Lộ khung cảnh đám cưới của Dương Mịch và Cung Tuấn trong phiên ngoại truyện 'Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương'

Mới đây, cư dân mạng phấn khích trước thông tin bộ phim “Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Nguyệt Hồng Thiên” do Dương Mịch, Cung Tuấn đóng chính sẽ có cả phần hiện đại.

Mới đây, người trong ê-kíp của bộ phim "Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Nguyệt Hồng Thiên” đã tiết lộ những hình ảnh về khung cảnh đám cưới của Dương Mịch và Cung Tuấn thời hiện đại trong phiên ngoại truyện. Điều này đã khiến khán vô cùng phấn khích và mong chờ bộ phim phát sóng.

Có thể thấy, bối cảnh thực hiện đám cưới là ở ngoài trời, tạo không gian thơ mộng với sự bày trí rất đẹp và không kém phần lãng mạn. Do đó, nhiều người hâm mộ "đứng ngồi không yên" và hy vọng sẽ là một đám cưới đẹp như trong mơ, hứa hẹn đem đến những cảnh quay ngọt ngào, lãng mạn nhất giữa cặp chị em Dương Mịch và Cung Tuấn.

Bên cạnh đó, Dương Mịch cũng gây chú ý với loạt tạo hình hồ ly trong bộ phim truyền hình Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Nguyệt Hồng Thiên. Trong đó, nữ diễn viên thủ vai nữ chính Đồ Sơn Hồng Hồng, vốn là minh chủ của giới yêu, nhưng khi bị mất hết pháp lực và trí nhớ, lại biến thành tiểu hồ ly nhỏ nhắn, đáng yêu tên Đồ Sơn Tô Tô. Mỗi tạo hình của Dương Mịch đều nhận được sự ca ngợi của khán giả.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Nguyệt Hồng Thiên có nội dung xoay quanh cuộc hành trình giữa tiểu hồ ly Đồ Sơn Hồng Hồng và tiểu đạo sĩ Đông Phương Nguyệt Sơ. Họ cùng nhau trải qua muôn vàn sóng gió để bên nhau.

Ngoài ra, bộ phim còn sở hữu dàn diễn viên "cực khủng" với cặp đôi chính là Dương Mịch và Cung Tuấn. Và dàn diễn phụ toàn những cái tên đáng mong chờ như Trần Đô Linh, Trương Lăng Hách, Quách Hiểu Đình, Chúc Tự Đan... Đây chính là dự án cổ trang cực khủng, được mong ngóng từng ngày phát sóng. Hiện bộ phim đã chính thứ đóng máy và chưa có lịch phát sóng chính thức.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lo-khung-canh-dam-cuoi-cua-duong-mich-va-cung-tuan-trong-phien-ngoai-truyen-ho-yeu-tieu-hong-nuong-520726.html