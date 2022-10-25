Trương Bá Chi khoe đôi chân dài trắng đến mức phát sáng

Sao quốc tế 25/10/2022 21:39

Ở tuổi 42, bà mẹ 3 con tự tin diện đồ bơi khoe đôi chân dài miên man, làn da trắng nõn nà và mềm mại.

Nhắc đến những biểu tượng sắc đẹp của làng giải trí Hong Kong, không thể không kể tới nữ diễn viên Trương Bá Chi. Mỹ nhân sinh năm 1980 được khán giả gọi với biệt danh mỹ miều là "người đẹp cuối cùng của xứ Cảng Thơm" nhờ diện mạo hoàn hảo, như thể tranh vẽ.

Trương Bá Chi để lại dấu ấn với khán giả Việt qua loạt tác phẩm đình đám như Vua Hài Kịch, Tinh Nguyện... Ở tuổi 42, Trương Bá Chi vẫn giữ được nhan sắc "chín đỏ", như bị thời gian lãng quên dù đã là mẹ của 3 nhóc tỳ đáng yêu, kháu khỉnh.

Trương Bá Chi khoe đôi chân dài trắng đến mức phát sáng - Ảnh 1

Mới đây, Trương Bá Chi đã đăng một đoạn video ghi lại cảnh đang bơi trong bể bơi của một khách sạn. Khi Trương Bá Chi xuống nước vào ngày hôm đó, cô không hề trang điểm. Nhưng dù vậy, sau khi ngâm toàn bộ cơ thể vào nước, làn da trên khuôn mặt của cô trông vẫn trắng mịn và thanh tú.

Trương Bá Chi khoe đôi chân dài trắng đến mức phát sáng - Ảnh 2
Trương Bá Chi khoe đôi chân dài trắng đến mức phát sáng - Ảnh 3
Trương Bá Chi khoe đôi chân dài trắng đến mức phát sáng - Ảnh 4
Trương Bá Chi khoe đôi chân dài trắng đến mức phát sáng - Ảnh 5
Trương Bá Chi mặc quần bơi khoe đôi chân dài trắng đến mức phát sáng. Ảnh: Internet

Nữ diễn viên mặc quần bơi đen trông khá nổi bật khi ở dưới nước với đôi chân dài miên man, thon thả, trắng nõn nà và mềm mại, nhìn khó ai có thể không ghen tị. 

Trương Bá Chi đã trải qua 3 lần sinh nở. Cô từng có thời gian tăng cân, gương mặt phù nề do áp lực của cuộc sống và điều trị bệnh. Tuy nhiên, nữ diễn viên là người đam mê thể thao, đặc biệt là bơi lội và lướt sóng. Nhờ vậy, dù đã bước qua tuổi 40, người đẹp vẫn giữ được vóc dáng trẻ trung hơn tuổi thực.

Trương Bá Chi khoe đôi chân dài trắng đến mức phát sáng - Ảnh 6

Theo giới truyền thông Hong Kong, 2022 là năm bận rộn của Trương Bá Chi tại làng giải trí Hoa ngữ. Nhiều nguồn tin cho rằng, vợ cũ Tạ Đình Phong đã bí mật đến Đại Lục từ năm ngoái và "cá kiếm" bộn tiền nhờ những hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2. Ước tính, cát-xê mà các bầu show phải chi trả để mời Bá Chi tham gia dự án rơi vào khoảng 50 triệu NDT (hơn 167 triệu đồng).

Vì "ăn nên làm ra" tại Trung Quốc nên Trương Bá Chi đã nhiều lần thuyết phục các con nên chuyển hẳn đến đây song lại không nhận được sự đồng thuận. Vậy nên, người đẹp đã có khoảng thời gia di chuyển giữa Hong Kong - Trung Quốc vừa chăm sóc các con vừa chạy show. Tuy làm mẹ đơn thân, một mình nuôi 3 con khôn lớn nhưng Bá Chi vẫn sở hữu gia sản "kếch xù" với nhiều bất động sản, xe sang.

 

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