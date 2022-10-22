Tài tử Cổ Thiên Lạc từng khiến 'cứu mạng' một đồng nghiệp nhờ việc làm âm thầm này

Khi biết việc diễn viên gạo cội Lư Hải Bằng có thể sẽ chết nếu không có tiền để chi trả viện phí, Cổ Thiên Lạc đã âm thầm giúp đỡ dù cả hai không mấy thân thiết.

Cổ Thiên Lạc ngoài việc là một trong những "trụ cột" của làng giải trí Hong Kong hiện tại thì anh còn là nghệ sĩ được công chúng quý mến bởi tấm lòng lương thiện của mình. Nam diễn viên nhiều lần giúp đỡ các đồng nghiệp của mình mà không mong được đền đáp.

Theo đó, vào năm 2018, tài tử gạo cội Lư Hải BẰng đã phải nhập viện do tắc nghẽn tim mạch, khi này ông đã 76 tuổi. Số tiền viện phí phải chi trả lên đến con số 'khổng lồ", vượt qua cả số tiền mà ông tích góp được trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Tuy nhiên, khi này Lư Hải Bằng đã nhận được sự động viên và giúp đỡ từ những đồng nghiệp khác, trong đó có Cổ Thiên Lạc nên đã chữa bệnh thành công. Tuy sức khỏe của Lư Hải Bằng không thể bình phục 100%, nhưng cũng như cứu nam tài tử một mạng.

Cổ Thiên Lạc và Lư Hải Bằng không quá thân thiết nhưng anh vẫn ra tay giúp đỡ đàn anh trả toàn bộ viện phí trong âm thầm - Ảnh: Internet

Thực tế, Cổ Thiên Lạc và Lư Hải Bằng không quá thân thiết, cả hai chỉ từng hợp tác trong vài tác phẩm. Dẫu vậy, nam diễn viên họ Cổ vẫn ra tay giúp đỡ đàn anh trả toàn bộ viện phí trong âm thầm mà không nói với ai. Sau khi tìm hiểu và biết được việc làm của Cổ Thiên Lạc, đích thân Lư Hải Bằng đã lên tiếng cảm ơn đàn em nhiều lần khi xuất hiện trong các chương trình giải trí.

Dẫu vậy, đây không phải là lần đầu mà Cổ Thiên Lạc ra tay giúp đỡ mọi người. Trước Lư Hải Bằng, anh từng là chỗ dựa tinh thần của Lý Triệu Cơ, La Lan và đồng thời là người đứng ra lo liệu tang lễ cho Lam Khiết Anh, nam diễn viên cũng xây dựng nhiều trường học để xóa mù chữ cho các học sinh nghèo.

Cổ Thiên Lạc đón sinh nhật thứ 52, nói gì về tin đồn sức khỏe sa sút? Tài tử Hong Kong đón sinh nhật giản dị bên người thân, cũng là một trong số những ngày hiếm hoi trong năm mà anh có thể hoàn toàn gạt bỏ hết mọi công việc để nghỉ ngơi.

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