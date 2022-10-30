Cổ Thiên Lạc đón tuổi 52 cùng gia đình, nếm trải sự cô độc dù 'nắm cả showbiz Hong Kong trong tay'

Sao quốc tế 30/10/2022 23:23

Dù là "trùm showbiz Hong Kong", Cổ Thiên Lạc vẫn sống cuộc đời cô đơn và chưa có ý định lập gia đình.

Trang Sina đưa tin, vừa qua Cổ Thiên Lạc đã chính thức bước qua tuổi 52. Trên trang cá nhân của mình, nam tài tử viết: "Chúc tôi sinh nhật thật vui vẻ". Thay vì tổ chức một bữa tiệc linh đình, với dàn khách mời đình đám, "trùm showbiz Hong Kong" chỉ ăn một bữa cơm thân mật cùng với mẹ và các thành viên khác trong gia đình.

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Cổ Thiên Lạc đón sinh nhật lần thứ 52 bên gia đình - Ảnh: Internet

Ở độ tuổi ngũ tuần, Cổ Thiên Lạc tâm sự rằng anh rất trân trọng từng phút giây cuộc sống. Thay vì chạy theo dòng chảy thời đại, nam diễn viên sống chậm và hạn chế các cảm xúc tiêu cực. Sức khỏe cũng là điều mà nam tài tử vô cùng quan tâm.

Cách đây không lâu, có tin tức rằng Cổ Thiên Lạc bị cơn đau từ căn bệnh thoái hóa đốt sống cổ hành hạ. Vì các dây thần kinh cổ đã hoạt tử, nam diễn viên phải sang Mỹ để phẫu thuật và cố định sống cổ bằng thanh kim loại. Dẫu vậy, anh vẫn phải dùng thuốc giảm đau liều cao trong quá trình quay phim, nhất là ở các cảnh hành động.

Tuy nhiên, Cổ Thiên Lạc đã lên tiếng khẳng định việc anh bị chấn thương là thật nhưng tình trạng lại không hề nghiêm trọng như mọi người lầm tưởng. Thực chất là sau khi phẫu thuật thì anh đã ổn hơn rất nhiều.

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"Cách đây nhiều năm tôi bị thương ở cổ và đã phẫu thuật, hồi phục đến tận bây giờ. Tôi biết tự chăm sóc cho mình, mong mọi người yên tâm và chúc sức khỏe tất cả chúng ta." - Cổ Thiên Lạc cho biết.

Về vấn đề lập gia đình, Cổ Thiên Lạc cho hay, không chỉ khán giả mà cả cha mẹ của anh cũng liên tục giục anh hãy tính đến chuyện cưới xin vì chung quy anh cũng không còn trẻ trung gì nữa, Dẫu vậy, trước sự hối thúc từ người nhà, nam tài tử đều lảng tránh và đáp trả bằng câu: "Chưa vội". Hiện tại, Cổ Thiên Lạc dành toàn bộ tâm trí cho việc phát triển sự nghiệp và vực dậy nền điện ảnh xứ Cảng Thơm.

Cổ Thiên Lạc được xem là "anh cả" trong showbiz Hong Kong, anh nắm giữ hai chức vụ quan trọng trong làng giải trí là Chủ tịch Hiệp hội các nhà làm phim Hong Kong, Chủ tịch Hiệp hội nghệ sĩ biểu diễn Hong Kong. Nam tài tử gần như quán xuyến cả ngành phim ảnh xứ Cảng Thơm.

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Trong giai đoạn 2020 - 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nền phim ảnh Hong Kong bị suy kiệt nặng nề. Cổ Thiên Lạc là người đã đứng ra xoay xở, đưa showbiz Hong Kong trở lại hoạt động bình thường và đảm bảo việc làm cho nhân viên toàn ngành.

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