Tìm được nam chính thay thế, phim của Dương Tử thoát kiếp ‘đắp chiếu’ vì lùm xùm tình ái của Ngô Diệc Phàm

Sao quốc tế 16/10/2022 14:30

Sau lùm xùm của nam chính Ngô Diệc Phàm bất ngờ xảy ra, bộ phim "Thanh Trâm Hành" bị "đắp chiếu" vô thời hạn.

Gần đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin bộ phim "Thanh Trâm Hành" do Dương Tử vào vai nữ chính sẽ được phát sóng vào năm 2023. Cụ thể, nhà đài Tencent và đạo diễn Tân Lệ đã chọn được nam chính cho vai Quỳ Vương Lý Thư Bạch, thông tin về nam chính sẽ được bảo mật rất kỹ.

Đoàn phim hiện đang chuẩn bị cho các cảnh quay bổ sung, cuối tháng 11 năm nay sẽ bắt đầu quay lại. Bên cạnh đó, nền tảng Douban của phim cũng đã cập nhật lịch phát sóng vào năm 2023.

Tìm được nam chính thay thế, phim của Dương Tử thoát kiếp ‘đắp chiếu’ vì lùm xùm tình ái của Ngô Diệc Phàm - Ảnh 1

Trước đó, Thanh Trâm Hành là bộ phim ngôn tình phá án cổ trang chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Trâm Trung Lục của tác giả Châu Văn Văn. Đây là một đại IP vì độ nổi tiếng của nguyên tác rất cao, từng được kỳ vọng là "bom tấn" truyền hình Trung Quốc hè 2021 khi được đầu tư với kinh phí lên tới 300 triệu nhân dân tệ (hơn 1.000 tỉ VNĐ). 

Tìm được nam chính thay thế, phim của Dương Tử thoát kiếp ‘đắp chiếu’ vì lùm xùm tình ái của Ngô Diệc Phàm - Ảnh 2

Ngày 16/7/2020 bộ phim đóng máy sau khoảng 8 tháng khởi quay. Bộ phim dự kiến lên sóng vào tháng 7/2021. Tuy nhiên, phim chưa kịp lên sóng nam chính đã bị bắt với hàng loạt cáo buộc "chấn động", Ngô Diệc Phàm lâm vào lao lý và bị phong sát toàn tập. Thanh Trâm hành cũng theo đó "đắp chiếu" vô thời hạn, gây tiếc nuối cho người hâm mộ.

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Từ khóa:   Dương Tử Ngô Diệc Phàm sao hoa ngữ sao châu á Thanh Trâm Hành

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