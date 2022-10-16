Thời gian gần đây, đoàn phim Vụng Trộm Không Thể Giấu liên tục chia sẻ những hình ảnh hậu trường của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn nhằm giữ nhiệt trong thời gian còn quay hình. Điều này đã tạo hiệu ứng tích cực sau những lần nhận xét không hay trước đó. Đặc biệt, những khoảnh khắc ngọt ngào, "cưng xỉu" của cặp đôi chính càng làm khán giả mong chờ ngày phim lên sóng.

Mới đây, hình ảnh hậu trường mới nhất của Vụng Trộm Không Thể Giấu đã nhanh chóng được chia sẻ trên các trang mạng xã hội. Trong loạt ảnh, Triệu Lộ Tư xuất hiện đầy xinh đẹp, trong veo trong tạo hình của nữ chính Tang Trĩ lúc trưởng thành.

Trong cảnh này, cô nàng rơm rớm nước mắt, gương mặt dịu dàng nũng nịu, dang rộng vòng tay như mong muốn Trần Triết Viễn đến ôm mình vào lòng. Lúc này Trần Triết Viễn cũng bước tới ôm lấy cô, bầu không khí ngọt ngào giữa hai người lúc này thật sự bùng nổ. Cả hai đã ôm nhau tình cảm, từ vẻ ngoài trẻ trung xen lẫn sự trưởng thành, đến sự chênh lệch hoàn hảo về chiều cao đã toát lên sức cộng hưởng vô cùng lớn.

Bên cạnh đó, đoàn phim còn tung cảnh hậu trường của Triệu Lộ Tư khi quay phân cảnh tham gia đại hội thể thao của trường. Trong tạo hình thắt tóc hai bên trẻ trung, áo thun tím cùng quần short trắng khiến Triệu Lộ Tư thật sự toát lên vẻ thanh xuân, gương mặt ttươi tắn với nụ cười bừng sáng giúp mỹ nhân 1998 trẻ hơn vài tuổi, vô cùng hợp với tạo hình Tang Trĩ trong truyện.

Còn nhớ khi mới công bố dàn diễn viên chính của Vụng Trộm Không Thể Giấu, một làn sóng tranh cãi dữ dội của fan nguyên tác đã nổ ra khi cho rằng Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn có ngoại hình không tương xứng cũng như tạo hình của Triệu Lộ Tư không phù hợp để vào vai nữ sinh. Thế nhưng sau đó, từ những hình ảnh hậu trường được tung ra, những khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi chính khiến khán giả phải lập tức "quay xe". Dù chỉ là những tấm ảnh được chụp lại nhưng khán giả cũng cảm nhận được "phản ứng hóa học" bùng nổ của hai diễn viên chính.

Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ bộ truyện cùng tên của tác giả Trúc Dĩ, nội dung truyện kể về câu chuyện yêu thầm của nữ chính Tang Trĩ với bạn thân của anh trai. Năm 13 tuổi khi vẫn còn là 1 cô bé học trung học, Tang Trĩ đã vụng trộm yêuchàng sinh viên Đoàn Gia Hứa. Anh luôn cưng chiều chiều cô, thậm chí còn gọi cô là “bé con” quấn quít không rời. Dẫu yêu anh nhiều như vậy, Tang Trĩ từ trước đến này vẫn luôn vụng về che giấu tâm tư của mình, không dám kể với bất kỳ ai kể cả những người thân nhất. Sau không ít lần tưởng tượng về một tương lai có thể sánh đôi cạnh anh, cuối cùng ước mơ đã thành hiện thực, Tang Trĩ đã thực sự có thể ở bên cạnh nam thần của lòng mình.