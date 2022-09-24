Angelababy và Jessica chung một khung hình: Khoảnh khắc 2 đại diện nhan sắc Hoa - Hàn làm lu mờ mọi thứ xung quanh

Khoảnh khắc Angelababy và Jessica ngồi cùng nhau tại một sự kiện thời trang đã khiến cho mạng xã hội được dịp "bùng nổ".

Angelababy và Jessica đã từng cùng nhau tham dự một sự kiện thời trang. Tuy từng kết hôn và có con, Angelababy được nhận xét là không hề chịu lép vế trước cựu thành viên SNSD. Dẫu vậy, mái tóc xoăn của vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh lại khiến dung nhan của cô trông già dặn hơn, trong khi nữ thần tượng người Hàn vừa sang chảnh lại vừa trẻ trung.

Angelababy và Jessica cùng nhau tham dự một sự kiện thời trang - Ảnh: Internet

Sau khi loạt ảnh của hai nghệ sĩ nữ được đăng tải, nhiều người đã dành lời khen cho nhan sắc của họ. Không những vậy, gu thời trang của Angelababy và Jessica đều được đánh giá là thời thượng, phong cách nhưng vẫn đủ nữ tính.

Một số bình luận của cư dân mạng:

- Jessica makeup nhẹ nhàng, Angelababy makeup sắc nét nên nhìn khác biệt nhưng đặt cạnh nhau đều đẹp, còn biết khen gì cho hết nữa.

- Cái nét sang chảnh của Jessica không lẫn đi đâu được.

- Angelababy xinh xắn sang trọng khí chất.

- Nét Hàn và nét Trung khác nhau nên không so. Trạng thái cả 2 cô hôm nay đều ổn.

Jessica gặt hái được nhiều thành tựu tại thị trường Trung Quốc sau Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 3 - Ảnh: Internet

Kể từ sau thành công của Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 3, tên tuổi của Jessica lên như diều gặp gió tại thị trường Trung Quốc. Nữ ca sĩ nhận về vô số hợp đồng quảng bá và lời mời tham gia vào các chương trình giải trí, đồng thời tận dụng cơ hội này để thương hiệu thời trang riêng được phổ biến hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/angelababy-va-jessica-chung-mot-khung-hinh-khoanh-khac-2-dai-dien-nhan-sac-hoa-han-lam-lu-mo-moi-thu-xung-quanh-506485.html