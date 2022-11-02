Tạo hình mới nhất của Cung Tuấn trong 'Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương', liệu có đủ sức sánh vai với Dương Mịch?

Mới đây, Cung Tuấn thu hút sự chú ý của khán giả sau khi tiết lộ tạo hình mới nhất trong phim "Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương".

"Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương" là dự án phim cổ trang đình đám của Dương Mịch và Cung Tuấn. Dù chưa lên sóng nhưng phim đã được đánh giá cao vì nội dung và tạo hình đẹp mắt.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền loạt hình ảnh ghi lại tạo hình của nam diễn viên Mao Tử Tuấn trên hậu trường phim "Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương".

Trong loạt ảnh, anh chàng gây ấn tượng mạnh mẽ với trang phục cổ trang tông màu xanh thiên thanh tôn nước da trắng và ngũ quan cương nghị, tuấn tú. Nhiều người dành "cơn mưa" lời khen cho tạo hình mới này, thậm chí ví nhan sắc nam diễn viên "đẹp như tranh vẽ". Nhiều khán giả thậm chí còn đánh giá đây là tạo hình đẹp nhất của dàn diễn viên nam Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương từ trước cho đến nay.

Hiện tại Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đang được quay dựng tích cực để lên sóng vào năm sau. Bộ phim kể về cuộc hành trình giữa tiểu hồ ly Đồ Sơn Hồng Hồng và tiểu đạo sĩ Đông Phương Nguyệt Sơ. Họ cùng nhau trải qua muôn vàn sóng gió để bên nhau.

Bên cạnh đó, bộ phim còn sở hữu dàn diễn viên "cực khủng" với cặp đôi chính là Dương Mịch – Cung Tuấn. Và dàn diễn phụ toàn những cái tên đáng mong chờ như Trần Đô Linh, Trương Lăng Hách, Quách Hiểu Đình, Chúc Tự Đan... Đây chính là dự án cổ trang cực khủng, được mong ngóng từng ngày phát sóng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tao-hinh-moi-nhat-cua-cung-tuan-trong-ho-yeu-tieu-hong-nuong-lieu-co-du-suc-sanh-vai-voi-duong-mich-519356.html