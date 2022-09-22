Dương Tử 'thẳng tay' kiện thương hiệu quảng cáo sử dụng hình ảnh trái phép sau khi hết hợp đồng

Mới đây, tài liệu sơ thẩm về tranh chấp vi phạm quyền lợi trực tuyến giữa Dương Tử và thương hiệu thời trang đã được công khai.

Mới đây, theo ứng dụng Tianyancha, tài liệu sơ thẩm về tranh chấp vi phạm quyền lợi trực tuyến giữa Dương Tử và Công ty Trách nhiệm hữu hạn may mặc Ưu Sức Thượng Hải đã được công khai. Cụ thể, nguyên đơn Dương Tử khởi kiện bị đơn Puella tự ý tiếp tục sử dụng hình ảnh của mình để tuyên truyền, quảng bá cho thương hiệu trong suốt 2 năm kể từ sau khi hết hạn hợp đồng đại sứ hình tượng. Việc Puella trắng trợn tuyên truyền như Dương Tử vẫn là người đại diện của thương hiệu đã phá vỡ nguyên tắc đại diện thương mại, và xâm phạm quyền lợi về hình ảnh, danh tiếng của Dương Tử.

Tòa án cho rằng, việc bị cáo Puella dù chưa được sự cho phép vẫn sử dụng hình ảnh của Dương Tử trên cửa hàng trực tuyến, dễ khiến người tiêu dùng nhầm tưởng rằng Dương Tử đã đồng ý cho bị cáo sử dụng hình ảnh của cô để đại diện quảng bá cho thương hiệu, điều này đã cấu thành tội xâm phạm hình ảnh của Dương Tử. Hành vi của bị cáo vẫn chưa làm giảm giá trị xã hội (đánh giá xã hội) của Dương Tử và không cấu thành tội xâm phạm quyền danh tiếng. Cuối cùng, tòa án yêu cầu bị cáo Puella phải lập tức gỡ bỏ hình ảnh của Dương Tử trên cửa hàng trực tuyến, xin lỗi công khai và bồi thường 250,000 nhân dân tệ tới Dương Tử.

Dương Tử hiện là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ. Hiện tại, nữ diễn viên đang ghi hình dự án cổ trang lớn có tên là "Trường Tương Tư". Đây là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa. Bên cạnh Dương Tử, phim còn có sự góp mặt của dàn cast đình đám như: Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ,... Trong Trường Tương Tư, Dương Tử vào vai Tiểu Yêu, là con gái của Xi Vưu và Tây Lăng Hành, sau này đổi tên thành Văn Tiểu Lục. Nhằm bảo vệ bí mật thân thế của con gái, ngay khi Tiểu Yêu vừa sinh ra đời, Cơ vương Hiên Viên đã thay đổi dung mạo của nàng và để nàng sống dưới thân phận của trưởng Cơ vương Cao Tân, đưa nàng đến nơi vương mẫu Ngọc Sơn tu luyện. Hiện tại, bộ phim vẫn đang trong quá trình ghi hình và chưa có lịch chiếu cụ thể.

Lý do Dương Tử càng ngày càng đi lùi so với các ngôi sao cùng độ hot như Triệu Lệ Dĩnh hay Đàm Tùng Vận? Thời gian gần đây, tên tuổi của Dương Tử được chú ý không phải đến từ những tác phẩm cô tham gia mà những ồn ào bủa vây. Khán giả cho rằng, nữ diễn viên đang đi thụt lùi so với danh tiếng của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-tu-thang-tay-kien-thuong-hieu-quang-cao-su-dung-hinh-anh-trai-phep-sau-khi-het-hop-dong-504292.html