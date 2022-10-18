Rộ tin Thành Nghị và Cung Tuấn cùng 'chinh phục trái tim' Dương Tử trong dự án phim 'Bảy Thanh Hung Giản'

Mới đây, cư dân majgn xứ Trung xôn xao trước thông tin Dương Tử và Thành Nghị sẽ đảm nhận vai chính trong bộ phim “Bảy Thanh Hung Giản” được khai máy vào năm nay. Bên cạnh đó, bộ phim còn có sự góp mặt của nam thần Cung Tuấn trong vai trò nam phụ. Do đó, nhiều người dự đoán rằng mối tình tay ba Dương Tử - Thành Nghị - Cung Tuấn sẽ vô cùng thu hút khán giả.

Tuy nhiên, không ít người cho rằng cặp đôi sẽ khó có khả năng “tái hợp”. Bởi vì đoàn đội 2 bên đang tìm cách "né nhau" vì lần hợp tác này ở Trầm Vụn Hương Phai có hiệu quả không như mong đợi. Bộ phim Trầm Vụn Hương Phai vốn là phim được kỳ vọng nhiều hơn hẳn những dự án lên sóng cùng thời điểm. Song, sau một khoảng thời gian phát sóng, phim có vẻ đang “đuối sức” trên đường đua phim ảnh.