Angelababy xuất hiện mới lạ khiến dân tình 'ngã gục', rực rỡ như một đóa hồng

Sao quốc tế 11/10/2022 07:56

Diễn viên Angelababy hóa Lọ Lem, rực rỡ như đóa hồng nở rộ trong đêm, kiêu sa, quyến rũ, khi xuất hiện trên tạp chí số mới.

Nhắc đến các nàng tiểu hoa đán nổi bật của làng giải trí Trung Quốc thì không thể không kể đến cô nàng Angelababy. Tuy ở mảng diễn xuất cô nàng không được đánh giá cao, thậm chí cô nàng còn nhận về khá nhiều ý kiến trái chiều khi bị nhận xét là “bình hoa di động”. Nhưng cô được nhiều người yêu mến biết đến nhờ gương mặt xinh đẹp tựa búp bê, đôi mắt to tròn cùng phong cách thời trang vô cùng ấn tượng.

Angelababy xuất hiện mới lạ khiến dân tình 'ngã gục', rực rỡ như một đóa hồng - Ảnh 1
 Angelababy

Nhờ những lợi thế về nhan sắc, mà ngay từ 14 tuổi, Angelababy đã có cơ hội trở thành người mẫu độc quyền cho các tờ tạp chí nổi tiếng của Nhật Bản. Trải qua nhiều nổ lực trong sự nghiệp, cô nàng ngày càng được săn đón dữ dội, Angelababy vẫn liên tục xuất hiện trên các tờ tạp chí nổi tiếng. 

Angelababy xuất hiện mới lạ khiến dân tình 'ngã gục', rực rỡ như một đóa hồng - Ảnh 2
Angelababy trên tạp chí COSMOHits với tạo hình nhân vật Final Fantasy
Angelababy xuất hiện mới lạ khiến dân tình 'ngã gục', rực rỡ như một đóa hồng - Ảnh 3
Angelababy trên tạp chí Marie Claire Trung
Angelababy xuất hiện mới lạ khiến dân tình 'ngã gục', rực rỡ như một đóa hồng - Ảnh 4
Angelababy trên tạp chí của L'OFFICIEL
Angelababy xuất hiện mới lạ khiến dân tình 'ngã gục', rực rỡ như một đóa hồng - Ảnh 5
Angelababy trên tạp chí Madame Figaro

Nói đến phong cách thời trang, cô nàng luôn bắt kịp mọi xu hướng, và làm mới hình ảnh bản thân mỗi ngày. Cụ thể, mới đây, trong tờ Elle, cô nàng đã hóa thân thành nàng Lọ Lem trong bộ ảnh mới, nhiều người hâm mộ cũng phải xuýt xoa trước nhan sắc lộng lẫy của mỹ nhân. 

Angelababy xuất hiện mới lạ khiến dân tình 'ngã gục', rực rỡ như một đóa hồng - Ảnh 6
Angelababy trong bộ ảnh mới

Tờ Elle giới thiệu về loạt hình: 'Khi đồng hồ điểm nửa đêm, điều kỳ diệu đã không biến mất như mọi người vẫn biết về câu chuyện cổ tích này. Đôi giày pha lê, quần áo sang trọng và vương miện vẫn còn trên người nàng. Trên thực tế, tất cả những thứ đó thuộc về cô ấy. Đó là kết quả của tài năng, sự mạnh mẽ của chính cô ấy'.

Angelababy xuất hiện mới lạ khiến dân tình 'ngã gục', rực rỡ như một đóa hồng - Ảnh 7

Angelababy xuất hiện mới lạ khiến dân tình 'ngã gục', rực rỡ như một đóa hồng - Ảnh 8
Angelababy thêm nổi bật khi khoác lên mình những trang phục, cổ điển, rực sắc đỏ, người đẹp đã thể hiện đúng tinh thần mạnh mẽ, sang trọng của thiết kế.

Tờ Elle viết: 'Mũ đội đầu được tô điểm, giống như những bông hồng đỏ nở trong đêm, tất cả làm toát lên vẻ đẹp cổ điển của Angelababy và làm tôn lên những đường nét vượt trội, xương quai xanh và vòng eo của mỹ nhân'.

Angelababy xuất hiện mới lạ khiến dân tình 'ngã gục', rực rỡ như một đóa hồng - Ảnh 9Angelababy xuất hiện mới lạ khiến dân tình 'ngã gục', rực rỡ như một đóa hồng - Ảnh 10

Angelababy xuất hiện mới lạ khiến dân tình 'ngã gục', rực rỡ như một đóa hồng - Ảnh 11
Bờ môi đỏ quyến rũ càng làm bật lên làn da trắng sáng của mỹ nhân

Angelababy xuất hiện mới lạ khiến dân tình 'ngã gục', rực rỡ như một đóa hồng - Ảnh 12

Angelababy xuất hiện mới lạ khiến dân tình 'ngã gục', rực rỡ như một đóa hồng - Ảnh 13
Angelababy được ví như một đóa hồng nở rộ rực rỡ trong đêm.

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