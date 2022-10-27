Việc Dương Tử hợp tác với một diễn viên trẻ, ít kinh nghiệm khiến dân mạng không hài lòng.

Mới đây, thông tin Dương Tử nhận lời đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim Tình yêu 199 nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Nam diễn viên được chọn đóng với Dương Tử gần như chắc chắn là Phạm Thừa Thừa. Nhà sản xuất của Tình yêu 199 đã ấn "like" những bài viết về sự kết đôi này càng khiến dân mạng tin tưởng. Thông tin này khiến fan của Dương Tử không hài lòng vì họ cho rằng bạn diễn kém chất lượng đã làm hạ thấp vị thế của Dương Tử. Trước đó, nữ diễn viên đóng cặp với toàn những tên tuổi lớn, có diễn xuất như Thành Nghị, Đặng Luân, Lý Hiện...

Điều đáng nói, Phạm Thừa Thừa có xuất thân là idol, debut nhờ tham gia show sống còn về âm nhạc nhưng hiện chuyển hướng sang diễn xuất. Nam diễn viên chưa hề có một vai diễn tiêu biểu, ít kinh nghiệm trong diễn xuất. Nhiều người cho rằng, việc hợp tác cùng Dương Tử là cơ hội sáng giá, giúp anh nâng tầm danh tiếng. Phạm Thừa Thừa sinh ngày 16/6/2000, là em trai duy nhất và kém chị gái nổi tiếng Phạm Băng Băng tới 19 tuổi. Đó là lý do vì sao ngay từ khi sinh ra, Phạm Thừa Thừa đã rất được chú ý.

Anh ra mắt sau khi tham gia show tuyển chọn thần tượng Idol Producer năm 2018. Ngay từ khi chưa bước chân vào giới giải trí, anh đã được săn đón vì là em trai của Phạm Băng Băng. Nhờ danh tiếng của chị gái mà Phạm Thừa Thừa gây được sự chú ý khi bước chân vào showbiz. Ảnh: Internet Phạm Thừa Thừa rất được yêu thích khi tham gia các chương trình giải trí. Anh thể hiện sự vui tính, hoạt náo trong nhiều tình huống, thậm chí được coi là ngôi sao lôi kéo khán giả của các show Thanh xuân du hoàn ký 2, Đàn ông làm việc nhà 2 và Tôi muốn sống thế này. Có thể thấy, con đường sự nghiệp của Phạm Thừa Thừa đang có những bước tiến khá suôn sẻ, anh từng đảm nhận vai nam chính bộ phim Linh vực dù mới bước chân vào showbiz chưa lâu. Ngay từ khi còn là thực tập sinh, anh đã nhận được nhiều sự quan tâm vì là em trai của Phạm Băng Băng. Nữ diễn viên cũng đã hỗ trợ em trai mình rất nhiều nhưng kể từ bê bối trốn thuế ầm ĩ, cô không còn xuất hiện trước công chúng nhưng vẫn âm thầm ủng hộ em trai.

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