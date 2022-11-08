Đã kết thúc từ lâu, 'Tinh Hán Xán Lạn' của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi vẫn đạt được giải thưởng lớn

Thành tích "diễn viên trẻ ưu tú" của năm tại Liên hoan phim Trung Mỹ (Chinese American TV Festival) một lần nữa khẳng định bước tiến vượt bậc trong diễn xuất của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi.

Bộ phim "Tinh Hán Xán Lạn" là một trong những bộ cổ trang nổi tiếng nhất hè năm nay. Với sự thể hiện xuất sắc trong bộ phim cổ trang này, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi được đánh giá là không thua kém các diễn viên chuyên nghiệp. Nhờ kịch bản lôi cuốn, diễn xuất tự nhiên và phản ứng hóa học bùng nổ giữa cặp diễn viên chính, bộ phim đã thu hút cộng đồng "mọt phim" đón nhận nhiệt tình, liên tục gặt hái những thành tích cao.

Mới đây, dù phim đã kết thúc từ khá lâu, nhưng Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đã trở thành "diễn viên trẻ ưu tú" của năm tại Liên hoan phim Trung Mỹ (Chinese American TV Festival). Thành tích này một lần nữa khẳng định bước tiến vượt bậc trong diễn xuất của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi.

Bên cạnh đó, "Tinh Hán Xán Lạn" cũng xuất sắc đạt giải phim truyền hình chiếu mạng hay nhất năm của Golden Angel Awards 2022.

Trước đó, giám đốc Hiệp hội Phê bình phim Trung Quốc đã nhận xét Tinh Hán Xán Lạn là "bộ cổ trang bạo nhất mùa hè năm 2022". Chưa dừng tại đây, bộ phim này còn "xâm chiếm" top 1 của Netflix Đài Loan, bỏ xa những đối thủ nặng ký khác. Từng đó đã đủ để thấy, sức hấp dẫn của phim lớn đến mức nào.

Dù thời điểm lên sóng, "Tinh Hán Xán Lạn" phải đương đầu với hai đối thủ nặng ký không kém là "Trầm Vụn Hương Phai" của Thành Nghị - Dương Tử và "Thương Lan Quyết" của Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân. Song, bộ phim vẫn chứng minh được độ hot và khả năng thu hút khán giả nhờ kịch bản nhẹ nhàng, hài hước nhưng đủ lắng đọng, cùng lượng người hâm mộ nguyên tác đông đảo.

Triệu Lộ Tư 'gây bão' với đôi chân dài thẳng tắp khi sánh đôi cùng Trần Triết Viễn Mới đây, bộ phim truyền hình "Vụng Trộm Không Thể Giấu" do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính đã tung ra những hình ảnh hậu trường mới nhất.

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