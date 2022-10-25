Bất lực nhìn con gái sống khổ sở nơi xứ người, tình cũ Thành Long thốt lên lời oán trách

Sao quốc tế 25/10/2022 14:22

Là kết quả mối tình lầm lỡ giữa Ngô Ỷ Lợi và Thành Long, sinh ra không được bố thừa nhận nên Ngô Trác Lâm nhiều lần oán trách và bắt đầu sống buông thả.

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Ngô Ỷ Lợi đăng ảnh con gái đang cưỡi ngựa và viết: "Thật đáng tự hào, vì cái gọi là tình yêu, chưa đầy 20 tuổi đã bắt đầu xa quê hương, một mình cưu mang một người ngoại quốc hơn 30 tuổi nhưng chưa đi làm vì nói rằng mình bị bệnh. Với tư cách một người mẹ, sức mạnh của con khiến mẹ tự hào. Cảm ơn Chúa và cảm ơn con mỗi ngày".

Bất lực nhìn con gái sống khổ sở nơi xứ người, tình cũ Thành Long thốt lên lời oán trách - Ảnh 1
Hoa hậu châu Á 1990 đăng ảnh con gái, hàm ý chỉ trích. Ảnh: Weibo

Lời nhận xét của Ngô Ỷ Lợi, dù không trực tiếp nhắc đến ai, nhưng đều được mọi người hiểu là đề cập đến Ngô Trác Lâm. Đây được cho là lời chỉ trích khéo của diễn viên họ Ngô dành cho con gái, sau khi Trác Lâm bỏ nhà sang Canada sống với bạn đời đồng giới. Nhiều nguồn tin cho hay Ngô Trác Lâm sống vạ vật xứ người, không có tiền chi tiêu nên phải xếp hàng lấy đồ ăn miễn phí.

Nhiều năm qua, mối quan hệ giữa Ngô Ỷ Lợi và con gái căng thẳng. Hiện hoa hậu châu Á và con gái Ngô Trác Lâm không có bất cứ liên hệ nào. Gần đây nhất, khi trả lời phỏng vấn, Ngô Ỷ Lợi cũng thừa nhận rất khó để liên lạc được với con gái, chưa kể "con dâu" từng buông lời thóa mạ cô.

Bất lực nhìn con gái sống khổ sở nơi xứ người, tình cũ Thành Long thốt lên lời oán trách - Ảnh 2
Ngô Ỷ Lợi đau khổ khi không thể uốn nắn được con gái. Ảnh: Internet

Ngô Trác Lâm sinh năm 1999, là kết quả của mối tình vụng trộm giữa Thành Long và Hoa hậu châu Á 1990 - Ngô Ỷ Lợi. Tuy nhiên, siêu sao võ thuật không thừa nhận cô con gái này, thẳng thừng phủi bỏ trách nhiệm làm cha. Nhiều năm qua, ông luôn im lặng trước những câu hỏi về mối quan hệ với Ngô Trác Lâm cũng như những sự việc liên quan.

Bị người tình vứt bỏ phũ phàng, Ngô Ỷ Lợi một mình nuôi con. Tuy nhiên, họ liên tục nảy sinh mâu thuẫn, căng thẳng khi Trác Lâm tỏ ra là một đứa trẻ nổi loạn, bất trị khiến nữ diễn viên này buồn phiền, chán nản. 

Bất lực nhìn con gái sống khổ sở nơi xứ người, tình cũ Thành Long thốt lên lời oán trách - Ảnh 3
Trác Lâm kết hôn với người tình đồng giới, tuy nhiên không được mẹ ủng hộ vì cho rằng Andi lợi dụng con gái cô. Ảnh: Internet

Tháng 11/2018, Ngô Trác Lâm tuyên bố kết hôn với tình đồng giới hơn 12 tuổi Andi tại Toronto, Canada. Ngô Ỷ Lợi phản đối cuộc hôn nhân này vì cho rằng Andi lợi dụng con gái cô.

Sau đó, Ngô Trác Lâm dẫn Andi trở về Hong Kong (Trung Quốc). Hai người thuê nhà trọ ở chung nhưng do không có tiền, cũng không có việc làm nên phải cầu cứu Ngô Ỷ Lợi. Thương con, nàng hậu cho đón cả hai về nhà. Tuy nhiên, mâu thuẫn giữa họ ngày càng gay gắt. Nữ diễn viên 7x nhiều lần mỉa mai con dâu lười biếng, chỉ biết hưởng thụ, ăn bám trong khi Ngô Trác Lâm phải chật vật kiếm tiền nuôi vợ. Ngô Trác Lâm và bạn đời sau đó ra ngoài thuê trọ, sống vất vưởng. 

Bất lực nhìn con gái sống khổ sở nơi xứ người, tình cũ Thành Long thốt lên lời oán trách - Ảnh 4
Trác Lâm nhiều lần bị bắt gặp đứng xếp hàng nhận đồ ăn miễn phí tại Canada. Ảnh: Internet

Tới cuối 2021, họ sang Canada lần thứ hai và tiếp tục cuộc sống tạm bợ. Ở xứ người, không có trình độ, bằng cấp, Trác Lâm chỉ có thể làm công việc tay chân để có tiền trang trải sinh hoạt phí hàng ngày. Đa phần cô lấy thức ăn phát miễn phí thay vì nấu nướng.

 

Mỹ nhân khiến Thành Long, Châu Tinh Trì phải nể sợ hiện sống ra sao?

Mỹ nhân khiến Thành Long, Châu Tinh Trì phải nể sợ hiện sống ra sao?

Có cha là tỷ phú hàng đầu Hong Kong, chú là đại ca xã hội đen khét tiếng nên sự nghiệp của Trần Tuệ Lâm rất thuận lợi.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngô Ỷ lợi Ngô Trác Lâm Thành Long Hoa hậu Châu Á sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Mỹ nhân khiến Thành Long, Châu Tinh Trì phải nể sợ hiện sống ra sao?

Mỹ nhân khiến Thành Long, Châu Tinh Trì phải nể sợ hiện sống ra sao?

Thành Long suýt đâm một đạo diễn vì lý do này

Thành Long suýt đâm một đạo diễn vì lý do này

Huỳnh Hiểu Minh vướng nghi vấn trốn thuế

Huỳnh Hiểu Minh vướng nghi vấn trốn thuế

Con gái Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng gây sốt vì giống 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi

Con gái Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng gây sốt vì giống 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi

Dương Mịch gặp sự cố tụt áo ở sân bay, cách ứng biến sau đó chứng minh bản lĩnh của ngôi sao hàng đầu Cbiz

Dương Mịch gặp sự cố tụt áo ở sân bay, cách ứng biến sau đó chứng minh bản lĩnh của ngôi sao hàng đầu Cbiz

'Đá' cựu chủ tịch Taobao, người mẫu Trương Đại Dịch đính hôn với phú nhị đại

'Đá' cựu chủ tịch Taobao, người mẫu Trương Đại Dịch đính hôn với phú nhị đại

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 2 giờ 27 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 3 giờ 27 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI