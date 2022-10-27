Dù chưa công bố lịch phát sóng nhưng 'Trường Tương Tư' của Dương Tử đã lập thành tích đáng mơ ước

Sao quốc tế 27/10/2022 14:25

Mới đây, dự án phim cổ trang cấp trọng điểm "Trường Tương Tư" của Dương Tử lập thành tích mới dù chưa phát sóng.

Trường Tương Tư là một trong những dự án phim cổ trang Hoa ngữ nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả. Bộ phim quy tụ dàn sao trẻ chất lượng của làng giải trí Hoa ngữ là Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đặng Vi và Đàn Kiện Thứ. Trong dàn diễn viên của Trường Tương Tư, chỉ có Dương Tử là diễn viên nổi tiếng trong giới. Ngược lại, Đàn Kiện Thứ, Trương Vãn Ý, Đặng Vi vẫn thiếu tác phẩm để đời để vụt sáng thành sao.

Hiện tại, Trường Tương Tư đã chính thức đóng máy và bước vào giai đoạn hậu kỳ. Bộ phim dự kiến sẽ lên sóng vào đầu năm sau. Tuy không sở hữu nhiều diễn viên có tiếng nhưng từ khi khởi quay, dự án vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm. Những hình ảnh, clip liên quan đến bộ phim liên tục thu về hàng nghìn lượt tương tác và thảo luận.

Bên cạnh đó, video đóng máy của Trường Tương Tư cũng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Chỉ trong vòng 27 ngày ra mắt, clip này đã cán mốc 50 triệu lượt xem. Đây là thành tích rất cao đối với video đóng máy của một bộ phim cổ trang.

Dù chưa công bố lịch phát sóng nhưng 'Trường Tương Tư' của Dương Tử đã lập thành tích đáng mơ ước - Ảnh 1

 

Trường Tương Tư cũng là một trong những tác phẩm cổ trang được mong đợi nhất hiện nay. Bởi bộ phim này vốn đã là bộ tiểu thuyết nổi tiếng vì có nội dung hấp dẫn. Bên cạnh đó, Dương Tử còn là một trong những tiểu hoa nổi tiếng nhất nhì hiện nay.

Nữ diễn viên không chỉ sở hữu nhiều tác phẩm ăn khách mà còn có lượng người hâm mộ đông đảo. Các dự án mà cô tham gia đều nhận được rất nhiều sự chú ý của khán giả ngay từ khi khai máy. Chính vì vậy, từng có thời điểm Dương Tử được mệnh danh là "nữ diễn viên vượng nam chính" của làng giải trí Hoa ngữ.

Dù chưa công bố lịch phát sóng nhưng 'Trường Tương Tư' của Dương Tử đã lập thành tích đáng mơ ước - Ảnh 2Dù chưa công bố lịch phát sóng nhưng 'Trường Tương Tư' của Dương Tử đã lập thành tích đáng mơ ước - Ảnh 3Dù chưa công bố lịch phát sóng nhưng 'Trường Tương Tư' của Dương Tử đã lập thành tích đáng mơ ước - Ảnh 4Dù chưa công bố lịch phát sóng nhưng 'Trường Tương Tư' của Dương Tử đã lập thành tích đáng mơ ước - Ảnh 5

Trường Tương Tư được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa, thuộc thể loại cổ đại. Phim là câu chuyện xoay quanh nhân vật Tiểu Yêu. Chịu nỗi thống khổ mất mẹ, xa cha từ khi còn rất nhỏ, Tiểu Yêu lưu lạc trong chốn nhân gian, chịu qua bao kiếp nạn, lúc nào cũng sợ cô đơn, sợ người khác bỏ rơi mình. Trụ nhan hoa trong cơ thể giúp nàng có thể biến đổi hình dạng tùy ý, nhưng ngay hình dạng thật của mình, nàng cũng không sao biến ra nổi, bởi lẽ nàng gần như đã quên mất mình thực sự trông như thế nào.

Tiểu Yêu ít khi tin người, lại dễ dàng buông tình cảm bất kỳ nếu nó khiến nàng cảm thấy lăn tăn dù chỉ một chút. Tiểu Yêu không cần quyền cao chức trọng, không cần tiền bạc của cải, chỉ cần tìm một người ngày ngày cùng nàng trò chuyện, thưởng hoa, ăn cổ vịt chân gà. Sau cùng, Tiểu Yêu đã chọn cho bản thân một người phù hợp hơn hết thảy, người ấy trong đáy mắt chỉ có một mình nàng, coi nàng là cả thế giới, dám từ bỏ mọi thứ chỉ để ở bên nàng suốt đời.

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