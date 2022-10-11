Phạm Thừa Thừa phủ nhận tin đồn hẹn hò đồng tính

Sao quốc tế 11/10/2022 14:15

Nam ca sĩ thần tượng Phạm Thừa Thừa mới đây đã lên tiếng về tin đồn hẹn hò đồng tính của mình.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây Phạm Thừa Thừa đã livestream trò chuyện với người hâm mộ của mình. Tuy nhiên, cư dân mạng đã phát hiện ra một điểm bất thường liên quan đến nam ca sĩ thần tượng ngay trong buổi phát sóng này.

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Phạm Thừa Thừa bị nghi hẹn hò đồng tính - Ảnh: Internet

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Cụ thể, netizen đã tinh mắt soi được một hình xăm dưới cánh tay của em trai Phạm Băng Băng và nghi ngờ hình xăm này có liên quan đến ca sĩ Justin Hoàng Minh Hạo. Khi phóng to hình xăm này, người hâm mộ của anh suy đoán đây là dòng chữ: "Love Justin Forever 2016.3.1".

Được biết, Phạm Thừa Thừa và Hoàng Minh Hạo là bạn thân nhiều năm, cả hai từng là thành viên của nhóm nhạc nam dự án Nine Percent, sau đó nhóm nhạc NEXT trực thuộc công ty quản lý Yuehua Entertainment. Ngày 1/3/2016 là ngày mà Phạm Thừa Thừa và Hoàng Minh Hạo lần đầu gặp nhau, cặp đôi được các fan của mình gán ghép kịch liệt và còn được gọi với tên thân mật là "Hoàng Quyền Phú Quý".

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Tuy vậy, chỉ ít lâu sau khi nghi vấn hẹn hò với Hoàng Minh Hạo được tung ra, đại diện của Phạm Thừa Thừa đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận: "Thật là thái quá! Đó chỉ là tin đồn nực cười. Thông tin này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của Phạm Thừa Thừa. Chúng tôi yêu cầu những người có trách nhiệm liên quan vui lòng xóa nó ngay lập tức".

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Phạm Thừa Thừa phủ nhận thông tin hẹn hò đồng tính - Ảnh: Internet

Trước đây, Phạm Thừa Thừa từng bị đồn hẹn hò với diễn viên trẻ Âu Dương Na Na, tuy nhiên cả hai chưa từng lên tiếng thừa nhận. Bên cạnh đó, nam thần tượng còn từng vướng nghi vấn đồng tính với Vương An Vũ khi tham gia bộ phim chuyển thể từ truyện đam mỹ Vai Trái Có Cậu.

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