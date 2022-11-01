Triệu Lộ Tư 'gây bão' với đôi chân dài thẳng tắp khi sánh đôi cùng Trần Triết Viễn

Mới đây, bộ phim truyền hình "Vụng Trộm Không Thể Giấu" do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính đã tung ra những hình ảnh hậu trường mới nhất.

Mới đây, những hình ảnh hậu trường của bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính tiếp tục được chia sẻ, hé lộ phân đoạn siêu ngọt ngào giữa cặp đôi Đoàn Gia Hứa - Tang Trĩ.

Đáng chú ý, Triệu Lộ Tư nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng với đôi chân trắng sáng, thon dài. Nhiều khán giả còn nhận xét nữ diễn viên sinh năm 1998 có tỉ lệ cơ thể và gương mặt xinh đẹp tựa như búp bê.

Trong loạt ảnh được chia sẻ này có thể là phân cảnh Tang Trĩ bỏ nhà ra đi. Khi nghe tin người mình vốn thầm thích là Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) sắp lấy vợ, Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) liền khăn gói một mình mua vé máy bay đến thành phố nơi Đoàn Gia Hứa đang sống. Cô nàng một mình đến thành phố xa lạ chỉ với ý nghĩ muốn xem người cướp đi người trong mộng của mình là ai. Hành động này của cô bé khiến cả gia đình lẫn Đoàn Gia Hứa được một phen lo lắng toát mồ hôi hột.

Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính hiện vẫn đang trong quá trình ghi hình và chưa có lịch chiếu cụ thể.

Bộ phim này kể về câu chuyện của cô gái Tang Trĩ yêu thầm anh chàng Đoàn Gia Hứa từ 7 năm trước nhưng lại buộc phải che giấu tâm tư của mình không dám để cho ai biết, kể cả người thân của cô. Cô luôn hy vọng có một ngày có thể sánh bước bên anh. Bảy năm sau gặp lại, Tang Trĩ chẳng thể ngờ, nguyện vọng năm xưa của mình lại có thể trở thành hiện thực.

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