên tục bị gia đình thúc ép sớm mang thai con thứ 2. Còn cô muốn dành thời gian thực hiện dự định cho bản thân.

"Tôi bị chứng khó sinh. Con gái tròn 5 tháng tuổi đã phải theo mẹ đến phim trường. Chưa kể việc mang thai khiến tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội, kế hoạch dự tính thực hiện thời thanh xuân. Điều này khiến tôi gặp trở ngại tâm lý cho lần mang thai tiếp theo, nhưng không ai thấu hiểu", Tôn Di khóc và chia sẻ khó khăn.

Rộ thông tin hiếm hoi về vụ ly hôn của Tôn Di và Đổng Tử Kiện khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 2

Tôn Di và Đổng Tử Kiện cùng đóng chung phim "Mười lăm năm chờ đợi chim di trú" và chính thức hẹn hò từ năm 2016. Đến tháng 5/2017, họ kết hôn. 4 tháng sau, cả hai đón con gái đầu lòng.

Đổng Tử Kiện sinh năm 1993, là diễn viên kiêm nhà sản xuất. Anh được mệnh danh là "Thái tử Kinh Khuyên", con trai của nữ quản lý số một tại Trung Quốc Vương Kinh Hoa - người đứng sau thành công của hàng loạt tên tuổi như Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng,... Cha anh là nam diễn viên, nghệ sĩ kịch Đổng Chí Hoa.

Đổng Tử Kiện và Tôn Di ly hôn nghe lí do khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ

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Sau 6 năm đồng hành bên nhau, Tôn Di và Đổng Tử Kiện dần "chệch nhịp" và quyết định đường ai nấy đi. Thông tin về lý do ly hôn của cặp đôi đã nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.

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