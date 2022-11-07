Hình ảnh đóng máy của dàn diễn viên trong 'Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương': Dương Mịch và Cung Tuấn đẹp đôi bất ngờ dù chênh nhau 6 tuổi

Mới đây, ê-kíp đã tung loạt ảnh của dàn diễn viên của bộ phim "Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương" trong buổi tiệc đóng máy. Bên cạnh đó, cư dân mạng không quên dành những lời tán thưởng cho nhà sản xuất của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Hằng Tinh Dẫn Lực, cho rằng tổ tạo hình không chỉ chăm chút cho nhân vật chính, mà dàn diễn viên phụ cũng rất đẹp và xịn sò.

Với sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng, " Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương " hiện đang là dự án nhận được nhiều quan tâm từ dư luận. Ngoài ra, bộ phim còn sở hữu dàn diễn viên "cực khủng" với cặp đôi chính là Dương Mịch và Cung Tuấn . Và dàn diễn phụ toàn những cái tên đáng mong chờ như Trần Đô Linh, Trương Lăng Hách, Quách Hiểu Đình, Chúc Tự Đan... Đây chính là dự án cổ trang cực khủng, được mong ngóng từng ngày phát sóng.

Bên cạnh đó, với cặp đôi chính là Cung Tuấn và Dương Mịch, sự chênh lệch trong chiều cao lại càng giúp cho cặp đôi trông hòa hợp hơn bao giờ hết. Dương Mịch bất ngờ được khen trẻ trung, thậm chí khán giả còn cho rằng không có khoảng cách tuổi tác với đàn em Cung Tuấn.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương là dự án chuyển từ truyện tranh và anime cùng tên. Được biết, phim có tổng cộng 3 phần: Trúc Nghiệp, Vương Quyền và Nguyệt Hồng. Trong đó, Nguyệt Hồng của Dương Mịch, Cung Tuấn... sẽ là phần đầu tiên được ra mắt. Bộ phim này có nội dung xoay quanh cuộc hành trình giữa tiểu hồ ly Đồ Sơn Hồng Hồng và tiểu đạo sĩ Đông Phương Nguyệt Sơ.

Lúc nhỏ, vì một tai nạn mà Đồ Sơn Hồng Hồng rơi vào thảm cảnh, không còn muốn mở lòng với thế giới xung quanh. Nàng vô tình gặp Đông Phương Nguyệt Sơ - người có khả năng luyện được ra ngọn lửa diệt được cả thần quỷ và truyền được toàn bộ linh lực cho đời sau. Nguyệt Sơ yêu Hồng Hồng thiết tha, chàng nguyện đi thực hiện mơ ước của nàng, dốc toàn lực ngăn cản trận chiến giữa loài người và yêu ma, chấp nhận dùng cả đời mình để 'mở khóa' trái tim nàng.