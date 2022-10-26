Lý Vũ Xuân bị viêm cột sống dính khớp, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng

Nữ ca sĩ tiết lộ căn bệnh được chẩn đoán không thể chữa khỏi hoàn toàn, nên đôi khi cô bị những cơn đau hành hạ. Khi bệnh tái phát, toàn thân tê cứng, cột sống như bị đổ xi măng, không cử động được. Những lúc đau nhất, ca sĩ - diễn viên chỉ có thể ngồi xe lăn. Cô thậm chí mất ngủ kéo dài.

Mới đây, trong một cuộc trò chuyện trò chuyện với truyền thông, Lý Vũ Xuân cho biết bị viêm cột sống dính khớp gần hai năm nay, khiến sức khỏe suy giảm trầm trọng.

Ca sĩ cho biết thêm, sau khi chia sẻ về bệnh tình, cô nhận được rất nhiều lời thăm hỏi, động viên của mọi người. Cô cảm ơn họ đã quan tâm đến mình.

Đồng cảm với những người bị bệnh như mình, cô từng sáng tác ca khúc Lục phủ ngũ tạng để bày tỏ cảm xúc khi mắc bệnh. Một số ngôi sao như Châu Kiệt Luân, Thái Thiếu Phân cũng mắc bệnh này.

Vũ Xuân sinh năm 1984 trong một gia đình gia giáo. Ba là cảnh sát, ông là giáo sư. Ông của cô đã đặt tên cho cô là Vũ Xuân, như mùa xuân luôn hạnh phúc và tràn đầy sinh khí.

Ảnh minh họa: Internet

Lý Vũ Xuân chính thức được khán giả biết đến khi trở thành quán quân của cuộc thi “Giọng nữ siêu cấp” (Super Girl) năm 2005. Kể từ cột mốc đó, cô vẫn luôn nỗ lực chứng minh thực lực của mình và chỉ sau một năm, những album của nữ ca sĩ liên tục thống lĩnh thị trường âm nhạc Trung Quốc.

Không chỉ thế, cô còn tự sản xuất âm nhạc, tự viết lời bài hát, soạn nhạc và sản xuất MV. Sau 5 năm debut, Lý Vũ Xuân đã mở phòng thu riêng và điều hành một công ty âm nhạc. Bên cạnh đó, cô còn được biết đến là một “Master” (sư phụ) có tiếng trong giới chuyên môn khi thu nhận và đào tạo được nhiều tên tuổi nổi tiếng như: Hoa Thần Vũ, nhóm X-Nine, nhóm R1SE.

Với tài năng và sức hút của mình, Lý Xuân Vũ đã 2 lần được xuất hiện lên trang bìa tạp chí nổi tiếng TIME của Mỹ. Mặt khác, nữ ca sĩ sinh năm sinh năm 1984 được dựng tượng sáp tại bảo tàng sáp Madame, trở thành gương mặt trẻ tuổi nhất trong bảo tàng, sánh vai cùng với tượng sáp của ông hoàng Michael Jackson ở khu vực nhạc Pop.

Trong sự nghiệp, Lý Vũ Xuân không chỉ dần đầu làn sóng nghệ thuật, mà cũng tiên phong trong công cuộc vì cộng đồng.

Lý Vũ Xuân vô cùng hào phóng với những người gặp khó khăn. Xuyên suốt 15 năm hoạt động, quỹ từ thiện của cô đã trao tặng số tiền lên đến 20 triệu NDT (hơn 71 tỷ đồng) cho trẻ em nghèo, xây cầu đường vùng sâu vùng xa, dựng trường học và bệnh viện ở các quận nghèo, chống thiên tai…