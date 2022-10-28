Dương Tử tiết lộ nữ diễn viên mà cô muốn hợp tác nhất trong làng giải trí Hoa ngữ

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung bất ngờ khi Dương Tử mong muốn được hợp tác với nữ diễn viên Giả Linh.

Gần đây, cư dân mạng xứ Trung "đào lại" một mong muốn của Dương Tử trên mạng xã hội. Nữ diễn viên này từng bày tỏ nguyện vọng muốn làm bạn với Giả Linh trong chương trình Nhà Hàng Trung Hoa. Chưa dừng lại ở đó, khi tham dự chung sự kiện, hai người ngồi gần nhau nên vô tình tạo ra bức ảnh giống như "Giả Linh ngồi trong lòng Dương Tử". Sự kiện này đã gắn kết hai nữ diễn viên với nhau và họ cũng trở thành bạn bè tốt.

Gần đây, Giả Linh đang đóng vai chính trong phim điện ảnh "Cay Nóng, Nóng Hổi". Theo blogger, Dương Tử cũng sẽ tham gia tác phẩm này với vai trò là diễn viên khách mời. Giả Linh là cô gái hài hước, lạc quan và tốt bụng. Bên cạnh đó, cô còn là diễn viên, đạo diễn xuất sắc và có mối quan hệ rộng trong giới giải trí. Phải nhắc đến tác phẩm "Xin Chào, Lý Hoán Anh" do Giả Linh làm đạo diễn đã giúp Trương Tiểu Phỉ dành Ảnh hậu Kim Kê 2021. Nhờ cột mốc này, nữ diễn viên họ Trương nhanh chóng vụt sáng thành sao, các đãi ngộ trong nghề cũng hoàn toàn khác. Thậm chí, nữ diễn viên còn nằm ở top 2 trong bảng xếp hạng 10 người nổi tiếng nhất của trung quốc năm 2021 do tạp chí Forbes China đánh giá vào ngào 20/8 vừa qua.

Trước tài năng và tính cách thân thiện của Giả Linh, người hâm mộ của Dương Tử đều thấy mừng khi biết hai người thành bạn tốt. Việc nữ diễn viên tham gia Cay Nóng, Nóng Hổi cũng rất được ủng hộ, dù chỉ diễn vai khách mời nhưng sẽ tạo dựng nền tảng cho mối quan hệ sau này của cả hai. Dương Tử hiện là tiểu hoa đán 9X hàng đầu, được rất nhiều nhà sản xuất phim săn đón, thậm chí còn ba lần mời cô tới "cứu" dự án. Cô được biết đến qua loạt vai diễn lớn nhỏ trong các bộ phim nổi tiếng như: Hương Mật Tựa Khói Sương, Cá Mực Hầm Mật, Hoan Lạc Tụng, Tru Tiên Thanh Vân Chí, Trầm Vụn Hương Phai... Sắp tới đây, Dương Tử sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ với dự án cổ trang Trường Tương Tư đóng chung cùng 3 mỹ nam mới nổi của Cbiz là Trương Vãn Ý, Đặng Vi và Đàn Kiện Thứ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-tu-tiet-lo-nu-dien-vien-ma-co-muon-hop-tac-nhat-trong-lang-giai-tri-hoa-ngu-517575.html