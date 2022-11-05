Cảnh hôn 'nồng cháy' của Dương Mịch và Cung Tuấn trong phim, dự đoán một cái kết 'đẫm nước mắt' sắp diễn ra

Mới đây, những hình ảnh hậu trường của bộ phim " Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Nguyệt Hồng Thiên” do Dương Mịch và Cung Tuấn đảm nhận vai chính đã được tiết lộ. Cụ thể, cư dân mạng tỏ ra phấn khích không ngừng trước khung cảnh cầu hôn của Dương Mịch và Cung Tuấn thời hiện đại trong phiên ngoại truyện. Điều này đã khiến khán vô cùng mong chờ bộ phim được phát sóng.

Có thể thấy, cặp đôi Dương Mịch và Cung Tuấn . Theo đó, Dương Mịch xuất hiện với tạo hình đầy trẻ trung và xinh đẹp. Cô nàng lựa chọn kiểu tóc buộc nửa đầu tạo cảm giác vừa tinh nghịch lại không kém phần kiều diễm. Trong khi đó, nam diễn viên lại đầy chững chạc và trưởng thành với bộ vest đen. Chính vì vậy, khoảnh khắc lãng mạn khi Đông Phương Nguyệt Sơ (Cung Tuấn) đang quỳ gối, tay giơ một chiếc nhẫn để cầu hôn "người thương" Đồ Sơn Hồng Hồng (Dương Mịch) khiến người hâm mộ không khỏi xao xuyến.

Gây sốt hơn cả chính là những hình ảnh hé lộ cảnh hôn môi ngọt ngào đầu tiên của Dương Mịch và Cung Tuấn. Trong phân cảnh này, cặp đôi chị em này đã trao nhau nụ hôn sâu đầy ngọt ngào. Sự chênh lệch trong chiều cao lại càng giúp cho cặp đôi trông hòa hợp hơn bao giờ hết. Đặc biệt, Dương Mịch bất ngờ được khen trẻ trung, thậm chí khán giả còn cho rằng không có khoảng cách tuổi tác với "đàn em" Cung Tuấn.

Tuy nhiên, nụ hôn nồng cháy giữa Cung Tuấn và Dương Mịch được đánh giá là ngọt ngào nhưng khán giả hiện lại đưa ra suy đoán kết thúc của phần cổ trang trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nươngcó khả năng cao là kết thúc "siêu ngược" và "đẫm nước mắt".

Bộ phim "Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Nguyệt Hồng Thiên" có nội dung xoay quanh cuộc hành trình giữa tiểu hồ ly Đồ Sơn Hồng Hồng và tiểu đạo sĩ Đông Phương Nguyệt Sơ. Họ cùng nhau trải qua muôn vàn sóng gió để bên nhau.

Ngoài ra, bộ phim còn sở hữu dàn diễn viên "cực khủng" với cặp đôi chính là Dương Mịch và Cung Tuấn. Và dàn diễn phụ toàn những cái tên đáng mong chờ như Trần Đô Linh, Trương Lăng Hách, Quách Hiểu Đình, Chúc Tự Đan... Đây chính là dự án cổ trang cực khủng, được mong ngóng từng ngày phát sóng. Hiện bộ phim đã chính thứ đóng máy và chưa có lịch phát sóng chính thức.