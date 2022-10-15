Trêu Nhầm vẫn chưa chốt lịch khai máy vì căng thẳng phiên vị giữa fan Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc?

Sao quốc tế 15/10/2022 21:48

Vấn đề phiên vị luôn là câu chuyện "đau đầu" cho cả diễn viên và nhà sản xuất.

Cách đây không lâu, nhân viên công tác của Vương Hạc Đệ đã chính thức xác nhận việc nam diễn viên sẽ tham gia dự án Trêu Nhầm cùng hợp tác với Bạch Lộc. Ngay lập tức, thông tin này đã leo lên top 1 hotsearch Weibo và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của dân mạng. Cũng từ đây, cư dân mạng đã bắt đầu tranh cãi gay gắt về vấn đề phiên vị trong bộ phim.

Thậm chí, mới đây, một số netizen còn nhìn thấy những bình luận tỏ thái độ bất mãn, tức giận của fan nhà Vương Hạc Đệ dưới bài viết của studio nam diễn viên vì cho rằng ê-kip của nam diễn viên để tuột mất vị trí nhất phiên vào tay Bạch Lộc trong Trêu Nhầm. 

Trêu Nhầm vẫn chưa chốt lịch khai máy vì căng thẳng phiên vị giữa fan Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc? - Ảnh 1

Trêu Nhầm vẫn chưa chốt lịch khai máy vì căng thẳng phiên vị giữa fan Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc? - Ảnh 2
Fan Vương Hạc Đệ vô cùng tức giận khi thần tượng bị áp phiên. 

Có thể nói, sự thành công bất ngờ của dự án Thương Lan Quyết cũng đã giúp tên tuổi của Vương Hạc Đệ trở nên nổi tiếng hơn. Nhiệt độ của Vương Hạc Đệ thời gian này tăng lên không ít, khả năng nhận diện cũng tốt hơn. Nhờ sự bùng nổ này đã giúp cho Vương Hạc Đệ từ một nam diễn viên có sự nghiệp mờ nhạt trở thành ngôi sao lớn chỉ sau một đêm. Có lẽ cũng vì thế, mà fans tỏ ra bất bình khi anh chàng bị Bạch Lộc áp phiên.

Có thông tin còn cho rằng, vấn đề tranh phiên giữa hai nhà Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ ngày càng trở nên căng thẳng, đến mức dự án Trêu Nhầm vẫn mãi chưa thể chốt được lịch khai máy, trong khi nữ phụ cũng đã tìm xong. 

Trêu Nhầm vẫn chưa chốt lịch khai máy vì căng thẳng phiên vị giữa fan Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc? - Ảnh 3
Việc Vương Hạc Đệ bị áp phiên đồng nghĩa với việc cả địa vị và thời lượng lên hình đều không bằng Bạch Lộc. 

Nguyên tác của Trêu Nhầm có tên khác là Cưa Nhầm Bạn Trai Được Chồng Như Ý của tác giả Kiều Diêu. Bộ truyện này có thiết lập nhân vật không quá mới lạ với nữ chính Trịnh Thư Ý xinh đẹp, thông minh, có chút sự nghiệp. Nam chính Thời Yến là đại gia giàu có, còn rất đẹp trai và có cái đầu tinh quái trên thương trường.

Vì vậy mà “mây tầng nào gặp mây tầng đó”, số phận đưa đẩy khiến Trình Thư Ý bị bạn trai cũ “cắm sừng”, chạy theo tình mới là cô cháu họ giàu có của nam chính. Để trả thù, Trình Thư Ý quyết cưa được "đại gia nước đá" Thời Yến, hòng làm mợ của bạn trai và cô tiểu tam. Cả hai dù biết đối phương đều không thật lòng, nhưng vẫn cố đóng kịch rồi thành yêu thật lúc nào chẳng hay.

Trêu Nhầm do đài Hồ Nam kết hợp cùng MangoTV đầu tư sản xuất. Trong phim, Bạch Lộc đảm nhận vai nữ chính Trịnh Thư Ý, còn Vương Hạc Đệ hóa thân thành "tổng tài bá đạo" Thời Yến. 

Trêu Nhầm vẫn chưa chốt lịch khai máy vì căng thẳng phiên vị giữa fan Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc? - Ảnh 4

Được biết, một trong những nguyên nhân Vương Hạc Đệ đồng ý nhận diễn bộ Trêu Nhầm dù chỉ là nhị phiên do anh từng "chịu ơn" của nhà đầu tư. Thêm vào đó, trước đây, nam diễn viên cũng là một "fan ruột" của bộ tiểu thuyết gốc. 

Hé lộ mối 'nhân duyên tiền định' giữa Vương Hạc Đệ và tác giả gốc Trêu Nhầm đã giúp mỹ nam được 'đặc cách' vào vai nam chính?

Hé lộ mối 'nhân duyên tiền định' giữa Vương Hạc Đệ và tác giả gốc Trêu Nhầm đã giúp mỹ nam được 'đặc cách' vào vai nam chính?

Không phải ngẫu nhiên Vương Hạc Đệ được chọn vào vai nam chính của dự án Trêu Nhầm, ít ai biết, mọi thứ vốn đã có mối nhân duyên từ trước.

Xem thêm
Từ khóa:   Bạch Lộc Vương Hạc Đệ Trêu Nhầm phim hoa ngữ sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Hé lộ mối 'nhân duyên tiền định' giữa Vương Hạc Đệ và tác giả gốc Trêu Nhầm đã giúp mỹ nam được 'đặc cách' vào vai nam chính?

Hé lộ mối 'nhân duyên tiền định' giữa Vương Hạc Đệ và tác giả gốc Trêu Nhầm đã giúp mỹ nam được 'đặc cách' vào vai nam chính?

Trêu Nhầm của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đổi tên mới, chính thức mở siêu thoại để hạn chế 'chiến tranh' của fandom 2 nhà?

Trêu Nhầm của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đổi tên mới, chính thức mở siêu thoại để hạn chế 'chiến tranh' của fandom 2 nhà?

Vương Hạc Đệ xác nhận đóng chính dự án Trêu Nhầm, 'phía nhà gái' liệu có phải Bạch Lộc?

Vương Hạc Đệ xác nhận đóng chính dự án Trêu Nhầm, 'phía nhà gái' liệu có phải Bạch Lộc?

Trêu Nhầm còn chưa 'chốt' dàn cast chính, fan của hai diễn viên này đã "chiến nhau" cực căng

Trêu Nhầm còn chưa 'chốt' dàn cast chính, fan của hai diễn viên này đã "chiến nhau" cực căng

Hóa ra nữ chính số 1 của Châu Sinh Như Cố là mỹ nhân này, Bạch Lộc chỉ là 'người thay thế'

Hóa ra nữ chính số 1 của Châu Sinh Như Cố là mỹ nhân này, Bạch Lộc chỉ là 'người thay thế'

Bạch Lộc được khen kính nghiệp giống Triệu Lệ Dĩnh vì làm được điều đáng quý này

Bạch Lộc được khen kính nghiệp giống Triệu Lệ Dĩnh vì làm được điều đáng quý này

TIN MỚI NHẤT

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 50 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 1 giờ 50 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 50 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 3 giờ 47 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 4 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI