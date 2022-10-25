Ai ghét mặc ai, Triệu Lộ Tư vẫn được người trong ngành khen ngợi hết lời, bảo sao địa vị ngày càng tăng

Trong sự nghiệp diễn xuất của Triệu Lộ Tư, Ôi! Hoàng đế bệ hạ của ta là tác phẩm đầu tiên trong sự nghiệp mà nàng tiểu hoa được đóng vai chính, cũng giúp cho tên tuổi của cô được công chúng biết đến nhiều hơn. Sau đó, lần lượt các tác phẩm Thanh Nang Truyện, Xuân Hoa Thu Nguyệt, được lên sóng nhưng không tạo được tiếng vang lớn. Mãi cho đến khi đóng Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn , Triệu Lộ Tư ngay lập tức vụt sáng trở thành tên tuổi được săn đón. Từ diễn viên đóng webdrama kinh phí thấp nay đã nâng tầm lên các dự án lớn. Có trong tay không ít kịch bản, phim mới liên tục lên sóng, mỹ nhân 1998 vẫn chưa tạo được "cú hit" tiếp theo trong sự nghiệp của mình.

Triệu Lộ Tư được nhận xét là tiểu hoa 95 có con đường phát triển tốt nhất hiện tại, có thể nói cô nàng ngày càng đắt show trên màn ảnh Hoa Ngữ khi liên tục đảm nhận vai nữ chính trong các dự án phim lớn, hợp tác gồm toàn những nam thần đình đám hàng đầu.

Thế nhưng, bộ phim Tinh Hán Xán Lạn vừa được lên sóng vào mùa hè vừa qua thì tên tuổi của Triệu Lộ Tư đã thực sự gây chấn động, đánh dấu thời kỳ diễn xuất trưởng thành của cô. Sau 5 năm vào nghề, có thể nói Triệu Lộ Tư đang đứng ở đỉnh của lứa tiểu hoa sau 95.

Mới đây, trên mạng xã hội đang bàn tán xôn xao về lời nhận xét của một người trong ngành dành cho Triệu Lộ Tư. Nhanh chóng đề tài thảo luận này đã leo lên vị trí top 3 hotsearch trên Weibo. Cụ thể, người này cho biết rằng nàng tiểu hoa họ Triệu sở hữu một khuôn mặt tròn trịa và rất đáng yêu. Xương hàm của cô nàng vốn đã sắc xảo vậy nên không cần động chạm dao kéo cũng vô cùng nổi bật.

Ngoài đường nét gương mặt rõ ràng, Triệu Lộ Tư còn được nhận xét là có biểu cảm phong phú. Với lợi thế ngoại hình như vậy, nàng tiểu hoa có thể cân được tạo hình cả cổ trang lẫn hiện đại. Đây là ưu thế lớn giúp cô nàng lấy được nhiều dạng vai diễn khác nhau. Thêm vào đó, khả năng quản lý cơ thể tốt cũng giúp ích rất nhiều cho Triệu Lộ Tư.

Theo đó, cư dân mạng cho rằng nhận xét trên rất đúng với Triệu Lộ Tư. Một số khán giả còn bổ sung thêm rằng, việc sở hữu gương mặt xinh xắn cùng với nụ cười toả nắng như ánh mặt trời, chưa kể khả năng tạo phản ứng hóa học cực tốt với đồng nghiệp cũng là yếu tố then chốt giúp Triệu Lộ Tư lọt top những mỹ nhân thống trị dòng phim chiếu mạng hiện nay tại làng điện ảnh Hoa ngữ.

Ngày sau khi những nhận xét của người trong ngành này được đưa ra, cư dân mạng đã được phen tranh cãi, có không ít ý kiến phản đối. Họ cho rằng những nhận xét trên quá chung chung. Nếu dùng những lời nhận xét này thì dù đang nói về diễn viên nào thì cũng đúng chứ không riêng "thánh nữ xuyên không". Ngoài ra, dù đóng nhiều phim nhưng Triệu Lộ Tư cũng rất hạn chế trong khoản tạo hình. Việc lặp đi lặp lại cùng một kiểu nhân vật hay chỉ cần chọn sai tạo hình đều sẽ khiến cô nàng mất điểm ngay lập tức.

Sắp tới, khán giả đang mong chờ sự bùng nổ tiếp theo của cô nàng là qua tác phẩm chuyển thể Vụng Trộm Không Thể Giấu lên sóng. Qua những hình ảnh hậu trường tương tác đầy ngọt ngào với nam chính là diễn viên Trần Triết Viễn, khán giả mong rằng khi phim lên sóng sẽ giúp độ nổi tiếng của nữ diễn viên họ Triệu tăng cao, được "đứng chung mâm" với các đàn chị nổi tiếng.