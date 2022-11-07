Vừa phát sóng, 'Cảm Ơn Bác Sĩ' của Dương Mịch và Bạch Vũ đã 'công phá' loạt thành tích lớn

Sao quốc tế 07/11/2022 12:47

Bộ phim về đề tài y khoa "Cảm Ơn Bác Sĩ" do Dương Mịch và Bạch Vũ đóng chính nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả sau 3 năm "vật vã" giành suất lên sóng.

Bộ phim về đề tài y khoa "Cảm Ơn Bác Sĩ" do Dương Mịch Bạch Vũ đóng chính đã lên sóng sau 3 năm "đắp chiếu". Dự án còn có sự góp mặt của các tên tuổi dày dặn kinh nghiệm diễn xuất như: Hề Mỹ Quyên, Trương Chí Kiên, Lưu Giai... Đặc biệt, sự tham gia của Quách Hiểu Đình và "người tình cũ" của Dương Mịch – Kiều Chấn Vũ cũng khiến mọt phim không khỏi phấn khích và mong chờ.

Ngay sau khi lên sóng những tập đầu tiên, Cảm Ơn Bác Sĩ đã thu về loạt thành tích ấn tượng. Bộ phim do Dương Mịch, Bạch Vũ đóng chính đã có rating trung bình 3 tập tối ngày 4/11 đạt 0,899%, tạm thời xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng. Phim cũng đã phá mức 1 sau tập phim tối cùng ngày trên CCTV8. 

Ngoài ra, bộ phim "Cảm ơn Bác Sĩ" nhiệt độ IQIYI đã phá hơn 6000 nhiệt độ, đồng thời đứng thứ 2 trên nền tảng IQIYI. 

Vừa phát sóng, 'Cảm Ơn Bác Sĩ' của Dương Mịch và Bạch Vũ đã 'công phá' loạt thành tích lớn - Ảnh 1Vừa phát sóng, 'Cảm Ơn Bác Sĩ' của Dương Mịch và Bạch Vũ đã 'công phá' loạt thành tích lớn - Ảnh 2

Không chỉ nhận về những thành tích ấn tượng, bộ phim còn thu hút sự chú ý của khán giả bởi màn diễn xuất đầy thuyết phục của nữ diễn viên Dương Mịch. Đây là lần đầu tiên Dương Mịch thử thách với vai trò là một bác sĩ chuyên nghiệp, đặc biệt là bác sĩ cấp cứu, hằng ngày phải đối mặt với đủ loại bệnh nhân. Cô phải sử dụng chuyên môn của mình để cứu người và cảm nhận hết câu chuyện cảm động này đến câu chuyện khác từ các bệnh nhân. Có thể nói, vai Tiêu Nghiên là một nhân vật tinh tế, chuyên nghiệp, giàu cảm xúc, và thực sự đây là một thử thách lớn đối với Dương Mịch.

Ngay từ những tập đầu tiên, nữ diễn viên đã khiến người xem phải đau lòng với những phân cảnh khóc than, mất kiểm soát khi chứng kiến việc người mình yêu trải qua lằn giới sinh tử trước mắt. 

Vừa phát sóng, 'Cảm Ơn Bác Sĩ' của Dương Mịch và Bạch Vũ đã 'công phá' loạt thành tích lớn - Ảnh 3

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ICU 48 giờ, thuộc đề tài ngành y xoay quanh những câu chuyện trong phòng cấp cứu của đội ngũ y bác sĩ tâm huyết với nghề.  Dương Mịch trong vai Tiêu Nghiên, một nữ bác sĩ đa khoa xinh đẹp, thông minh và có tay nghề cao tại bệnh viện Toàn Vĩ. Cô có một tình yêu to lớn, tự nhiên dành cho y học. Tiêu Nghiên tin rằng các bác sĩ là một nhóm người đang chạy marathon với cái chết. 

Ngoài ra, phim còn kể về chuyện đời, chuyện tình của cặp đôi Bạch Thuật (Bạch Vũ) và Tiêu Nghiên (Dương Mịch). Ban đầu, hai người có những xung đột, khúc mắc với nhau nhưng về sau trở nên thân thiết và sát cánh bên nhau trong mọi cuộc chiến.

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