Angelababy: Thành công và xinh đẹp nhưng luôn thấy cô đơn

Với lịch trình công việc hiện tại của Angelababy, người đẹp vẫn cảm thấy vô cùng cô đơn và khó có thể chia sẻ với những người bạn thân của mình.

Kể từ khi ly hôn, Angelababy lao đầu vào công việc, cô xuất hiện trong nhiều chương trình tạp kỹ và nhận hai bộ phim truyền hình. Chỉ tính riêng trong tháng 9, nữ diễn viên tham gia vào nhiều sự kiện và chụp ảnh cho nhiều tạp chí thời trang. Lịch trình dày đặc là vậy, nhưng cô thừa nhận bản thân luôn trong trạng thái cô đơn.

Angelababy thừa nhận bản thân luôn trong trạng thái cô đơn - Ảnh: Internet

Trong một tập của chương trình Heart Signal 5 mới đây, Angelababy cho biết, cô không thể tâm sự với ai về suy nghĩ hay cảm xúc của mình dù có rất nhiều bạn: "Tôi có thể có nhiều bạn nhưng đôi khi tôi không thể thoải mái chia sẻ suy nghĩ của mình với họ. Đối với tôi, điều này thực sự định nghĩa sự cô đơn.

Có một thời gian bạn bè của tôi rất hào hứng đến thăm tôi tại nơi làm việc. Họ đã mang đến rất nhiều đồ ăn ngon và tôi chỉ quan sát họ trong giây lát. Mặc dù xung quanh cô là bạn bè nhưng Angelababy nói cô cảm thấy bản thân mình thiếu cảm giác gắn kết sâu sắc với họ. Tôi đi vào phòng vệ sinh để lấy lại bình tĩnh. Tôi thực sự cảm thấy cô đơn khi đó".

Nhiều khán giả bày tỏ sự đồng cảm với Angelababy, họ đồng ý rằng có nhiều thứ chỉ hợp để "tiêu hóa" một mình. Không ít người cho rằng trong nhiều hoàn cảnh, chỉ có tự bản thân mình vượt qua chứ không thể dựa dẫm hay chia sẻ với người khác, đồng thời cảm giác cô đơn là dấu hiệu cho thấy sự trưởng thành về cảm xúc.

Cách đây không lâu, Angelababy đã bị netizen phát hiện vẫn còn quan tâm Huỳnh Hiểu Minh, cô thường xuyên theo dõi các chủ đề liên quan đến chồng cũ. Tuy nhiên, nữ diễn viên đã nhanh chóng xóa đi mọi dấu vết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/angelababy-thanh-cong-va-xinh-dep-nhung-luon-thay-co-don-511372.html