Vương Phi mượn con gái để lấy lòng cha ruột Tạ Đình Phong, ai ngờ bị phũ thẳng thừng

Sao quốc tế 26/10/2022 11:22

Vương Phi yêu cầu con gái Lý Yên kết thân với quý tử đầu lòng của Trương Bá Chi, thế nhưng Tạ Chấn Hiên đã khéo léo dội gáo nước lạnh vào tình địch của mẹ.

Hậu ly hôn Trương Bá ChiTạ Đình Phong khiến cả châu Á chấn động với màn tái hợp lịch sử với Vương Phi vào năm 2014. Tuy nhiên, vì mối quan hệ với Vương Phi mà hai cha con Tạ Đình Phong thường có tranh chấp. Lý do là vì Tạ Hiền không chấp nhận Vương Phi. Ông đã nói trước công chúng rằng Trương Bá Chi là con dâu duy nhất của mình và Vương Phi không có hội bước chân vào nhà họ Tạ.

Vương Phi mượn con gái để lấy lòng cha ruột Tạ Đình Phong, ai ngờ bị phũ thẳng thừng - Ảnh 1
Tạ Hiền từng khẳng định ông chỉ chấp nhận Trương Bá Chi là con dâu. Ảnh: Internet

Về phía Trương Bá Chi, dù ly hôn nhiều năm nhưng luôn coi Tạ Hiền như cha chồng. Mỗi khi có dịp, Bá Chi lại đưa hai cháu trai về thăm ông bà. Mỗi năm sinh nhật, nữ diễn viên họ Trương vẫn tặng quà cho cha chồng cũ. Chính sự cư xử khéo léo của Trương Bá Chi càng khiến Tạ Hiền và các thành viên gia đình chồng cũ hài lòng, xem là con dâu duy nhất của nhà họ Tạ.

Có nguồn tin cho rằng, để lấy lòng Tạ Hiền, Vương Phi đã nhờ con gái Lý Yên liên lạc với con trai cả của Trương Bá Chi là Tạ Chấn Hiên. Vương Phi cũng nói rằng con gái cô thấy Tạ Chấn Hiên rất đẹp trai nên muốn kết bạn với cậu bé. Nhưng Tạ Chấn Hiên nói thẳng: "Cháu có rất nhiều bạn". Từ chối Vương Phi chỉ trong 5 từ, có thể nói rằng Tạ Chấn Hiên đã khéo léo dội gáo nước lạnh vào tình địch của mẹ.

Vương Phi mượn con gái để lấy lòng cha ruột Tạ Đình Phong, ai ngờ bị phũ thẳng thừng - Ảnh 2
Có nguồn tin cho biết, để lấy lòng Tạ Hiền, Vương Phi muốn con gái kết thân với quý tử của Trương Bá Chi nhưng bị từ chối. Ảnh: Internet

Trương Bá Chi ly hôn Tạ Đình Phong năm 2012. Nữ diễn viên giành quyền nuôi con. Cuối năm 2018, cô có thêm con trai tên Marcus, lấy họ mẹ. Sự mạnh mẽ và nghị lực một mình nuôi dạy con nhỏ suốt 10 năm của nữ diễn viên khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ.

Năm 2021, Tạ Đình Phong quyết định để lại số tài sản 144 triệu USD cho hai con trai. Nam diễn viên thành lập một quỹ tài chính riêng mà người thừa hưởng là Lucas và Quintus. Tài tử cũng gửi tiền nuôi con hàng tháng cho Trương Bá Chi. Tạ Đình Phong khẳng định mối quan hệ của anh và các con vẫn tốt đẹp. Nam diễn viên gặp con hai lần mỗi tuần.

Hiện tại, bốn mẹ con Trương Bá Chi sống tại Thượng Hải do "ngọc nữ" Hong Kong đang phát triển sự nghiệp ở đây. Nữ diễn viên kiếm thu nhập bằng việc kinh doanh, tham gia show truyền hình và sự kiện thương mại. Mới đây, người đẹp gây choáng khi xuất hiện trong một buổi livestream bán thực phẩm cùng các mặt hàng tiêu dùng khác và đem về khoản doanh thu hơn 100 triệu nhân dân tệ chỉ sau một buổi lên sóng.

Vương Phi mượn con gái để lấy lòng cha ruột Tạ Đình Phong, ai ngờ bị phũ thẳng thừng - Ảnh 3
Trương Bá Chi hiện là bà mẹ đơn thân giàu có, quyến rũ bậc nhất showbiz Hoa ngữ. Ảnh: Internet

Dù bận rộn kiếm tiền, Trương Bá Chi vẫn ưu tiên việc nuôi dạy ba con trai: Lucas (15 tuổi), Quintus (12 tuổi) và Marcus (4 tuổi). Trên mạng xã hội, sao phim Vô cực nhiều lần đăng hình ảnh, video vui vẻ bên các con. Bà mẹ nổi tiếng thường dậy sớm để nấu nướng, đưa các con đến trường, chăm sóc những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống của bốn mẹ con. Nữ diễn viên dạy các con cách quản lý thời gian, phụ giúp công việc nhà và trở thành người bạn, người thầy đồng hành trong từng giai đoạn thay đổi của các con.

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Từ khóa:   Vương Phi Trương Bá Chi Tạ Đình Phong Tạ Hiền sao Hoa ngữ

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