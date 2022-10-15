Trêu Nhầm vẫn chưa chốt lịch khai máy vì căng thẳng phiên vị giữa fan Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc?

Thậm chí, mới đây, một số netizen còn nhìn thấy những bình luận tỏ thái độ bất mãn, tức giận của fan nhà Vương Hạc Đệ dưới bài viết của studio nam diễn viên vì cho rằng ê-kip của nam diễn viên để tuột mất vị trí nhất phiên vào tay Bạch Lộc trong Trêu Nhầm.

Cách đây không lâu, nhân viên công tác của Vương Hạc Đệ đã chính thức xác nhận việc nam diễn viên sẽ tham gia dự án Trêu Nhầm cùng hợp tác với Bạch Lộc . Ngay lập tức, thông tin này đã leo lên top 1 hotsearch Weibo và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của dân mạng. Cũng từ đây, cư dân mạng đã bắt đầu tranh cãi gay gắt về vấn đề phiên vị trong bộ phim.

Có thể nói, sự thành công bất ngờ của dự án Thương Lan Quyết cũng đã giúp tên tuổi của Vương Hạc Đệ trở nên nổi tiếng hơn. Nhiệt độ của Vương Hạc Đệ thời gian này tăng lên không ít, khả năng nhận diện cũng tốt hơn. Nhờ sự bùng nổ này đã giúp cho Vương Hạc Đệ từ một nam diễn viên có sự nghiệp mờ nhạt trở thành ngôi sao lớn chỉ sau một đêm. Có lẽ cũng vì thế, mà fans tỏ ra bất bình khi anh chàng bị Bạch Lộc áp phiên.

Có thông tin còn cho rằng, vấn đề tranh phiên giữa hai nhà Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ ngày càng trở nên căng thẳng, đến mức dự án Trêu Nhầm vẫn mãi chưa thể chốt được lịch khai máy, trong khi nữ phụ cũng đã tìm xong.

Việc Vương Hạc Đệ bị áp phiên đồng nghĩa với việc cả địa vị và thời lượng lên hình đều không bằng Bạch Lộc.

Nguyên tác của Trêu Nhầm có tên khác là Cưa Nhầm Bạn Trai Được Chồng Như Ý của tác giả Kiều Diêu. Bộ truyện này có thiết lập nhân vật không quá mới lạ với nữ chính Trịnh Thư Ý xinh đẹp, thông minh, có chút sự nghiệp. Nam chính Thời Yến là đại gia giàu có, còn rất đẹp trai và có cái đầu tinh quái trên thương trường.

Vì vậy mà “mây tầng nào gặp mây tầng đó”, số phận đưa đẩy khiến Trình Thư Ý bị bạn trai cũ “cắm sừng”, chạy theo tình mới là cô cháu họ giàu có của nam chính. Để trả thù, Trình Thư Ý quyết cưa được "đại gia nước đá" Thời Yến, hòng làm mợ của bạn trai và cô tiểu tam. Cả hai dù biết đối phương đều không thật lòng, nhưng vẫn cố đóng kịch rồi thành yêu thật lúc nào chẳng hay.

Trêu Nhầm do đài Hồ Nam kết hợp cùng MangoTV đầu tư sản xuất. Trong phim, Bạch Lộc đảm nhận vai nữ chính Trịnh Thư Ý, còn Vương Hạc Đệ hóa thân thành "tổng tài bá đạo" Thời Yến.

Được biết, một trong những nguyên nhân Vương Hạc Đệ đồng ý nhận diễn bộ Trêu Nhầm dù chỉ là nhị phiên do anh từng "chịu ơn" của nhà đầu tư. Thêm vào đó, trước đây, nam diễn viên cũng là một "fan ruột" của bộ tiểu thuyết gốc.