TOP những lần tranh phiên vị của các cặp sao Hoa ngữ khiến fan phì cười vì 'giống như ở chợ'

Sao quốc tế 17/10/2022 23:03

Dưới đây là những lần các cặp sao Hoa ngữ tranh phiên vị khiến người xem chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Trong những năm gần đây việc của các nam nữ diễn viên xứ Trung không chỉ là phải có màn thể hiện thật tốt trong các dự án mình tham già mà phiên vị là một thứ có sức ảnh hưởng rất lớn đến mỗi diễn viên. Cụ thể, phiên hệ được hiểu như là chỉ dành cho các ngôi sao sáng của phim và những người có vị trí đứng đầu phiên là các diễn viên sẽ trở thành người có đất diễn nhiều nhất phim, tên tuổi được xếp đầu tiên, giữ vị trí trung tâm trên poster và là trọng tâm trong các hoạt động quảng bá. 

Chính vì vậy điều này đã tạo ra không ít lần những sự tranh cãi không đáng có khi cả 2 diễn viên đóng chính đều không ai chịu nhường ai. Dưới đây sẽ là một số trường hợp tiêu biểu cho vấn đề này. 

Lưu Diệc Phi - Lý Hiện

TOP những lần tranh phiên vị của các cặp sao Hoa ngữ khiến fan phì cười vì 'giống như ở chợ' - Ảnh 1
Lưu Diệc Phi và Lý Hiện - Ảnh: Internet

Đối với sự hợp tác của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện trong Đi Đến Nơi Có Gió, theo một số người việc Lưu Diệc Phi là cái tên có vị trí phiên vị cao nhất rõ ràng là điều không phải bàn cãi bởi cả danh tiếng hay sự nghiệp của ''Cô Cô'' đều tỏ ra vượt trội so với người đồng nghiệp nam của mình. Tuy nhiên, fan Lý Hiện lại không phục điều này, họ cho rằng idol nhà mình xứng đáng nhận được nhất phiên hơn nên mới quay ra tranh chấp cùng fan Lưu Diệc Phi. 

Dẫu vậy thì suy cho cùng fan hâm mộ của nam diễn viên rõ ràng không thể đưa ra các dẫn chứng thuyết phục để giúp thần tượng của mình tranh phiên với mỹ nhân họ Lưu. Phải chăng thấy Lý Hiện từng áp phiên “Ảnh hậu” Xuân Hạ trong Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ thì fan cho rằng anh có thể chiếm spotlight của Lưu Diệc Phi?

Lưu Thi Thi - Lưu Vũ Ninh

TOP những lần tranh phiên vị của các cặp sao Hoa ngữ khiến fan phì cười vì 'giống như ở chợ' - Ảnh 2
Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh - Ảnh: Internet

Nhất Niệm Quan Sơn là bộ phim đóng chính đầu tiên trong sự nghiệp của Lưu Vũ Ninh, thậm chí anh còn được hợp tác với nàng mỹ nhân Lưu Thi Thi. Cũng giống như Lý Hiện, fan của Lưu Vũ Ninh cũng tỏ ra không hề vui vì điều này bởi dù cho đã là mỹ nhân có sự nghiệp lừng lẫy tại Cbiz nhưng giai đoạn vừa rồi Lưu Thi Thi không tạo ra nhiều dấu ấn rõ nét trong làng điện ảnh nên việc để cô đứng đầu phiên khiến đôi bên xảy ra tranh cãi không đáng có. 

Thời gian gần đây, fan của Lưu Thi Thi đã phải lên tiếng đòi quyền lợi cho idol khi đãi ngộ mà cô nhận được không xứng với vị trí nhất phiên mà bên phim đưa cho. Nguyên nhân chuyện này được cho là đến từ việc Lưu Vũ Ninh dựa vào tư bản mạnh cố gắng “làm mờ” đi nhất phiên của Lưu Thi Thi và chiếm hết ánh hào quang. 

Angelababy - Mã Thiên Vũ

TOP những lần tranh phiên vị của các cặp sao Hoa ngữ khiến fan phì cười vì 'giống như ở chợ' - Ảnh 3
Angelababy và Mã Thiên Vũ - Ảnh: Internet

Trần Duyên sắp lên sóng và khán giả đã được chứng kiến màn dạo đầu với drama liên quan đến phiên vị của Angelababy – Mã Thiên Vũ trong phim. Theo một số bộ phận netizen cho biết nguyên tác Trần Duyên vốn là nam tần (chủ yếu nói về các nhân vật nam) nên nếu Mã Thiên Vũ được nhất phiên cũng là chuyện rất bình thường thôi. 

Chỉ là khi quảng bá, nhà sản xuất đã đưa tên của Angelababy lên đầu, chứng tỏ cô ấy mới là nhất phiên. Điều này ngay lập tức khiến Mã Thiên Vũ tỏ ra không hài lòng khi vị trí đứng dầu bị lấy mất mà không hề báo trước một tiếng. Tuy nhiên, với đại đa số fan hâm mộ việc Angelababy đứng đầu phiên cũng là điều không mấy khó đoán khi cả về danh tiếng lẫn sự nghiệp của cô đều bỏ xa Mã Thiên Vũ. 

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Trước Huỳnh Hiểu Minh nhân vật này mới chính là người được lựa chọn để đóng cùng Lưu Diệc Phi trong Thần Điêu Đại Hiệp 2006.

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Từ khóa:   Lưu Diệc Phi Lý Hiện Angelababy sao Châu Á sao Hoa ngữ

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