Giữa 'rừng dưa' nam chính 'Tình Yêu 199', nhà sản xuất phim có động thái ám chỉ tiểu sinh này sẽ 'kết đôi' cùng Dương Tử

Thời gian gần đây, khi dự án phim Tình Yêu 199 được công bố đã nhận được rất nhiều sư quan tâm từ netizen, đặc biệt là diễn viên nào sẽ tham gia đóng chính. Theo đó, khán giả cho rằng Dương Tử sẽ là diễn viên đảm nhận vai nữ chính. Bởi, với ảnh giới thiệu nhân vật nữ chính của Tình Yêu 199, một số người cho rằng hình của nhân vật nữ chính chính là ảnh vẽ Dương Tử. Vì vậy, khả năng cao nữ diễn viên sẽ vào đoàn quay phim vào tháng sau.

Mới đây, trên mạng xã hội, một blogger giải trí xứ Trung đã thông tin rằng dự án phim hiện đại Tình Yêu 199 sẽ do Dương Tử và Phạm Thừa Thừa tham gia đóng chính. Đáng chú ý, Quách Phong - nhà sản xuất bộ phim này cũng đã có động thái nhấn thích vào bài đăng trên, ngầm thừa nhận thông tin của dàn cast chính.

Còn về nam diễn viên sẽ "nên duyên" với cô vẫn đang là một ẩn số. Trước đó, rất nhiều cái tên được đưa ra như Trương Lăng Hách, Trần Triết Viễn,...nhưng đều không có sự xác nhận của các diễn viên. Chính vì thế, với động thái ẩn ý lần này của nhà sản xuất phim, người hâm mộ càng thêm tin tưởng tính xác thực của dàn cast chính này.

Ảnh vẽ nam chính trong Tình Yêu 199

Được biết Tình Yêu 199 là bộ phim lấy bối cảnh thời hiện đại, kể về mối tình chị em ngọt ngào. Theo giới thiệu, nữ chính là một ký giả thông minh, cô có tính cách kiên định và sống thiên về lý trí nhiều hơn cảm xúc. Trong khi đó, nam chính được biết đến là một du học sinh ngành thiết kế, anh được mọi người ví như một "học bá" học cực kỳ giỏi. Sau quá trình tiếp xúc, cả hai đã phải lòng đối phương và cùng viết nên câu chuyện tình yêu.

Một lý do nữa để bộ phim Tình Yêu 199 được khán giả mong chờ là sự tham gia của các nhà biên kịch, đạo diễn, sản xuất phim đình đám, đã làm nên thành công cho các bộ phim Nữ Bác Sĩ Tâm Lý, Vai Trái Có Cậu, Trường Giang Đồ,...

Dương Tử chắc chắn không phải là một cái tên xa lạ với những ai theo dõi màn ảnh Hoa ngữ. Vốn xuất thân là diễn viên nhí, cô được chọn là một trong tứ tiểu Hoa đán thế hệ 9X. Dù còn rất trẻ, nhưng Dương Tử đã sở hữu gia tài phim ảnh khổng lồ. Cô đóng cả phim điện ảnh lẫn phim truyền hình. Đặc biệt, mảng truyền hình chính là con đường đưa cô đến thành công như hiện nay. Một số bộ phim có thể kể đến như Nhà có trai có gái, Hương mật tựa khói sương, Cá mực hầm mật, hay mới đây là Trầm vụn hương phai.

Dương Tử

Trong khi đó, Phạm Thừa Thừa qua show sống còn Thực Tập Sinh Thần Tượng đã thành công chinh phục khán giả nhờ tài năng ở cả ba lĩnh vực ca hát, vũ đạo lẫn hát rap. Bên cạnh ca hát, nam thần tượng còn lấn sân mang lĩnh vực diễn xuất, tham gia trong các bộ phim như Nguyện Vọng Trí Mạng, Ổ Khóa Tử Thần, Vai Trái Có Cậu…

Phạm Thừa Thừa

Hiện thông tin về dàn cast chính vẫn đang là sự suy đoán từ cư dân mạng, chưa có sự xác nhận từ đoàn phim cũng diễn viên chính. Dự án Tình Yêu 199 dự kiến sẽ khai máy trong tháng 11 tới đây và sẽ quay trong khoảng 4 tháng.