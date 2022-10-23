Mang danh nữ đỉnh lưu lượng, Dương Tử vẫn bị sao nữ mới nổi này 'tranh vai' trong dự án mới

Sao quốc tế 23/10/2022 19:19

Dương Tử là một trong những nữ đỉnh lưu lượng đang nhận được nhiều sự quan tâm nhất hiện nay.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Dương Tử và Thành Nghị sẽ đảm nhận vai chính trong bộ phim “Bảy Thanh Hung Giản” được khai máy vào năm nay. Do đó, nhiều người hâm mộ của "Trầm vụn hương phai" này vô cùng mong muốn cặp đôi này lại tái hợp trong dự án phim mới.

Tuy nhiên, cư dân mạng bất ngờ bàn tán xôn xao trước thông tin một blogger cho biết, Lưu Hạo Tồn đang cố chen chân lấy được vai chính trong Bảy Thanh Hung Giản. Mục tiêu của cô nàng là dùng diễn xuất trong bộ phim này để tẩy trắng dư luận. Điều này cho thấy nàng tiểu hoa 9x đang bị "đàn em" cạnh tranh tài nguyên.

Mang danh nữ đỉnh lưu lượng, Dương Tử vẫn bị sao nữ mới nổi này 'tranh vai' trong dự án mới - Ảnh 1

Trước đó, Lưu Hạo Tồn từng phải nhận vô số gạch đá vì cọ nhiệt, EQ thấp và được chống lưng… Dù là cái tên mới trong Cbiz, thế nhưng Mưu nữ lang 9x này lại được đánh giá là có nhan sắc xinh đẹp, diễn xuất tự nhiên.

Dương Tử là một trong những nữ đỉnh lưu lượng đang nhận được nhiều sự quan tâm nhất hiện nay. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, diễn xuất tốt và lượng fan đông đảo giúp cô nàng nằm trong top sao nữ có khả năng gánh phim của Cbiz. 

Do đó, có ý kiến cho rằng, nếu Lưu Hạo Tồn giành được vai này chứng tỏ địa vị của Dương Tử đã có phần giảm sút.

Mang danh nữ đỉnh lưu lượng, Dương Tử vẫn bị sao nữ mới nổi này 'tranh vai' trong dự án mới - Ảnh 2

Hiện tại, không ít người đều đang vô cùng mong đợi thông tin chính thức từ phía đoàn làm phim "Bảy Thanh Hung Giản".

Bộ phim này được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Vĩ Ngư, thuộc thể loại hiện đại, huyền huyễn, linh dị, trinh thám. Nam chính La Nhận là một người mang cảm giác bí ẩn, phúc hắc, sống có tình có nghĩa. Nữ chính Mộc Đại tính cách đơn giản, đáng yêu, giỏi võ nhưng không có nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm. Bộ phim lấy bối cảnh thời thượng cổ, có bảy luồng ác khí, phàm những người tiếp xúc với chúng đều đột nhiên biến đổi tâm tính, phạm phải tội ác không thể tha thứ.

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Từ khóa:   Dương Tử Lưu Hạo Tồn sao hoa ngữ sao châu á  Bảy Thanh Hung Giản

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