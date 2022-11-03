Không 'bạo hè' nhưng 'Trầm Vụn Hương Phai' của Dương Tử và Thành Nghị vẫn lập thành tích 'đáng nể'

Sao quốc tế 03/11/2022 18:30

Mới đây, cư dân mạng tiếp tục trầm trồ trước những thành tích của 'Trầm Vụn Hương Phai' đã đạt được dù đã kết thúc phát sóng khá lâu.

Dù nhận nhiều ý kiến trái chiều nhưng nhiều người không thể phủ nhận được sức hút của "Trầm Vụn Hương Phai" do Dương TửThành Nghị đóng chính. Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tô Mịch, phim thuộc thể loại tình cảm, cổ trang, giả tưởng, kể về Nhan Đàm (Dương Tử) là một đóa sen từ thời Thượng Cổ, cả người đều là dược liệu quý giá nhất.

Cho đến hiện tại, "Trầm vụn hương phai" vẫn đang là tác phẩm nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Theo truyền thông Hoa ngữ, phim thuộc dự án S (tức dự án đầu tư kinh phí khủng). Vậy nên, ban đầu khi lên sóng phim được rất người xem kỳ vọng.

Không 'bạo hè' nhưng 'Trầm Vụn Hương Phai' của Dương Tử và Thành Nghị vẫn lập thành tích 'đáng nể' - Ảnh 1

Mới đây, nền tảng Đăng Tháp công bố dữ liệu xếp hạng của bộ phim có nhiệt độ thảo luận toàn nền tảng cao nhất đến thời điểm hiện tại. Không khỏi bất ngờ khi bộ phim "Trầm Vụn Hương Phai" liên tiếp chiếm giữ vị trí đầu bảng 3 tháng là tháng 8-9-10 của nền tảng này trong năm 2022. Cụ thể, tháng 8 Top 1 với nhiệt độ dư luận: 49.179.779, tháng 9 Top 1 với nhiệt độ dư luận: 41.735.285, tháng 10 Top 1 với nhiệt độ dư luận: 31.371.980.

Không 'bạo hè' nhưng 'Trầm Vụn Hương Phai' của Dương Tử và Thành Nghị vẫn lập thành tích 'đáng nể' - Ảnh 2
Bảng nhiệt độ dư luận Đăng Tháp, Trầm Vụn Hương Phai chiếm top1 trong 3 tháng liên tiếp (Tháng 8, 9, 10)

Trước đó, khi mới phát sóng, độ "hot" của Trầm vụn hương phai trên nền tảng Youku chạm ngưỡng 10.000, trở thành bộ phim có độ hot tăng nhanh nhất trên nền tảng.

Thành tích tháng 8 vừa rồi của phim phải kể đến: Top 3 Weibo Top TV series và top 2 bảng Nhiệt độ (bàn về độ hot) thảo luận phim truyền hình trên Weibo. Đặc biệt, tác phẩm này cũng dẫn đầu cả 3 bảng xếp hạng phim ảnh của Youku như: Top 1 phim truyền hình có nhiệt độ cao trên Youku, top 1 phim truyền hình yêu thích của phụ nữ, top 1 phim truyền hình cổ trang lãng mạn.

Còn trên bảng xếp hạng của  Vlinkage: Chỉ số nhiệt độ phim chiếu mạng đang ở hạng 3 với 79.44 điểm. Riêng chỉ số truyền thông diễn viên đang đạt top 2 với nhân vật Nhan Đàm/ Bạch Phiêu Lượng - 9.06, top 4 với nhân vật Ứng Uyên/ Đường Châu/ Huyền Dạ - 9.02.

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Từ khóa:   Dương Tử Thành Nghị Trầm Vụn Hương Phai sao hoa ngữ sao châu á

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