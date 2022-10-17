Những lần đọ sắc 'kẻ tám lạng, người nửa cân' giữa Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư

Lần đọ sắc đầu tiên giữa Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư là tại sự kiện quảng bá bộ phim Phượng Tù Hoàng diễn ra vào năm 2018. Xét về khoản trang phục, rõ ràng Bạch Lộc ăn đứt Triệu Lộ Tư về khoản lên đồ chỉn chu, sang chảnh. Trong khi Bạch Lộc xuất hiện đầy thời thượng với chân váy da, áo blazer trắng thì Triệu Lộ Tư lại rất đơn giản chỉ diện chân váy bò và áo thun xám giản dị.

Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc hiện nay là 2 nàng tiểu hoa xinh đẹp, tài năng và độ hút fan khủng của làng giải trí xứ Trung. Trước đây, cả hai từng có một lần hợp tác duy nhất trong Phượng Tù Hoàng, tuy nhiên họ gần như không có cảnh diễn chung nào cả. Dù vậy, "nhân duyên" của hai nàng tiểu hoa 9x này không dừng lại ở đó, họ từng có khá nhiều lần gặp mặt trong các chương trình truyền hình, tạo nên những lần chung khung hình cực kỳ ấn tượng. Mới đây, dân tình đã tìm lại những khoảnh khắc cả 2 đọ sắc khi xuất hiện chung 1 khung hình.

Thậm chí, Triệu Lộ Tư còn chọn phải chiếc váy dìm dáng, thiết kế bất đối xưng che đi đôi chân thon. Nhan sắc Triệu Lộ Tư năm đó có phần mộc mạc khi chỉ trang điểm nhẹ và cột tóc đuôi ngựa đơn giản, khác xa so với Bạch Lộc chỉn chu điệu đà với makeup look kĩ càng và tóc uốn xoăn.

Năm 2020

Hai nữ diễn viên Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc từng có màn đọ sắc trên thảm đỏ của cùng 1 sự kiện. Trong khi "thánh nữ xuyên không" Triệu Lộ Tư xuất hiện với bộ váy cúp ngực mang sắc hồng ngọt ngào, tươi mới thì "nữ ma đầu" xinh đẹp Bạch Lộc diện chiếc váy xẻ ngực sâu, khoe trọn đường cong quyến rũ.

Triệu Lộ Tư được người hâm mộ nhận xét là sở hữu khí chất thanh thuần giống như nữ diễn viên Hàn Quốc Suzy. Còn với sự xuất hiện của Bạch Lộc tại sự kiện này, cô nàng hoàn toàn "bùng nổ" sự quyến rũ, thậm chí "chặt chém" cả những đàn chị cùng góp mặt.

Trong một lần khác, cả 2 đã cùng nhau xuất hiện tại chương trình Happy Camp. Cùng khoe sắc trong trang phục đỏ nổi bật, Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư hóa thân thành mỹ nữ cổ trang đầy xinh đẹp và duyên dáng. Nhiều người cho rằng, xét riêng về phương diện bắt mắt thì cả 2 cô nàng đều ngang bằng nhau nhưng khí chất và phong vị cổ trang mà Bạch Lộc toát ra vẫn mạnh và thu hút hơn hẳn Triệu Lộ Tư.

Trước đó, tại hậu trường Happy Camp, khi xuất hiện trong trang phục đời thường giản dị, thoải mái, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" vì vẻ đẹp quá đỗi tươi tắn, dễ thương.

Có thể nói, trong năm 2020, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc rất có duyên với nhau khi thường xuyên xuất hiện tại cùng 1 địa điểm, cùng 1 khung hình. Theo đó, fan 2 nhà được chứng kiến màn đọ sắc của 2 cô nàng tại sân bay. Qua ống kính camera thường, 2 nữ diễn viên vẫn rất thu hút theo những cách khác nhau. Nếu như Triệu Lộ Tư chọn lựa phong cách trẻ trung - tối giản với gam màu trắng - đen cùng tóc xõa tự nhiên thì Bạch Lộc lại cá tính hơn với áo phối màu xanh - đỏ nổi bật và kiểu tóc buộc nửa nữ tính.

Năm 2022

Cùng xuất hiện trên show truyền hình "Keep Running"bản Trung, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc đã có tận 2 màn "tỉ thí" nhan sắc cùng nhau đó là khi để mặt mộc và khi trang điểm.

Nếu ở phần để mặt mộc, Triệu Lộ Tư vẫn không mất đi nét rạng rỡ của mình là bao. Làn da cô chứng tỏ được chăm sóc khá kỹ. Nhiều người con cho rằng, Triệu Lộ Tư không trang điểm còn xinh hơn. Về phần Bạch Lộc, cô nàng tô điểm cho vẻ dễ thương của mình với chiếc kính gọng to cùng làn da trắng sáng, khó "soi" được khuyết điểm.

Thế nhưng, khi được make up kỹ càng, Bạch Lộc không còn được đánh giá cao về nhan sắc nữa. Cùng là những mỹ nhân thế hệ 9x nhưng netizen phần đông cho rằng Bạch Lộc nom lớn hơn Triệu Lộ Tư rất nhiều tuổi. Bên cạnh 1 Triệu Lộ Tư trang điểm nhẹ nhàng trong sáng là 1 Bạch Lộc makeup đậm và cầu kì.

Nhìn chung, ở Triệu Lộ Tư, ta nhìn thấy một cô nàng trong sáng pha chút nghịch ngợm, vẻ xinh đẹp ngọt ngào khiến ai nấy đều "tan chảy". Còn Bạch Lộc, cô nàng này có phần điềm đạm hơn, vẻ đẹp pha lẫn nét "điển trai" và xinh gái đầy ấn tượng. Hai nhan sắc quả thực "một chín một mười" khó phân thắng bại.