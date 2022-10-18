Chỉ 1 chi tiết, netizen đã chỉ ra địa vị của Cúc Tịnh Y đành phải 'lùi bước' trước đàn em Triệu Lộ Tư

Sao quốc tế 18/10/2022 08:49

Việc địa vị của Cúc Tịnh Y không bằng Triệu Lộ Tư đang gây tranh cãi giữa cộng đồng fan 2 bên và cả khán giả màn ảnh xứ Trung.

Sinh năm 1994, Cúc Tịnh Y không chỉ được đông đảo khán giả biết đến với tư cách là một ca sĩ mà còn đảm nhận những vai diễn tươi sáng trong loạt phim lãng mạn, từ cổ trang đến hiện đại. Cúc Tịnh Y sở hữu vóc dáng thanh mảnh, làn da trắng bóc không tỳ vết, gương mặt nét nào nét nấy đều sắc sảo, hút hồn. Chính vì thế, không lạ gì khi nữ diễn viên có lưu lượng rất cao. 

Chỉ 1 chi tiết, netizen đã chỉ ra địa vị của Cúc Tịnh Y đành phải 'lùi bước' trước đàn em Triệu Lộ Tư - Ảnh 1

Chỉ 1 chi tiết, netizen đã chỉ ra địa vị của Cúc Tịnh Y đành phải 'lùi bước' trước đàn em Triệu Lộ Tư - Ảnh 2

Thế nhưng, mới đây cư dân mạng đã đưa ra một bằng chứng cho thấy địa vị của "mỹ nhân 4000 năm" thật sự không bằng Triệu Lộ Tư.

Cụ thể, trong thời gian gần đây, cả Triệu Lộ Tư và Cúc Tịnh Y đều có dự án phim hợp tác cùng Trần Triết Viễn nhưng phiên vị của hai nữ diễn viên trong phim lại rất khác nhau. Nếu ở Vụng Trộm Không Thể Giấu, Triệu Lộ Tư áp phiên bạn diễn, thì Cúc Tịnh Y lại bình phiên với mỹ nam họ Trần ở Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4. Cũng từ đây cho thấy địa vị của người đẹp sinh năm 1994 không bằng đàn em.

Chỉ 1 chi tiết, netizen đã chỉ ra địa vị của Cúc Tịnh Y đành phải 'lùi bước' trước đàn em Triệu Lộ Tư - Ảnh 3

Chỉ 1 chi tiết, netizen đã chỉ ra địa vị của Cúc Tịnh Y đành phải 'lùi bước' trước đàn em Triệu Lộ Tư - Ảnh 4

Qua đây, nhiều netizen cũng tỏ ra đồng tình với quan điểm này. Bởi dù Cúc Tịnh Y có lưu lượng cao, nhan sắc xinh đẹp nhưng về tài nguyên phim và phim bạo, thì "mỹ nữ 4000 năm" quả thực bị Triệu Lộ Tư "đè bẹp".

Chỉ 1 chi tiết, netizen đã chỉ ra địa vị của Cúc Tịnh Y đành phải 'lùi bước' trước đàn em Triệu Lộ Tư - Ảnh 5

Chỉ 1 chi tiết, netizen đã chỉ ra địa vị của Cúc Tịnh Y đành phải 'lùi bước' trước đàn em Triệu Lộ Tư - Ảnh 6

Về phần Triệu Lộ Tư, tuy còn nhiều ý kiến về diễn xuất nhưng phải nói khả năng chọn kịch bản cũng như liên tục được hợp tác với các đỉnh lưu đã giúp sự nghiệp người đẹp 1998 "lên như diều gặp gió". Điển hình là thành công ngoài mong đợi của Tinh Hán Xán Lạn được lên sóng trong hè năm nay, cô nàng được cho là đã bước vào hàng ngũ đỉnh lưu lượng của Cbiz. Dù chưa thể đứng ngang hàng với Dương Tử - Địch Lệ Nhiệt Ba, thế nhưng tên tuổi của Triệu Lộ Tư cũng đã nằm ở top đầu lứa 95.

Một số bình luận của netizen về quan điểm này:

- "Cũng đúng mà, sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư nổi tiếng vượt bậc luôn, nói Cúc Tịnh Y địa vị không bằng cũng đâu sai".

- "Triệu Lộ tư cho thấy sự thăng hạng cả về diễn xuất, nhan sắc lẫn chất lượng phim, trong khi đó Cúc Tịnh Y vẫn mãi dậm chân tại chỗ, không bằng là phải".

- "Có thể nói thành công của Tinh Hán Xán Lạn đã giúp Triệu Lộ Tư thăng hạng địa vị đó, lứa tiểu hoa 95 giờ có mấy ai so được với cô ấy".

 Chỉ 1 chi tiết, netizen đã chỉ ra địa vị của Cúc Tịnh Y đành phải 'lùi bước' trước đàn em Triệu Lộ Tư - Ảnh 7

Chỉ 1 chi tiết, netizen đã chỉ ra địa vị của Cúc Tịnh Y đành phải 'lùi bước' trước đàn em Triệu Lộ Tư - Ảnh 8

Việc tranh giành phiên vị luôn là chủ đề hot và được bàn tán rộng rãi của cư dân mạng. Việc các fandom khẩu chiến, thậm chí nói xấu đối thủ để thần tượng được phiên vị cao nhất cũng là điều thường thấy thời gian gần đây. Vì vậy, nếu dự án phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 thật sự Trần Triết Viễn có thể bình phiên với Cúc Tịnh Y thì chắc chắn sẽ gây rất nhiều tranh cãi.

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