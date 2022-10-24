Liệu Triệu Lộ Tư là sao nữ chảnh chọe, giả tạo, kiêu ngạo như lời đồn thổi?

Trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng Triệu Lộ Tư là nữ diễn viên kiêu ngạo, giả tạo, thường xuyên mắng chửi nhân viên...

Triệu Lộ Tư được đánh giá là tiểu hoa đứng đầu lứa diễn viên sinh sau 1995 trong làng giải trí Hoa ngữ. Sau thành công của "Tinh hán xán lạn", khán giả có cái nhìn thiện cảm hơn về cô. Bởi bộ phim này được đánh giá tốt, diễn xuất của cô cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, Triệu Lộ Tư lại có rất nhiều lời đồn không tốt đẹp và tiêu cực trong quá khứ. Từ việc "trượt tay" like bài chê tiền bối đến cọ nhiệt Tiêu Chiến, Triệu Lệ Dĩnh... đều khiến danh tiếng của cô bị ảnh hưởng. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng nữ diễn viên là cô gái kiêu ngạo, giả tạo, thường xuyên mắng chửi nhân viên.

Những tin đồn trên mạng đã ảnh hưởng ít nhiều đến Triệu Lộ Tư. Do đó, dù cô có nhiều tác phẩm nổi bật nhưng vẫn sở hữu lượng antifan đông đảo. Mới đây, một người bạn cũ đã chia sẻ bức ảnh giữa mình với người đẹp họ Triệu. Đồng thời, người này còn gửi lời nhắn nhủ đến nữ diễn viên. Cụ thể, bạn cũ của cô cho biết cô cảm thấy rất vui khi có bạn là minh tinh nổi tiếng. Cô cũng tiết lộ bản thân không còn muốn làm phiền hay truyền năng lượng tiêu cực cho người đẹp họ Triệu. Vì theo cô, nếu bản thân gặp khó khăn thì nữ diễn viên sẽ là người đầu tiên đứng ra bảo vệ mình.

Người bạn này còn chia sẻ, khi mẹ của cô đứng chờ Triệu Lộ Tư, nữ diễn viên đã mua cafe để gửi tặng. Sau đó, mẹ của cô còn nhận xét chưa từng gặp cô gái nào vừa xinh lại vừa trắng như nữ diễn viên họ Triệu. Do đó, cô gửi lời cảm ơn tới Triệu Lộ Tư vì đã ở bên mình trong khoảng thời gian tươi đẹp của tuổi thanh xuân. Đồng thời, cô cũng hy vọng người dịu dàng, tốt bụng và lương thiện như nữ diễn viên sẽ ngày càng tốt hơn. Sau chia sẻ của người bạn cũ đã phần nào xóa tan những tin đồn tiêu cực về tính cách của Triệu Lộ Tư. Triệu Lộ Tư sinh năm 1998, từng được mệnh danh là "mỹ nhân xuyên không" với những bộ phim truyền hình hài nhảm chiếu mạng. Hiện tại, cô là một trong những diễn viên 9X nổi tiếng nhất Trung Quốc, đặc biệt sau thành công của phim Tinh hán xán lạn. Hiện tại, Triệu Lộ Tư quay phim Vụng trộm không thể giấu với nam diễn viên Trần Triết Viễn.

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