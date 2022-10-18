Rộ tin Thành Nghị và Cung Tuấn cùng 'chinh phục trái tim' Dương Tử trong dự án phim 'Bảy Thanh Hung Giản'

Mới đây, thông tin Dương Tử và Thành Nghị tiếp tục hợp tác trong dự án "Bảy Thanh Hung Giản" bỗng được bàn tán sôi nổi trên khắp trang mạng xã hội.
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Mới đây, cư dân majgn xứ Trung xôn xao trước thông tin Dương Tử và Thành Nghị sẽ đảm nhận vai chính trong bộ phim “Bảy Thanh Hung Giản” được khai máy vào năm nay. Bên cạnh đó, bộ phim còn có sự góp mặt của nam thần Cung Tuấn trong vai trò nam phụ. Do đó, nhiều người dự đoán rằng mối tình tay ba Dương Tử - Thành Nghị - Cung Tuấn sẽ vô cùng thu hút khán giả.
Tuy nhiên, không ít người cho rằng cặp đôi sẽ khó có khả năng “tái hợp”. Bởi vì đoàn đội 2 bên đang tìm cách "né nhau" vì lần hợp tác này ở Trầm Vụn Hương Phai có hiệu quả không như mong đợi. Bộ phim Trầm Vụn Hương Phai vốn là phim được kỳ vọng nhiều hơn hẳn những dự án lên sóng cùng thời điểm. Song, sau một khoảng thời gian phát sóng, phim có vẻ đang “đuối sức” trên đường đua phim ảnh.
Bộ phim “Bảy Thanh Hung Giản” được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Vĩ Ngư, thuộc thể loại hiện đại, huyền huyễn, linh dị, trinh thám. Nam chính La Nhận là một người mang cảm giác bí ẩn, phúc hắc, sống có tình có nghĩa. Nữ chính Mộc Đại tính cách đơn giản, đáng yêu, giỏi võ nhưng không có nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm. Bộ phim lấy bối cảnh thời thượng cổ, có bảy luồng ác khí, phàm những người tiếp xúc với chúng đều đột nhiên biến đổi tâm tính, phạm phải tội ác không thể tha thứ. Thời Xuân Thu, Lão Tử trước khi rời Hàm Cốc Quan đã chuyển bảy ác khí hung hiểm này từ mai rùa, xương thú vào bảy thẻ tre còn gọi là “bảy thanh hung giản”, dùng móc đồng điếu hình phượng, hoàng, loan phong ấn lại. Thiên hạ từ đó thái bình. Cho đến ngày hung giản một lần nữa gieo họa nhân gian.
Những sự kiện “tình cờ” tiếp tục dẫn nhóm năm người đội biệt động Phượng Hoàng đến gần hơn với hung giản và những bí ẩn còn mờ mịt bao quanh nó. Họ phải tìm cách chắp ghép các manh mối rời rạc, vượt qua chia tách để hiệp sức chạy đua cùng thời gian, trong khi hung giản đang ngày một trở nên tinh quái.