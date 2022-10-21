Triệu Lộ Tư khoe xương quai xanh sắc lẹm, vòng eo con kiến săn chắc khiến dân tình mê mẩn

Gần đây, nữ diễn viên Triệu Lộ Tư đã chia sẻ bộ ảnh mới lên trang cá nhân Weibo của mình khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ và cảm thán.

Triệu Lộ Tư được biết đến với danh xưng "mỹ nhân xuyên không". Nhờ gương mặt xinh đẹp, khả ái, nữ diễn viên sinh năm 1998 này đang làm một trong những hoa đán được săn đón nhất ở thời điểm hiện tại. Mới đây, nữ diễn viên Triệu Lộ Tư đã chia sẻ bộ ảnh lên trang cá nhân Weibo của mình. Người đẹp 9X tự tin khoe vóc dáng "chuẩn không cần chỉnh" của mình, từ xương quai xanh sắc lẹm đến vòng eo con kiến săn chắc khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ và ngưỡng mộ.

Để có một vóc dáng cân đối như hiện tại, Triệu Lộ Tư đã phải cố gắng rất nhiều, cô nàng cũng thường xuyên đăng những video hướng dẫn và chia sẻ cách giữ dáng của mình trên trang cá nhân. Ngay sau khi loạt hình ảnh được chia sẻ rộng rãi, cô nàng "gây bão" với phong cách thời trang phong phú và cuốn hút, từ phong cách nữ tính, trong sáng cho đến quyến rũ, kiều diễm thì cô nàng đều có thể "cân tất".

Không chỉ gây ấn tượng với khả năng diễn xuất, Triệu Lộ Tư còn ghi điểm trong mắt khán giả với vẻ ngoài thuần khiết, ngọt ngào. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt bầu bĩnh, phúc hậu. Nhiều lần cô nàng khiến người hâm mộ phải trầm trồ về mặt mộc đẹp không tỳ vết của mình với làn da trắng , mịn, chiếc mũi cao, nụ cười tươi sáng. Những bộ ảnh của cô nàng thu hút hàng ngàn lượt xem và tương tác. Với nhan sắc xinh đẹp và tài năng “không phải dạng vừa”, Triệu Lộ Tư đang là một trong những cái tên được kỳ vọng nhất nhì làng giải trí xứ Trung. Đặc biệt, bộ phim cũng trở thành chủ đề bàn tán ở từng chi tiết như trang phục, ngoại hình, bạn diễn, độ hợp vai. Khả năng tạo hiệu ứng này chỉ có ở những ngôi sao hạng A nổi nhất như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử. Do đó, truyền thông Trung Quốc nhận định Triệu Lộ Tư là tiểu hoa đán đứng đầu lứa sinh sau năm 1995, đang tiến gần với vị trí của Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử, Châu Đông Vũ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-lo-tu-khoe-xuong-quai-xanh-sac-lem-vong-eo-con-kien-san-chac-khien-dan-tinh-me-man-515826.html