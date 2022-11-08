'Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương' phát hành tư liệu đóng máy: Dương Mịch đẹp xuất thần, Cung Tuấn cũng không kém cạnh 'đàn chị'

Sao quốc tế 08/11/2022 11:30

Sau thời gian dài quay phim, "Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương" phần Nguyệt Hồng do Dương Mịch và Cung Tuấn đảm nhận vai chính đã chính thức phát hành video đóng máy.

Sau thời gian dài nhận được sự quan tâm của khán giả, "Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương" phần Nguyệt Hồng do Dương Mịch và Cung Tuấn đảm nhận vai chính đã chính thức phát hành video đóng máy. Bên cạnh cặp "tiên đồng ngọc nữ" được đông đảo khán giả yêu mến, phim còn quy tụ dàn diễn viên vô cùng hùng hậu "tài sắc vẹn toàn" như Quách Hiểu Đình, Ngụy Triết Minh, Trần Dao, Trần Đô Linh, Chúc Tự Đan, Trương Lăng Hách...

Có thể thấy, ấn tượng ngay từ đầu bởi tạo hình lung linh của các nhân vật, vừa xinh đẹp lộng lẫy vừa tràn ngập khí chất cổ trang và làm nổi bật thiết lập nhân vật trong nguyên tác. Đặc biệt, Dương Mịch gây ấn tượng với tạo hình ma mị, đặc sắc. Cung Tuấn tràn đầy khí chất "tiên tử" khiến người hâm mộ không khỏi rời mắt. 

'Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương' phát hành tư liệu đóng máy: Dương Mịch đẹp xuất thần, Cung Tuấn cũng không kém cạnh 'đàn chị' - Ảnh 1'Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương' phát hành tư liệu đóng máy: Dương Mịch đẹp xuất thần, Cung Tuấn cũng không kém cạnh 'đàn chị' - Ảnh 2

Với dự án được đầu tư "khủng" lẫn tạo hình lẫn kịch bản, đồng thời chiếm lượng người hâm mộ đông đảo cùng dàn sao đình đám tham gia, "Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Nguyệt Hồng" hứa hẹn sẽ là một trong những tác phẩm "bạo hồng" trong năm tới.

'Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương' phát hành tư liệu đóng máy: Dương Mịch đẹp xuất thần, Cung Tuấn cũng không kém cạnh 'đàn chị' - Ảnh 3'Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương' phát hành tư liệu đóng máy: Dương Mịch đẹp xuất thần, Cung Tuấn cũng không kém cạnh 'đàn chị' - Ảnh 4

"Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương" là dự án chuyển từ truyện tranh và anime cùng tên. Được biết, phim có tổng cộng 3 phần: Trúc Nghiệp, Vương Quyền và Nguyệt Hồng. Trong đó, Nguyệt Hồng của Dương Mịch, Cung Tuấn... sẽ là phần đầu tiên được ra mắt. Bộ phim này có nội dung xoay quanh cuộc hành trình giữa tiểu hồ ly Đồ Sơn Hồng Hồng và tiểu đạo sĩ Đông Phương Nguyệt Sơ. 

Lúc nhỏ, vì một tai nạn mà Đồ Sơn Hồng Hồng rơi vào thảm cảnh, không còn muốn mở lòng với thế giới xung quanh. Nàng vô tình gặp Đông Phương Nguyệt Sơ - người có khả năng luyện được ra ngọn lửa diệt được cả thần quỷ và truyền được toàn bộ linh lực cho đời sau. Nguyệt Sơ yêu Hồng Hồng thiết tha, chàng nguyện đi thực hiện mơ ước của nàng, dốc toàn lực ngăn cản trận chiến giữa loài người và yêu ma, chấp nhận dùng cả đời mình để 'mở khóa' trái tim nàng. 

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