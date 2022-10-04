Con trai Angelababy lộ mặt, được nhận xét thừa hưởng nét 'hút hồn' này của Huỳnh Hiểu Minh

Hình ảnh mới nhất của con trai Angelababy khiến khán giả không khỏi thích thú vì cậu bé đã bắt đầu "trổ mã".

Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh kết hôn vào năm 2015, đến năm 2017 thì cặp đôi đón con trai đầu lòng là Bọt Biển Nhỏ. Vì cả hai nghệ sĩ đều sở hữu nhan sắc nổi bật nên khán giả kỳ vọng cậu bé sẽ thừa hưởng được gen sắc đẹp từ bố mẹ.

Bọt Biển Nhỏ được kỳ vọng sở hữu nhan sắc của Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh - Ảnh: Internet

Hiện tại, Bọt Biển Nhỏ đã 5 tuổi và ngày càng lớn. Tuy những bức ảnh về cậu bé không được bố mẹ chia sẻ thường xuyên lên mạng xã hội nhưng công chúng vẫn có thể theo dõi về con trai của Angelababy qua những tấm hình được người qua đường chụp trộm.

Kể từ sau khi Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy ly hôn, người ta càng ít thấy Bọt Biển Nhỏ hơn. Vì vậy mà mọi động thái của cậu bé, đặc biệt là dung mạo đều được quan tâm hết mực.

Bọt Biển Nhỏ đi chơi cùng mẹ của mình - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền hình ảnh chụp chính diện bé Bọt Biển Nhỏ vào thời điểm 4 tuổi khi đi chơi cùng mẹ của mình. Trong ảnh, cậu bé đã cao ngang hông Angelababy - khá vượt trội so với các bạn đồng trang lứa. Nhiều người cho rằng, cậu bé đã thừa hưởng được gen tốt của bố mẹ khi cả hai đều cao chiều cao lý tưởng.

Dẫu có thể hình dung ra chiều cao của Bọt Biển Nhỏ, dung mạo của cậu bé vẫn là một điều bí ẩn khi Angelababy luôn cho con trai đeo khẩu trang khi ra ngoài. Điều này được cho là nữ diễn viên đang muốn bảo vệ đời tư cho con trai, vừa phòng chống dịch bệnh.

Tuy nhiên, qua các hình ảnh chụp được, có thể thấy Bọt Biển Nhỏ có đôi mắt và mái tóc đặc biệt giống với Huỳnh Hiểu Minh. Vì Angelababy có đôi mắt to tròn nên mắt của cậu bé hơi nhỏ, trông có vẻ giống bố hơn. Nhiều người còn nhận xét Bọt Biển Nhỏ chính là phiên bản thu nhỏ của Huỳnh Hiểu Minh.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-trai-angelababy-lo-mat-duoc-nhan-xet-thua-huong-net-hut-hon-nay-cua-huynh-hieu-minh-509819.html