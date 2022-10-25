Bất lực nhìn con gái sống khổ sở nơi xứ người, tình cũ Thành Long thốt lên lời oán trách

Là kết quả mối tình lầm lỡ giữa Ngô Ỷ Lợi và Thành Long, sinh ra không được bố thừa nhận nên Ngô Trác Lâm nhiều lần oán trách và bắt đầu sống buông thả.

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Ngô Ỷ Lợi đăng ảnh con gái đang cưỡi ngựa và viết: "Thật đáng tự hào, vì cái gọi là tình yêu, chưa đầy 20 tuổi đã bắt đầu xa quê hương, một mình cưu mang một người ngoại quốc hơn 30 tuổi nhưng chưa đi làm vì nói rằng mình bị bệnh. Với tư cách một người mẹ, sức mạnh của con khiến mẹ tự hào. Cảm ơn Chúa và cảm ơn con mỗi ngày". Hoa hậu châu Á 1990 đăng ảnh con gái, hàm ý chỉ trích. Ảnh: Weibo Lời nhận xét của Ngô Ỷ Lợi, dù không trực tiếp nhắc đến ai, nhưng đều được mọi người hiểu là đề cập đến Ngô Trác Lâm. Đây được cho là lời chỉ trích khéo của diễn viên họ Ngô dành cho con gái, sau khi Trác Lâm bỏ nhà sang Canada sống với bạn đời đồng giới. Nhiều nguồn tin cho hay Ngô Trác Lâm sống vạ vật xứ người, không có tiền chi tiêu nên phải xếp hàng lấy đồ ăn miễn phí.

Nhiều năm qua, mối quan hệ giữa Ngô Ỷ Lợi và con gái căng thẳng. Hiện hoa hậu châu Á và con gái Ngô Trác Lâm không có bất cứ liên hệ nào. Gần đây nhất, khi trả lời phỏng vấn, Ngô Ỷ Lợi cũng thừa nhận rất khó để liên lạc được với con gái, chưa kể "con dâu" từng buông lời thóa mạ cô. Ngô Ỷ Lợi đau khổ khi không thể uốn nắn được con gái. Ảnh: Internet Ngô Trác Lâm sinh năm 1999, là kết quả của mối tình vụng trộm giữa Thành Long và Hoa hậu châu Á 1990 - Ngô Ỷ Lợi. Tuy nhiên, siêu sao võ thuật không thừa nhận cô con gái này, thẳng thừng phủi bỏ trách nhiệm làm cha. Nhiều năm qua, ông luôn im lặng trước những câu hỏi về mối quan hệ với Ngô Trác Lâm cũng như những sự việc liên quan.

Bị người tình vứt bỏ phũ phàng, Ngô Ỷ Lợi một mình nuôi con. Tuy nhiên, họ liên tục nảy sinh mâu thuẫn, căng thẳng khi Trác Lâm tỏ ra là một đứa trẻ nổi loạn, bất trị khiến nữ diễn viên này buồn phiền, chán nản. Trác Lâm kết hôn với người tình đồng giới, tuy nhiên không được mẹ ủng hộ vì cho rằng Andi lợi dụng con gái cô. Ảnh: Internet Tháng 11/2018, Ngô Trác Lâm tuyên bố kết hôn với tình đồng giới hơn 12 tuổi Andi tại Toronto, Canada. Ngô Ỷ Lợi phản đối cuộc hôn nhân này vì cho rằng Andi lợi dụng con gái cô. Sau đó, Ngô Trác Lâm dẫn Andi trở về Hong Kong (Trung Quốc). Hai người thuê nhà trọ ở chung nhưng do không có tiền, cũng không có việc làm nên phải cầu cứu Ngô Ỷ Lợi. Thương con, nàng hậu cho đón cả hai về nhà. Tuy nhiên, mâu thuẫn giữa họ ngày càng gay gắt. Nữ diễn viên 7x nhiều lần mỉa mai con dâu lười biếng, chỉ biết hưởng thụ, ăn bám trong khi Ngô Trác Lâm phải chật vật kiếm tiền nuôi vợ. Ngô Trác Lâm và bạn đời sau đó ra ngoài thuê trọ, sống vất vưởng. Trác Lâm nhiều lần bị bắt gặp đứng xếp hàng nhận đồ ăn miễn phí tại Canada. Ảnh: Internet Tới cuối 2021, họ sang Canada lần thứ hai và tiếp tục cuộc sống tạm bợ. Ở xứ người, không có trình độ, bằng cấp, Trác Lâm chỉ có thể làm công việc tay chân để có tiền trang trải sinh hoạt phí hàng ngày. Đa phần cô lấy thức ăn phát miễn phí thay vì nấu nướng.

Mỹ nhân khiến Thành Long, Châu Tinh Trì phải nể sợ hiện sống ra sao? Có cha là tỷ phú hàng đầu Hong Kong, chú là đại ca xã hội đen khét tiếng nên sự nghiệp của Trần Tuệ Lâm rất thuận lợi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-luc-nhin-con-gai-song-kho-so-noi-xu-nguoi-tinh-cu-thanh-long-thot-len-loi-oan-trach-517566.html