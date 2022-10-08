Dương Tử tiếp tục bị lộ bằng chứng hẹn hò lén lút với Lưu Học Nghĩa?

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung tiếp tục "soi" ra những bằng chứng Dương Tử và bạn thân lâu năm Lưu Học Nghĩa là một đôi.

Dương Tử vốn được đánh giá là nữ diễn viên 9X tài năng. Cô có kinh nghiệm diễn xuất từ nhỏ, có nhiều cảnh đắt giá trên màn ảnh. Chính vì vậy mà nhất cử, nhất động của nữ diễn viên đều được cộng đồng mạng dõi theo, nhất là liên quan đến vấn đề tình cảm.

Mặc dù đã khẳng định là bạn bè lâu năm, nhưng Dương Tử và Lưu Học Nghĩa vẫn bị đồn hẹn hò khi trong dịp sinh nhật của Lưu Học Nghĩa, nam diễn viên đã đút bánh cho Dương Tử ăn. Tuy nhiên, sự việc không gây xôn xao đến vậy nếu cô nàng không nói dối rằng mình chỉ ngửi bánh kem, và sau đó bị tung bằng chứng rằng thực chất nàng Nhan Đàm đã ăn miếng bánh đó.

Tuy nhiên, gần đây, khi đi chơi với bạn bè cô nàng lại đeo chiếc kính mà cộng đồng mạng phát hiện ra trước đó “người tình tin đồn” của cô cũng từng đeo chiếc kính giống hệt. Ngay sau đó, từ khoá “Dương Tử và Lưu Học Nghĩa có kính giống nhau” đã lập tức leo lên hot search. Điều này đã một lần nữa dấy lên nghi vấn hai người hẹn hò.

Có nhiều người lên tiếng bênh vực Dương Tử, cho rằng cô nàng đăng rất nhiều ảnh đeo kính, và trường hợp cô và Lưu Học Nghĩa đeo kính giống nhau cũng chỉ là trùng hợp. Phía người hâm mộ của Dương Tử thì nói chiếc kính nằm trong bộ đạo cụ mà bên cắm trại cho thuê và có thể Lưu Học Nghĩa cũng đã từng nới khu này chơi, hoặc trùng hợp dịp nào đấy mà có được.

Còn đối với tình huống cả hai đi chơi cùng nhau, người hâm mộ cũng đưa ra bằng chứng cho thấy, thời điểm Dương Tử đi nghỉ cùng bạn bè, địa chỉ IP (địa chỉ trang cá nhân) của cô hiển thị ở Bắc Kinh, còn địa chỉ IP của Lưu Học Nghĩa hiển thị ở Chiết Giang, nên hai người không thể đi cùng nhau.

Bằng chứng cho thấy Triệu Lệ Dĩnh - Dương Tử - Triệu Lộ Tư là ba cái tên có khả năng vượng phim nhất? Triệu Lệ Dĩnh – Dương Tử - Triệu Lộ Tư là ba cái tên gần như phủ sóng rộng rãi trong làng phim Hoa Ngữ thời gian gần đây. Có thể nói, Triệu Lệ Dĩnh – Dương Tử - Triệu Lộ Tư là những mỹ nhân có khả năng ‘vượng phim’ nhất vì những lý do này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-tu-tiep-tuc-bi-lo-bang-chung-hen-ho-len-lut-voi-luu-hoc-nghia-510770.html