3 mỹ nhân đình đám Hoa ngữ đẹp 'sắc nước hương trời' nhưng bị bố mẹ chê 'xấu'

Sao quốc tế 25/10/2022 22:50

Lưu Thi Thi, Dương Mịch, Mạnh Tử Nghĩa là những mỹ nhân hàng đầu của showbiz Hoa ngữ, nhưng theo bố mẹ ruột thì họ "chưa đạt chuẩn".

Lưu Thi Thi

Nhắc đến nghiệp diễn của Lưu Thi Thi, người ta thường không thể quên được vai diễn kinh điển Mã Nhĩ Thái Nhược Hy trong Bộ Bộ Kinh Tâm. Khí chất dịu dàng, nụ cười tinh khiết và ánh mắt đớn đau cùng cực của Nhược Hy năm ấy đã đưa Lưu Thi Thi tới đỉnh cao sự nghiệp.

3 mỹ nhân đình đám Hoa ngữ đẹp 'sắc nước hương trời' nhưng bị bố mẹ chê 'xấu' - Ảnh 1

Vẻ đẹp ngọt ngào, dịu dàng và thanh thuần như một đóa lan trong tuyết của Mã Nhĩ Thái Nhược Hy năm nào làm đảo điên cả Tử Cấm Thành. Tạo hình cổ trang của Lưu Thi Thi luôn được công nhận là "sách giáo khoa" cho các bộ phim sau này. 

3 mỹ nhân đình đám Hoa ngữ đẹp 'sắc nước hương trời' nhưng bị bố mẹ chê 'xấu' - Ảnh 2

Tuy nhiên trong mắt mẹ ruột, nhan sắc của Lưu Thi Thi lại không giống những gì công chúng ca ngợi. Trong một buổi phỏng vấn, nữ diễn viên kể: "Mẹ tôi không xem tiểu thuyết Bộ Bộ Kinh Tâm nên mới hỏi tôi: 'Sao lại có nhiều A Ca thích con như vậy? Vẻ ngoài của con đâu có ổn đâu'". 

3 mỹ nhân đình đám Hoa ngữ đẹp 'sắc nước hương trời' nhưng bị bố mẹ chê 'xấu' - Ảnh 3

Lời nhận xét của mẹ Lưu Thi Thi khiến nhiều người ngỡ ngàng. Trong khi con gái ruột nổi đình đám nhờ nhan sắc thì trong mắt bà, ngôi sao chưa đủ xinh đẹp đến mức được nhiều chàng trai theo đuổi, thậm chí còn ở mức "không ổn". 

Mạnh Tử Nghĩa

3 mỹ nhân đình đám Hoa ngữ đẹp 'sắc nước hương trời' nhưng bị bố mẹ chê 'xấu' - Ảnh 4

Được mệnh danh là “hoa khôi Bắc Ảnh”, Mạnh Tử Nghĩa nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp, kỹ năng diễn xuất ổn định cùng chiều cao lý tưởng lên đến 1,7m. Khi đóng phim cô được khen lấn át cả những tên tuổi như Yoona (SNSD), Dương Tử.

3 mỹ nhân đình đám Hoa ngữ đẹp 'sắc nước hương trời' nhưng bị bố mẹ chê 'xấu' - Ảnh 5

Tuy nhiên, trên một show giải trí, Mạnh Tử Nghĩa từng bị mẹ ruột chê thẳng thừng: "Chân hơi thô, lại còn bị cong nữa". 

3 mỹ nhân đình đám Hoa ngữ đẹp 'sắc nước hương trời' nhưng bị bố mẹ chê 'xấu' - Ảnh 6

Lời nhận xét phũ phàng của mẹ ruột khiến Mạnh Tử Nghĩa chỉ biết đứng im chịu trận. Dân mạng được một phen cười ra nước mắt và nhận xét không ai chê nhiệt tình con gái bằng mẹ ruột. 

Dương Mịch

3 mỹ nhân đình đám Hoa ngữ đẹp 'sắc nước hương trời' nhưng bị bố mẹ chê 'xấu' - Ảnh 7

Dương Mịch được xem là một trong tứ tiểu hoa đán của nền điện ảnh Trung Quốc. Sở hữu gương mặt thanh thoát cùng vẻ đẹp “không tuổi”, Dương Mịch vẫn là một trong những diễn viên ăn khách dù đã hoạt động trong giới điện ảnh hơn 20 năm.

3 mỹ nhân đình đám Hoa ngữ đẹp 'sắc nước hương trời' nhưng bị bố mẹ chê 'xấu' - Ảnh 8
3 mỹ nhân đình đám Hoa ngữ đẹp 'sắc nước hương trời' nhưng bị bố mẹ chê 'xấu' - Ảnh 9

Với ngũ quan hài hoà, đường nét sắc sảo và thân hình nuột nà trắng nõn dù đã là mẹ một con, nữ diễn viên "đốn gục" trái tim hàng triệu khán giả.

Thế nhưng Dương Mịch trong mắt bố ruột là hoàn toàn khác. Một lần nữ diễn viên bị dân mạng mắng xấu xì liền ấm ức về hỏi bố: "Bố, con thực sự không đẹp sao", ông liền trả lời: "Cũng không ưa nhìn lắm".

3 mỹ nhân đình đám Hoa ngữ đẹp 'sắc nước hương trời' nhưng bị bố mẹ chê 'xấu' - Ảnh 10

Câu trả lời hài hước của bố Dương Mịch khiến cộng đồng fan ngã ngửa. Có lẽ đó chỉ là một câu đùa giúp tinh thần con gái khỏi căng thẳng khi phải đối đầu với những chỉ trích trên mạng xã hội. Trước đó, bố nữ diễn viên từng công khai đăng bài lên mạng xã hội khen con gái xinh đẹp.

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