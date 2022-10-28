Dương Tử tiết lộ nữ diễn viên mà cô muốn hợp tác nhất trong làng giải trí Hoa ngữ

Sao quốc tế 28/10/2022 07:55

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung bất ngờ khi Dương Tử mong muốn được hợp tác với nữ diễn viên Giả Linh.

Gần đây, cư dân mạng xứ Trung "đào lại" một mong muốn của Dương Tử trên mạng xã hội. Nữ diễn viên này từng bày tỏ nguyện vọng muốn làm bạn với Giả Linh trong chương trình Nhà Hàng Trung Hoa. 

Chưa dừng lại ở đó, khi tham dự chung sự kiện, hai người ngồi gần nhau nên vô tình tạo ra bức ảnh giống như "Giả Linh ngồi trong lòng Dương Tử". Sự kiện này đã gắn kết hai nữ diễn viên với nhau và họ cũng trở thành bạn bè tốt.

Dương Tử tiết lộ nữ diễn viên mà cô muốn hợp tác nhất trong làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 1

Gần đây, Giả Linh đang đóng vai chính trong phim điện ảnh "Cay Nóng, Nóng Hổi". Theo blogger, Dương Tử cũng sẽ tham gia tác phẩm này với vai trò là diễn viên khách mời.

Giả Linh là cô gái hài hước, lạc quan và tốt bụng. Bên cạnh đó, cô còn là diễn viên, đạo diễn xuất sắc và có mối quan hệ rộng trong giới giải trí. Phải nhắc đến tác phẩm "Xin Chào, Lý Hoán Anh" do Giả Linh làm đạo diễn đã giúp Trương Tiểu Phỉ dành Ảnh hậu Kim Kê 2021. Nhờ cột mốc này, nữ diễn viên họ Trương nhanh chóng vụt sáng thành sao, các đãi ngộ trong nghề cũng hoàn toàn khác. Thậm chí, nữ diễn viên còn nằm ở top 2 trong bảng xếp hạng 10 người nổi tiếng nhất của trung quốc năm 2021 do tạp chí Forbes China đánh giá vào ngào 20/8 vừa qua.

Dương Tử tiết lộ nữ diễn viên mà cô muốn hợp tác nhất trong làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 2

Trước tài năng và tính cách thân thiện của Giả Linh, người hâm mộ của Dương Tử đều thấy mừng khi biết hai người thành bạn tốt. Việc nữ diễn viên tham gia Cay Nóng, Nóng Hổi cũng rất được ủng hộ, dù chỉ diễn vai khách mời nhưng sẽ tạo dựng nền tảng cho mối quan hệ sau này của cả hai.

Dương Tử tiết lộ nữ diễn viên mà cô muốn hợp tác nhất trong làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 3

Dương Tử hiện là tiểu hoa đán 9X hàng đầu, được rất nhiều nhà sản xuất phim săn đón, thậm chí còn ba lần mời cô tới "cứu" dự án. Cô được biết đến qua loạt vai diễn lớn nhỏ trong các bộ phim nổi tiếng như: Hương Mật Tựa Khói Sương, Cá Mực Hầm Mật, Hoan Lạc Tụng, Tru Tiên Thanh Vân Chí, Trầm Vụn Hương Phai... 

Sắp tới đây, Dương Tử sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ với dự án cổ trang Trường Tương Tư đóng chung cùng 3 mỹ nam mới nổi của Cbiz là Trương Vãn Ý, Đặng Vi và Đàn Kiện Thứ.

Mang danh nữ đỉnh lưu lượng, Dương Tử vẫn bị sao nữ mới nổi này 'tranh vai' trong dự án mới

Mang danh nữ đỉnh lưu lượng, Dương Tử vẫn bị sao nữ mới nổi này 'tranh vai' trong dự án mới

Dương Tử là một trong những nữ đỉnh lưu lượng đang nhận được nhiều sự quan tâm nhất hiện nay.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử phim của Dương Tử sao hoa ngữ sao châu á Giả Linh

TIN LIÊN QUAN

Mang danh nữ đỉnh lưu lượng, Dương Tử vẫn bị sao nữ mới nổi này 'tranh vai' trong dự án mới

Mang danh nữ đỉnh lưu lượng, Dương Tử vẫn bị sao nữ mới nổi này 'tranh vai' trong dự án mới

Là những sao nữ dẫn đầu thế hệ 9x Cbiz, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba đều giống nhau ở điểm này

Là những sao nữ dẫn đầu thế hệ 9x Cbiz, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba đều giống nhau ở điểm này

Rộ tin Thành Nghị và Cung Tuấn cùng 'chinh phục trái tim' Dương Tử trong dự án phim 'Bảy Thanh Hung Giản'

Rộ tin Thành Nghị và Cung Tuấn cùng 'chinh phục trái tim' Dương Tử trong dự án phim 'Bảy Thanh Hung Giản'

Dương Tử và Tiêu Chiến tiếp tục lộ bằng chứng hẹn hò, phải chăng là 'phim giả tình thật'?

Dương Tử và Tiêu Chiến tiếp tục lộ bằng chứng hẹn hò, phải chăng là 'phim giả tình thật'?

Tìm được nam chính thay thế, phim của Dương Tử thoát kiếp ‘đắp chiếu’ vì lùm xùm tình ái của Ngô Diệc Phàm

Tìm được nam chính thay thế, phim của Dương Tử thoát kiếp ‘đắp chiếu’ vì lùm xùm tình ái của Ngô Diệc Phàm

Dương Tử tiếp tục bị lộ bằng chứng hẹn hò lén lút với Lưu Học Nghĩa?

Dương Tử tiếp tục bị lộ bằng chứng hẹn hò lén lút với Lưu Học Nghĩa?

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 2 giờ 31 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI