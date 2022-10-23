Là những sao nữ dẫn đầu thế hệ 9x Cbiz, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba đều giống nhau ở điểm này

Sao quốc tế 23/10/2022 08:08

Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử hiện là những nữ diễn viên dẫn đầu thế hệ 9x trong làng giải trí Hoa ngữ.

Địch Lệ Nhiệt BaDương Tử là những nữ diễn viên dẫn đầu thế hệ 9x trong làng giải trí Hoa ngữ. Cả hai sao nữ có khả năng hút khán giả, "gánh phim" khi đảm nhận vai chính, đặc biệt, cả hai cũng có những tác phẩm tiêu biểu thuộc dòng phim cổ trang. 

Nhiệt Ba tỏa sáng nhờ Tam Sinh Tam Thế, Trường Ca Hành, Ngự Giao Ký.  Đối với Dương Tử, cô nàng gây dựng tên tuổi với Hương Mật Tựa Khói Sương, Thanh Vân Chí, Trầm Vụn Hương Phai...

Là những sao nữ dẫn đầu thế hệ 9x Cbiz, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba đều giống nhau ở điểm này - Ảnh 1

Tuy nhiên, trong thời gian tới, cả Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba đều nói không với dòng phim cổ trang mà tập trung vào những tác phẩm chính kịch, có nội dung sát với cuộc sống hơn. 

Sau Ngự Giao Ký, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ có phim mới lên sóng là Công Tố Tinh Anh. Khác hoàn toàn với những phim thương mại trước đây, nữ diễn viên gây bất ngờ khi tham gia một bộ phim chính kịch, hình sự. Bộ phim còn được dựa trên những vụ án có thật và được cố vấn bởi chính cơ quan nhà nước. Trong phim, cô vào vai một nữ cánh sát tài ba, dũng cảm, luôn cố gắng đấu tranh để vạch trần sự thật. Đây là vai diễn đánh dấu bước chuyển mình đáng kể của nữ diễn viên. 

Là những sao nữ dẫn đầu thế hệ 9x Cbiz, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba đều giống nhau ở điểm này - Ảnh 2

 

Dương Tử cũng vừa hoàn thành vai chính trong Trường Tương Tư. Do đó, dự án tiếp theo của nữ diễn viên được đồn đoán là bộ phim hiện đại, đề tài chữa lành, tình yêu hiện thực có tên Yêu 199. Nữ diễn viên được dự đoán sẽ hợp tác cùng nam thần trẻ tuổi Phạm Thừa Thừa. 

Là những sao nữ dẫn đầu thế hệ 9x Cbiz, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba đều giống nhau ở điểm này - Ảnh 3

Thay vì mãi "dậm chân tại chỗ" trong dòng phim cổ trang, Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử đang tìm cách để phá vỡ hình tượng cũ, tiến lên trong sự nghiệp để khẳng định vị thế, tài năng trong mắt khán giả. 

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Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ thế chỗ Dương Mịch vào vai nữ chính Kiều Tàng. Đồng thời, nam chính của bộ phim này sẽ là Nhậm Gia Luân.

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Dương Tử

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