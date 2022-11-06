Lý Hiện chúc mừng sinh nhật Dương Tử trong 5 năm liên tiếp, dân tình 'đẩy thuyền' nhiệt tình lần nữa

Sao quốc tế 06/11/2022 20:15

Dù không hợp tác với nhau trong một thời gian dài nhưng Dương Tử và Lý Hiện vẫn không quên chúc mừng sinh nhật lẫn nhau.

Ngày 6 tháng 11 là sinh nhật thứ 30 của nữ diễn viên Dương Tử, dân tình được dịp xôn xao khi Lý Hiện chia sẻ bài viết chúc mừng sinh nhật Dương Tử lên trang cá nhân của mình với dòng trạng thái: "Dương Tử lão sư, chúc mừng sinh nhật nhé".

Ngay lập tức, từ khóa "Lý Hiện chúc mừng sinh nhật Dương Tử trong 5 năm liên tiếp" đã leo lên hotsearch Weibo và khiến người hâm mộ không khỏi phấn khích và tiếp tục "đẩy thuyền" cho cặp đôi "Cá Mực Hầm Mật" này. 

Lý Hiện chúc mừng sinh nhật Dương Tử trong 5 năm liên tiếp, dân tình 'đẩy thuyền' nhiệt tình lần nữa - Ảnh 1

Trước đó, trong ngày sinh nhật của Lý Hiện là 19/10, Dương Tử cập nhật một bài viết chúc mừng sinh nhật Lý Hiện lên trang cá nhân của mình với dòng trạng thái: "Sinh nhật vui vẻ! A Hiện ". Ngay lập tức, cụm từ "Dương Tử chúc mừng sinh nhật Lý Hiện" đã leo lên hotsearch Weibo, đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp Dương Tử gửi lời chúc tới Lý Hiện nhân ngày sinh nhật.

Lý Hiện chúc mừng sinh nhật Dương Tử trong 5 năm liên tiếp, dân tình 'đẩy thuyền' nhiệt tình lần nữa - Ảnh 2

Lý Hiện chúc mừng sinh nhật Dương Tử trong 5 năm liên tiếp, dân tình 'đẩy thuyền' nhiệt tình lần nữa - Ảnh 3

Dương Tử và Lý Hiện có cơ hội hợp tác với nhau trong bộ phim "Cá Mực Hầm Mật" nổi tiếng năm 2019. Trong phim, cả hai hóa thân thành cặp nhân vật chính Hàn Thương Ngôn và Đường Niên với câu chuyện tình ngọt ngào khiến khán giả vô cùng yêu thích, cũng thành công đưa tên tuổi của cả hai lên tầm cao mới trong sự nghiệp.

Sau đó, Dương Tử và Lý Hiện có cơ hội tái hợp trong “Cá mực hầm mật 2” (Thân ái chí ái) năm 2021 với một đám cưới trong mơ. Từ đó đến nay, người hâm mộ vẫn không ngừng kết đôi cả hai từ trong phim đến ngoài đời thực vì cả ngoại hình lẫn tính cách hợp nhau.

 

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