Rộ thông tin hiếm hoi về vụ ly hôn của Tôn Di và Đổng Tử Kiện khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Mới đây, nguồn tin thân cận của 163 tiết lộ, Tôn Di và Đổng Tử Kiện đã ly thân từ đầu năm 2022. Nguyên nhân chia tay là hai nghệ sĩ trẻ có kế hoạch phát triển cuộc sống đối lập. Cả hai được cho là không còn tiếng nói chung trong quan điểm và lối sống, dẫn đến việc phát sinh mâu thuẫn không thể cứu vãn. Đồng thời, Tôn Di từng chia sẻ bị mệt mỏi, căng thẳng khi liên tục bị gia đình thúc ép chuyện con cái

Trong khi đó 163 cũng không ngoại trừ khả năng Tôn Di và Đổng Tử Kiện rạn nứt quan hệ vì vấn đề con cái. Trước đó, tại chương trình See You Again 2021, Tôn Di từng nói mình bị mệt mỏi, căng thẳng khi liên tục bị gia đình thúc ép sớm mang thai con thứ 2. Còn cô muốn dành thời gian thực hiện dự định cho bản thân.