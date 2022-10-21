Triệu Lộ Tư cùng 2 mỹ nhân 'tranh nhau' vai nữ chính trong phim chuyển thể của Cố Mạn

Trước thông tin này, cư dân mạng cũng đang rất háo hức thảo luận xem diễn viên nào sẽ thích hợp đảm nhận các nhân vật chính. Theo nhiều nguồn từ cộng đồng mạng Hoa ngữ, Nhậm Gia Luân đang là cái tên "đắt giá" trong vai nam chính lần này. Còn phần diễn viên nữ, một trong 3 nàng mỹ nhân Triệu Lộ Tư , Trần Đô Linh, Vương Sở Nhiên cũng được dự đoán góp mặt vào vai nữ chính.

Sau thành công của hàng loạt bộ phim chuyển thể từ truyện Cố Mạn , mới đây, trên trang mạng xã hội xứ Trung đang xôn xao trước thông tin bộ tiểu thuyết Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ chuyển thể từ tiểu thuyết Nắng Gắt của tác giả Cố Mạn đã khởi động khiến hội "mọt" phim bàn luận không ngừng.

Nhắc đến Cố Mạn, khán giả nhớ đến những tiểu thuyết đình đám chuyển thể thành các dự án phim ảnh để đời như Sam Sam Đến Rồi (do Triệu Lệ Dĩnh và Trương Hàn đóng chính) năm 2013, Bên Nhau Trọn đời (Chung Hán Lương – Đường Yên) năm 2014, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên (Dương Dương – Trịnh Sảng) năm 2016, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh (Dương Dương – Địch Lệ Nhiệt Ba) năm 2021.

Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ là câu chuyện xoay quanh câu chuyện tình yêu của 3 nhân chính. Nhiếp Hi Quang là nữ chính có tính cách ngây thơ, thuần khiết. Lâm Tự Sâm đẹp trai, trưởng thành, dịu dàng và giỏi "thả thính", còn Trang Tự học giỏi, gia cảnh nghèo khó, tính cách hơi khó chiều và chung tình.

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, dù Hi Quang lẫn Trang Tự đều cảm nắng đối phương, nhưng chàng tự ti còn nàng ngốc nghếch không nhận ra tình cảm sau nhiều lần "thả thính" của chàng nên kết quả là sau khi tốt nghiệp, cả hai đã bỏ lỡ nhau. Liệu sau khi gặp lại Trang Tự và biết được tình cảm sâu đậm của Lâm Tự Sâm, Hi Quang sẽ chọn ai, đó vẫn còn là câu hỏi bị bỏ dỡ và khiến nhiều người phải ngẫm nghĩ?

Bộ truyện này của Cố Mạn chưa hoàn thành nên khán giả càng mong chờ phim phát sóng để biết kết cục nữ chính Hi Quang sẽ thành đôi cùng ai.

Hầu hết fan nguyên tác đều cho rằng lần này chính Cố Mạn sẽ chắp bút làm biên kịch cho kịch bản của phim Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ. Dàn diễn viên sẽ phải là những diễn viên thực lực, tầm cỡ. Khó có thể giao dự án quan trọng này cho dàn sao mới nổi.

Về vị trí nam chính, Nhậm Gia Luân tuy cũng được nhận xét là nam diễn viên đi bằng lực nhưng lại không phù hợp với vai Lâm Tự Sâm vì lối diễn quá nghiêm túc, lại không có nhan sắc lung linh như trong tiểu thuyết. Việc anh hạn chế đóng những cảnh thân mật với phái nữ cũng là lý do khiến nhiều khán giả e ngại, không thích Nhậm Gia Luân.

Cũng giống như các người đẹp trước đây của Cố Mạn, Hi Quang sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, mềm mại, dịu dàng nhưng không hề ủy mị, yếu đuối mà rực rỡ sức sống, sự trẻ trung. Với hình tượng này, netizen cho rằng Trần Đô Linh sở hữu gương mặt xinh đẹp, trẻ trung trên màn ảnh rất phù hợp với vai này. Bên cạnh đó, Vương Sở Nhiên cũng nhận được nhiều sự ủng hộ vì sở hữu khí chất tình đầu, nhan sắc nổi trội không kém Trần Đô Linh.

Đáng chú ý, Triệu Lộ Tư lại là người bị netizen "chê" nhất vì nữ diễn viên đã diễn quá nhiều vai ngây thơ, đáng yêu trước đó nên khán giả không muốn xem một vai diễn lặp lại. Nhan sắc của ngôi sao họ Triệu cũng bị đánh giá là chỉ dừng ở mức dễ thương, dễ nhìn nhưng chưa đủ đặc sắc để đảm nhận hình ảnh nữ chính trong tiểu thuyết Cố Mạn.

Tuy nhiên cũng có ý kiến ủng hộ Triệu Lộ Tư nổi tiếng nhờ thực lực, đang là những cái tên "hot" ở thời điểm hiện tại, diễn xuất cũng khá ổn, chưa kể còn có ngoại hình sáng nên nếu hợp tác sẽ làm nên thành công cho bộ phim.

Nhìn chung, với cơn sổt Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ, đây sẽ là động lực, cũng là sức ép lớn cho bất kỳ ai được lựa chọn tham gia vào "bom tấn" này.