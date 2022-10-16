Dương Tử và Tiêu Chiến tiếp tục lộ bằng chứng hẹn hò, phải chăng là 'phim giả tình thật'?

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung bất ngờ "soi ra" bằng chứng hẹn hò của Dương Tử và Tiêu Chiến.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung bất ngờ soi ra bằng chứng hẹn hò của Dương Tử và Tiêu Chiến trong thời gian gần đây.

Cụ thể, trong bức ảnh được Dương Tử đăng tải, dân mạng soi được một bàn tay đang cầm điện thoại chụp ảnh. Có người đã đem so sánh bàn tay này với ảnh chụp của Tiêu Chiến và phát hiện nhiều điểm giống nhau. Ngay lập tức, thông tin Tiêu Chiến và Dương Tử đang hẹn hò đã được lan truyền khắp nơi.

Tuy nhiên, người hâm mộ của hai ngôi sao lại một mực phủ nhận chuyện thần tượng yêu đương. Người hâm mộ của Tiêu Chiến tiết lộ rằng bức ảnh của anh chàng đã được chụp từ rất lâu về trước, trong khi đó ảnh của Dương Tử mới chụp gần đây, bối cảnh trong hai căn phòng cũng không giống nhau.

Trước đó, Dương Tử và Tiêu Chiến đã cùng hợp tác với nhau trong bộ phim "Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn". Dù phim không thu về thành tích quá cao, thế nhưng cặp đôi này cũng nhanh chóng trở thành bạn thân với những khoảnh khắc hậu trường cực vui vẻ. Thậm chí ở thời điểm đó, trên mạng còn có tin Dương Tử và Tiêu Chiến "phim giả tình thật".

Hiện tại, thông tin về việc Tiêu Chiến và Dương Tử hẹn hò vẫn đang thu hút sự quan tâm rất lớn của cư dân mạng.

Dương Tử tiếp tục bị lộ bằng chứng hẹn hò lén lút với Lưu Học Nghĩa? Mới đây, cư dân mạng xứ Trung tiếp tục "soi" ra những bằng chứng Dương Tử và bạn thân lâu năm Lưu Học Nghĩa là một đôi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-tu-va-tieu-chien-tiep-tuc-lo-bang-chung-hen-ho-phai-chang-la-phim-gia-tinh-that-514023.html